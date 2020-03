Koronaviruspandemian aikana hygieniatuotteet, kuten hengityssuojaimet ja käsidesit menevät kaupaksi maailmalla. Suomessa keskustelua on herättänyt muun muassa vessapaperin hamstraus. Ilmiölle on jopa olemassa selitys.

Suomi ei ole suinkaan ainoa maa, jossa tietyt elintarvikkeet käyvät kaupaksi. HS kokosi, mitä ihmiset ostavat juuri nyt maailmalla.

Ruotsi

Länsinaapurin hamstrauksessa on kansalliset erityispiirteensä.

Ruotsin keskuspankin suomalaislähtöinen pääjohtaja Stefan Ingves tiedotti jo viikko sitten, että ruotsalaiset hamstraavat näissä poikkeusoloissa etenkin kolmea asiaa: riisiä, pastaa ja nuuskaa.

Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa nuuskanmyynti on laillista. Noin miljoona ruotsalaista käyttää nuuskaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Nuuska sisältää paljon nikotiinia ja aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden.

HS:n Tukholman-kirjeenvaihtajan Petja Pellin havaintojen mukaan ruotsalaiset näyttävät muutoin hamstraavan kuten suomalaisetkin: apteekeista on käsidesi lopussa ja markettien vessapaperihyllyt ammottavat tyhjinä. Joissain marketeissa kokonaismyynti on nelinkertaistunut.

Parasetamoli ja muut flunssalääkkeet tekivät kauppansa Tukholmassa maanantaina. Kuva: Jonathan Nackstrand / AFP

Kauppojen työntekijöillä on täysi työ täyttää ruokahyllyjä sitä mukaa, kun ne tyhjenevät. Ruokaa kuitenkin riittää.

Lihapullien kotimassa on pastan lisäksi hamstrattu myös jauhelihaa.

Myös myynti valtion viinamonopolissa on kasvanut. Ruotsin Systembolageteissa on nähty ennätyksellisiä myyntilukuja. Läntisessä ja pohjoisessa Ruotsissa oma ilmiönsä on ollut Ruotsiin alkoholia hamstraamaan saapuneet norjalaiset.

Ilmiötä voi pitää hieman kyseenalaisena, sillä Norjan ulkoministeriö on kehottanut norjalaisia välttämään kaikkia ulkomaanmatkoja. Lisäksi Norjan rajat ovat menossa osittain kiinni, kun Norja maanantaista lähtien sulkee ulkomaisilta matkustajilta lentokenttänsä ja satamansa.

Ruotsissa alkoholi on hieman halvempaa kuin Norjassa.

Viro

Virolaiset ovat hamstranneet perunoita, kertoo Postimees-lehdelle Etelä-Viron ruuantuottajaverkoston myyntijohtaja Andres Soots. Verkosto koostuu paikallisista maatalousyrittäjistä ja se toimittaa elintarvikkeita ympäri Viroa.

”Tallinnan ja Tarton ruokakaupat tilasivat perunoita kolminkertaisen määrän normaaliin verrattuna”, Soots kertoi.

Toinen suosittu tuote on valkosipuli. Postimeehen tavoittaman, Põlvassa toimivan Kõlleste Garlic -yhtiön tilauksissa näkyi hyppy. Vaikka valkosipuli on yksi virolaisen ruokakulttuurin kulmakiviä, yksi syy hamstraamiseen juuri nyt on yleinen usko sen terveysvaikutuksiin. Paikallinen verkkolehti Delfi on sisällyttänyt artikkeliinsa erilaisista koronavirukseen liittyvistä uskomuksista väitteen, että koronaa voisi torjua valkosipulilla.

Virolaspoliisi ohjeisti ihmisten liikkumista Valgan kaupungissa tiistaina. Kuva: Ints Kalnins / Reuters

”Valkosipuli on terveellinen elintarvike, jolla voi olla antimikrobisia vaikutuksia. Tämänhetkisen epidemian kohdalla ei kuitenkaan ole mitään todisteita siitä, että valkosipulin syöminen olisi suojannut ihmisiä uudelta koronavirukselta”, Delfi lainaa maailman terveysjärjestö WHO:n sivuja.

Sosiaalisessa mediassa näkyy kuvia tyhjistä viinahyllyistä. Virossa myydään myös 80-prosenttista alkoholia, joka käy desinfiointiaineesta.

Kansainvälistä trendiä seuraten kauppansa on tehnyt myös vessapaperi, ja kotiin määrätyt virolaiset nauravat vessapaperiaiheisille vitseille kuten suomalaisetkin. Paperin mustan pörssin kauppaa varten perustettuun Facebookin vitsiryhmään liittyi alle viikossa lähes 16 000 jäsentä.

Saksa, Hollanti ja Itävalta

Kun saksalainen hamstraa, hän ostaa kuin hamsteri. Sana on hamsterkauf. Ensi merkit hamsterkaufista havaittiin Der Spiegelin mukaan helmikuun lopussa. Silloin kauppaketju Lidl kertoi, että pitkään säilyvien ruokatarvikkeiden, kuten tölkkiruokien ja pastan myynti oli alkanut nousta huomattavasti. Myös vessapaperin ja desinfiointiaineiden menekki kasvoi.

