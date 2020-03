Ainakin 19 vanhusta on kuollut muutaman päivän aikana saatuaan koronavirustartunnan madridilaisessa Monte Hermoson vanhainkodissa Espanjassa. Kaikkiaan hoitokodin 130 asukkaasta 75 on saanut tartunnan, kertoo sanomalehti El Pais.

Sanomalehden oman selvityksen mukaan ainakin 50 asukasta on kuollut Madridin vanhainkodeissa virustartunnan seurauksena. Nimettömänä esiintyneet henkilökunnan edustajat ovat valittaneet haastatteluissa, että sairaalat eivät ota tartunnan saaneita vanhuksia vastaan.

Tiedot Monte Hermoson vanhainkodin tilanteesta alkoivat vuotaa julkisuuteen tiistaina. Sairaala vahvisti tuolloin El Paisille 19 potilaan kuolleen.

Tapauksesta aloitettiin virallinen tutkinta, jonka mukaan 17 vanhusta olisi kuollut viime perjantain jälkeen. Henkilökunnan mukaan kaksi potilasta on kuollut kuitenkin aiemmin ilman, että juuri uutta koronavirusta olisi varmistettu kuolinsyyksi.

”Todennäköisesti kuolonuhreja tulee lisää”, nimettömänä esiintynyt terveysviranomainen kommentoi El Paisille.

El Pais kävi keskiviikkona lävitse 32 madridilaista vanhainkotia ja selvitti ainakin 50 asukkaan kuolleen näissä hoitokodeissa virustartunnan seurauksena. Nimettömänä puhuneiden henkilökunnan edustajien mukaan vanhustenkotien virustartuntatilannetta pyritään salailemaan.

”Virus on jo täällä mutta he eivät kerro siitä”, Francisco de Vitoria -vanhainkodin hoitaja sanoi lehdelle.

Madridin tautitilanne on Espanjan pahin, mutta vanhainkotien heikosta tilanteesta on raportoitu myös muualta maasta. Uutistoimisto AFP kertoo 15 vanhuksen kuolleen yksityisessä hoitokodissa Tomelloson pikkukaupungissa Madridin eteläpuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan tapauksesta on aloitettu rikostutkinta.

Espanjassa oli torstaiaamuna 15 769 varmistettua koronavirustartuntaa. Tilanne oli maailman neljänneksi pahin Kiinan, Italian ja Iranin jälkeen.