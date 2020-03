Samaan aikaan kun koronaviruksen synnyttämä pandemia synnyttää yhä suurempaa sekasortoa, Yhdysvaltain ja Kiinan väliset suhteet ovat kärjistyneet huolestuttavalle tolalle.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sivalsi Kiinaa Twitterissä. Hän lupasi tukea teollisuudenaloille, jotka kärsivät ”kiinalaisesta viruksesta”.

Tiistaina ja keskiviikkona Trump jatkoi twiiteissään samoilla sanavalinnoilla: ”Kiinalainen virus”.

Sanavalintaa voi pitää näkökulmasta riippuen joko harkittuna tai huonosti harkittuna. Kaikille tuli selväksi, että Trump halusi painottaa viruksen kiinalaista alkuperää.

Kyseessä oli vastareaktio Kiinan hallinnosta esitetylle erikoiselle väittämälle. Viime viikolla Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian vihjasi Twitterissä, että Yhdysvaltain armeija on saattanut tuoda epidemian Wuhaniin.

Ei niin, että asetelmassa olisi mitään uutta. Kiinan ja Yhdysvaltojen kärjistyneet suhteet ovat olleet jo muutaman vuoden ajan yksi maailmanpolitiikan suurista kertomuksista.

Yhdysvallat ja moni muu länsidemokratia on huolissaan kommunistisen puolueen johtaman Kiinan kasvavasta vaikutusvallasta maailmalla.

Huoli on kärjistynyt kauppasodaksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Näkyvin taistelu käytiin, kun Yhdysvallat ja moni muu länsimaa torppasi kiinalaisen teknologiajätti Huawein marssin 5G-teknologian markkinoille.

Samaan aikaan Kiina rakentaa saaria etupiirinään pitämälleen kiistanalaiselle Etelä-Kiinan merelle ja kasvattaa läsnäoloaan arktisilla napa-alueilla. Kiinaa myös epäillään vakoilusta, kun se samaan aikaan on kiristänyt 1,4 miljardin asukkaan valvontaa ja tarkkailua kotimaassaan.

Kiinan asevoimien laivat ja lentokoneet osallistuivat näytösoperaatioon Etelä-Kiinan merellä huhtikuussa 2018, kun Kiinan kommunistisen puolueen johtaja Xi Jinping vieraili alueella. Kuva: CHINA STRINGER NETWORK

Nyt suurvaltojen sapelinkalistelu on noussut uudelle tasolle.

Keskiviikkona Kiina ilmoitti, että se karkottaa kolmen yhdysvaltalaisen laatulehden kirjeenvaihtajat. The New York Timesin, The Wall Street Journalin ja The Washington Postin toimittajat saattavat saada lähtöpassit jopa Kiinalle kuuluvasta autonomisesta Hongkongista, mikä olisi ennenkuulumatonta.

Kiinan mukaan toimittajien karkottaminen on vastatoimi Yhdysvalloille, joka leikkasi äskettäin Kiinan valtion median palveluksessa Yhdysvalloissa työskentelevien toimittajien määrää.

Yhdysvallat perusteli omaa päätöstään sillä, että Kiina oli jo helmikuussa karkottanut kolme The Wall Street Journalistin toimittajaa. Tuolloin Kiina loukkaantui lehden julkaisemasta koronavirukseen liittyvästä kolumnista, jonka otsikossa Kiinaa nimitettiin Aasian ”todelliseksi sairaaksi mieheksi”.

Kiina ja Yhdysvallat ovat siis ajautuneet kostonäpäytysten kierteeseen. Pelinappuloina ovat toimittajat.

Kiinan hallinto ehkä kuvittelee näpäyttävänsä Yhdysvaltojen hallintoa, kun se karkottaa riippumattomien lehtien toimittajia.

Tästä ei ole kyse. Tosiasiassa Kiina näpäyttää vapaata tiedonvälitystä. Isku osuu koko maailman kasvoille.

Yhdysvaltalaiset lehdet kuten The New York Times ja Wall Street Journal eivät ole oman hallituksensa äänitorvia toisin kuin kommunistipuolueen omistama ja ohjailema media. Riippumattomat lehdet ovat pyrkineet tuottamaan Kiinasta myös sellaista tietoa, mitä Kiinan hallinto haluaisi pimittää.

Riippumatonta tietoa Kiinasta tarvitaan varsinkin nyt, kun yritetään selvittää mahdollisimman tarkasti, miten Kiinan viranomaiset onnistuivat hoitamaan epidemian alkuvaiheet.

Kansainvälisesti on jo tunnustettu, että Kiinan järeät toimet 23. tammikuuta alkaen – Hubein maakunnan eristäminen ja rankat karanteenit – olivat tehokkaita keinoja epidemian hillitsemisessä.

Kolikon kääntöpuoli on se, että Kiina myöhästyi toimissaan. Syynä on hallinnon autoritaarisuus. Ennen karanteenien käyttöönottoa hallinto pyrki tukahduttamaan yksittäisten lääkäreiden varoitukset. Jo joulukuussa tiedettiin, että virus on vaarallinen, ja että se leviää ihmisestä toiseen.

Wuhanissa työskentelevä lääkäri Li Wenliang varoitti jo joulukuun lopussa uuden koronaviruksen vaarallisuudesta. Poliisi haki hänet kuulusteluihin. Myöhemmin Li kuoli viruksen aiheuttamaan tautiin. Kuva: TYRONE SIU

Vapaan tiedonvälityksen tukahduttamisesta ei varmasti ole hyötyä pandemian selättämisessä. Siitä on hyötyä vain, jos Kiinan johto haluaa pelastaa omat kasvonsa.

Pandemiaa ei ehkä olisi tullut, jos varhaisia totuudenpuhujia ei olisi rangaistu Kiinassa. Mutta Kiinan autoritaarisuus ei ole ainoa ongelma.

Virukset eivät tunnista valtioiden rajoja. Ne eivät huomioi eroja poliittisten- tai talousjärjestelmien välillä. Virukselle kelpaa yhtä hyvin kommunisti kuin demokratian kannattaja, kun se toteuttaa solunsisäistä tehtäväänsä: lisäänny ja leviä.

Pandemian kaltaisten rajat ylittävien kriisien ratkaisemisen kannalta olisi tärkeää, jos valtiot ja erityisesti suurvallat kykenisivät toimimaan mahdollisimman sulavassa yhteistyössä.

Nyt Kiina ja Yhdysvallat ovat ajautuneet vaaralliselle törmäyskurssille. Pandemian selättämisen kannalta ei lupaa hyvää se, jos kansainvälinen yhteistyö heikentyy yhtään enempää suurvaltojen keskinäisen kinastelun vuoksi.