Paikoin pasta oli maaliskuun puolivälissä loppu jopa verkkoruokakaupoista sen jälkeen, kun Saksa maanantaina päätti kiristää torjuntatoimiaan vaikka ruokakauppojen aukioloa ei rajoitettu.

Itävallassa hamstraaminen sai koomisia piirteitä, kun paikallinen Kurier-lehti sai julkaistavakseen videon, jossa hamstraaja on liikkeellä skootterilla. Kyydissä näkyy ainakin valtavasti vessapaperia. Lasti on kokonaisuudessaan niin painava, ettei kuljettaja saa skootteria liikkeelle ilman ulkopuolista apua. Lopulta mikään mukaan ei onnistu.

Elintarvikkeiden hamstrausta Berliinissä, Saksassa lauantaina. Kuva: Annegret Hilse / Reuters

Hollannissa puolestaan hallitus ilmoitti sunnuntaina, että se sulkee kaikki kannabiskahvilansa kolmeksi viikoksi. AFP:n mukaan vain muutaman minuutin päästä lehdistötilaisuuden loppumisesta alkoi kannabiskahviloiden eteen muodostua jonoja useissa kaupungeissa. Vain päivää aiemmin hollantilaiset rynnistivät kauppoihin hamstratakseen vessapaperia ja pastaa, mutta sunnuntaina hamstraajien mielessä oli jo aivan jotain muuta.

Ihmisiä jonotti sunnuntaina kannabiskahvilaan. Kuva: Sara Magniette /AFP

Yhdysvallat

Yhdysvaltalaiset varautuvat pahan päivän varalle ostamalla aseita. Esimerkiksi ampumatarvikkeiden nettikauppa ammo.com kertoi myyntinsä pompanneen liki 70 prosenttia reilussa viikossa helmi-maaliskuun vaihteessa, kertoo STT. Lisäksi aseen ostamista varten tarvittavien taustaselvitysten määrä lisääntyi alkuvuodesta huomattavasti normaalista. FBI:n mukaan niitä tehtiin tammi-helmikuussa 5,5 miljoonaa.

Myös Los Angeles Times kertoo, että monet aseen ostajista ovat sellaisia, joilla ei ole ollut asetta aiemmin.

”Haluan ostaa käsiaseen. Niitä kutsutaan varmaan nimellä Glock, mutta en ole tästä ihan varma”, sanoi etunimellään Ray esittäytynyt lääkäri.

”Minulla on talo ja perhe ja he tarvitsevat suojaa, jos asiat menevät pahemmiksi”, Ray sanoi ja kertoi pelkäävänsä, että julkiset palvelut lakkaavat toimimasta.

Muita hamstrattavia asioita ovat olleet käsidesi ja käsipyyhkeet. Culver Cityssa Everclear-niminen viina oli loppunut ruokakaupasta. Myyntipiikki liittyy LA Timesin mukaan oletukseen siitä, että 60-prosenttinen alkoholi desinfioisi tehokkaasti.

Jono jatkui ulos saakka Martin B. Retting -asekauppalla Culver Cityssä, Kaliforniassa sunnuntaina. Kuva: Mario Tama / Getty Images

Venäjä

Liha- ja kalasäilykkeiden sekä viljatuotteiden myynti on kasvanut, kertoo RBK. Erityisesti Venäjän suurkaupungeissa kuten Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa ihmiset hamstraavat nyt lisäksi pastaa ja suolakurkkuja. Ruokakauppoihin tavaraa toimittava palveluntarjoaja kertoo RBK:lle, että suurkaupungeissa etikassa ja suolassa marinoitujen säilykkeiden, kuten suolakurkkujen ja hapaankaalin tilaukset kasvoivat 79 prosenttia maaliskuun alussa.

Viljatuotteista kaupaksi menevät erityisesti tattarisuurimot, joka ovat Venäjällä suosittu elintarvike. Moskovalaisissa kauppaketjuissa lisäksi suolan ja sokerin kysyntä on kasvanut.

Suuret kauppaketjut ovat myös raportoineet, että ne ovat kasvattaneet elintarvikevarastoja päivittäistavaroiden kohdalla, kuten hygieniatuotteiden talouskemikaalien, lastenruoan ja eläinten ruoan osalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on Ria novosti -uutissivuston mukaan pyytänyt, että ihmiset eivät hamstraisi elintarvikkeita hätävaralle, koska hätää ei ole.

Ruokakaupan hyllyt olivat lähes tyhjiä Moskovassa tiistaina, kun ihmiset varastoivat elintarvikkeita. Kuva: Natalia Kolesnikova / AFP

HS-työryhmä: Laura Halminen, Elsa Osipova, Petja Pelli, Hanna Mahlamäki