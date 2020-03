Maanantai 20. tammikuuta oli tuulinen, mutta aurinkoinen päivä Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Naapurimaasta Kiinasta oli kuulunut huolestuttavia huhuja eläintorilla liikkuneesta viruksesta. Ihmisiä oli sairastunut, mutta sairastuneiden määrästä ei ollut tarkkaa tietoa.

Incheonin kansainvälisellä lentoasemalla päivä oli vilkas, onhan asema yksi Aasian suuremmista. Päivän aikana kentälle saapui kone Wuhanista kyydissään 35-vuotias kiinalaisnainen, josta tuli Etelä-Korean ensimmäinen koronapotilas. Nainen eristettiin heti saapumisensa jälkeen.

Neljän viikon jälkeen näytti siltä, että pahimmat skenaariot onnistuttiin välttämään. Vain 30 ihmistä oli saanut tartunnan ja tilanne oli näennäisesti hallinnassa.

Sitten kaikki muuttui.

Tartunnan sai henkilö, joka tunnetaan nyt nimellä Potilas 31. Hän on supertarttuja, jonka sairastumisen jälkeen Etelä-Korean arki ei ole enää palautunut ennalleen.

Kuva: Ed Jones / AFP

Uutistoimisto Reutersin mukaan viranomaisilla ei ole varmuutta siitä, mistä Potilas 31 sai tartuntansa.

Ensimmäinen virallinen merkintä hänestä tehtiin auto-onnettomuuden yhteydessä helmikuun kuudes päivä. 61-vuotias nainen otettiin potilaaksi metropolikaupunki Daegussa sijaitsevaan sairaalaan. Sairaalassa ollessaan hän vieraili Shincheonji-uskonlahkon jumalanpalveluksissa muutamia kertoja. HS kertoi salaperäisestä lahkosta aiemmin tässä jutussa.

Helmikuun 15. päivä lääkärit ehdottivat naiselle koronavirustestin tekemistä, sillä hänellä oli korkea kuume. Testiä ei tehty. Sen sijaan nainen lähti ystävänsä kanssa lounaalle paikalliseen hotelliin. Nainen on haastatteluissa kieltänyt lääkärin ohjanneen häntä testattavaksi.

Kahden päivän kuluttua oireet pahenivat, ja lääkärit ohjeistivat häntä jälleen menemään testattavaksi. Tällä kertaa testi tehtiin. Seuraavana päivänä Etelä-Korean viranomaiset julistivat hänen olevan maan 31. tartunnan saanut.

Seuraavien muutamien päivien aikana todellisuus taudin tarttuvuudesta valkeni viranomaisille, kun sadat ihmiset alkoivat ilmoittaa oireistaan. He kaikki linkittyivät saman naisen liikkeisiin.

Muutamassa päivässä maassa, jossa kaiken piti olla kontrollissa, diagnosoitiin satoja uusia tartuntoja. Kontrolli oli mennyttä. Potilas 31 oli altistanut virukselle tuhansia ihmisiä.

Daegun miljoonakaupungista tuli varoittava esimerkki koko maailmalle siitä, miten tarttuva koronavirus todellisuudessa on.

Tartuntojen kaava kertoo myös siitä, miksi ihmisten liikkuminen julkisille paikoilla asettaa todellisuudessa sadat ihmiset hengenvaaraan. Virus leviää kontakteista, ja kun kontaktit vähenevät, virus menettää tilaisuuksia hypätä ihmisestä toiseen.

Tähän perustuu sosiaalinen etäisyys, social distancing, jota Suomenkin hallitus aikoo nyt hyödyntää virustartuntojen rajaamiseksi.

Kasvosuojaan pukeutunut nainen katseli Etelä-Korean pääkaupunkia ylhäältä pilvenpiirtäjästä Soulissa tiistaina. Kuva: KIM HONG-JI / Reuters

Ilman rajoituksia tartunnat kasvavat eksponentiaalisesti. Silloin tautitapausten määrä kaksinkertaistuu esimerkiksi noin viikon välein. Sosiaalisen etäisyyden avulla tartuntoja on mahdollista vähentää.

Potilas 31:n jälkeen Etelä-Korean tartuntaluvut ampaisivat maailman toisiksi suurimmaksi ja maan tulevaisuus näytti synkältä. Maan presidentti Moon Jae-in oli aiemmin ennustanut taudin vain katoavan hiljakseen, kun todellisuudessa virus eteni kaupungeissa näkymättömästi.

Etelä-Korean hallinnon suurimpana virheenä pidetään sitä, ettei se kieltänyt maahan pääsyä koko Kiinasta, ainoastaan Hubein maakunnasta.

Tartuntamäärien räjähdettyä maan terveysviranomaiset aloittivat aggressiiviset toimenpiteet jäljittääkseen tartunnalle altistuneita ja eristääkseen viruksen jo saaneita. Apuna käytettiin Etelä-Koreassa valmistettuja testejä.

Juuri tästä tehokkaan testaamisen strategiasta on leivottu Etelä-Korean selviytymistarinan lähtöasetelma.

The New York Timesin mukaan maan terveydenhoidossa testattiin 10 000 ihmistä päivittäin tartunnansaajien eristämiseksi.

Tähän mennessä Etelä-Koreassa on testattu enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa, CNN:n mukaan jo yli 230 000. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli viime viikon tiistaihin mennessä testattu 6 500 ihmistä. Suomessa oli maanantaihin mennessä tehty noin 3 000 koronavirustestiä, kertoo Yle.

Korealaisille testattavaksi meneminen on ilmaista. Maahan on perustettu myös kymmeniä autokaistoilla toimivia testipaikkoja, joissa ihmisten ei tarvitse nousta autosta testin ajaksi.

Testaamisen avulla tartunnan saaneita on pystytty asettamaan karanteeniin ja maan terveydenhuolto on voinut keskittyä hoitamaan pahasti sairaita ihmisiä. Koronaviruksen aiheuttama kuolleisuusprosentti on pysynyt maassa alle yhdessä prosentissa, vaikka tartuntoja on yli 8 000.

Päivä päivältä näyttää enenevissä määrin siltä, ettei lähes jokaiseen maailmankolkkaan ulottuvassa koronaviruspandemiassa tule olemaan voittajia. Positiivisia uutisia on kuulunut Etelä-Korean lisäksi Kiinasta, missä tartuntatapaukset ovat vähentyneet merkittävästi. Helmikuussa Kiina kertoi päivittäin tuhansista uusista tartunnoista. Tämän viikon viimeisimpien lukujen mukaan uusia tartuntoja on päivittäin alle 20.

Kiinan taktiikkana on ollut totaalinen kontrolli. Maa sulki kaupunkeja, ihmisiä lukittiin koteihinsa ja väestöä valvotaan muun muassa puhelinten ja lennokkien avulla. Valtion keinot ylittävät monet yksityisyyden suojan raja-aidat, mutta toimenpiteillä on tehonsa, tartunnat on saatu laskuun ja rajattua.

Etelä-Koreassa kaupungit on päinvastaisesti pyritty pitämään avoimina ja toiminnassa. Tartuntojen keskuksessa Daegussa ihmisiä on kehotettu olemaan varovaisia ja välttämään turhia sosiaalisia kontakteja.

”Ihmiset ovat pelokkaita, eivätkä halua seikkailla ulkona”, kertoi NYT:in haastattelema taksikuski Park Seong-guy helmikuun lopussa.

Suuret yhteisötapahtumat on peruttu, kirkkojen tilaisuudet on siirretty verkkoon ja matkustamista Daeguun on rajoitettu. Maa nojaa sosiaalisen etäisyyden toimivuuteen, ja se näyttää tepsivän.

Myös teknologialla on osansa tartuntojen rajaamisessa. Kiinan sijaan valtio on pyrkinyt nojaamaan avoimuuteen virustartuntojen tiedottamislinjassaan. Washington Postin mukaan korealaiset saavat tasaisin väliajoin puhelimiinsa hälytyksiä, mikäli heidän lähellään on uusia tartuntoja.

Osaa toimenpiteistä voi pitää myös hieman arveluttavina: tartunnan saaneita ihmisiä jäljitetään GPS-signaalilla, jota voi seurata reaaliaikaisesta kartasta. Tämän tarkoituksena on auttaa ihmisiä välttelemään sijainteja, joissa tartunnan mahdollisuus on olemassa.

Vielä maaliskuun alussa Etelä-Korea raportoi päivittäin yli 600 uudesta tartunnasta. Keskiviikkona maa on kertonut varmistaneensa 93 uutta tartuntaa. Se on neljäs perättäinen päivä, jolloin maa on kertonut alle sadasta tartunnasta. Laskeva käyrä näyttää toistaiseksi olevan pysyvä.

Alla olevan graafi näyttää, miten tautitapaukset ovat lisääntyneet eri maissa sadannesta tartunnasta lähtien. Grafiikan alta voi valita, mitä maita on näkyvissä.