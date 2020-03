Kasvosuojalla varustettua potilasta siirrettiin ambulanssista sairaalaan Manhattanilla New Yorkissa keskiviikkona. Kuva: CARLO ALLEGRI / Reuters

Yhdysvalloissa lääkärit, hoitajat ja kansanterveystieteilijät katsovat kauhuissaan Italiaan, jonka terveydenhoitojärjestelmä ei ole kestänyt koronaviruksen taakkaa. Moni pelkää, että Yhdysvalloissa on sama edessä – mutta suuremmassa mittakaavassa.

Virus on ehtinyt levitä väestössä viikkoja. Koronavirustestit ovat yhä pullonkaula. Muustakin elintärkeästä uhkaa tulla pulaa: sairaalapaikoista, hengityskoneista, suojavarusteista, henkilökunnasta.

Keskiviikkona presidentti Donald Trump ilmoitti ottavansa käyttöön harvoin käytetyn lain, jonka avulla yksityiset yritykset voidaan velvoittaa valmistamaan hengityskoneita ja muita epidemian hoidossa tarvittavia tuotteita. Vielä ei tiedetä, miten nopeasti tuotanto saadaan käyntiin.

Tiistaina Harvardin yliopisto julkisti kartoituksensa sairaalapaikkojen määrästä koko maassa ja yhdisti sen erilaisiin mallinnuksiin viruksen leviämislaajuudesta ja nopeudesta. Keskimmäisessä skenaariossa 40 prosenttia yhdysvaltalaisista saa tartunnan vuoden kuluessa. Siinä tapauksessa teho-osastopaikkojen määrää pitäisi kasvattaa 74 prosenttia, tutkivan journalismin sivusto ProPublica kertoo Harvardin laskelmien pohjalta.

74 prosentin lisäys tarvittaisiin siitä huolimatta, että kaikki paikat tyhjennettäisiin muista kuin covid-19-potilaista.

Skenaarioissa ja laskelmissa on monta tuntematonta muuttujaa mutta selvää on: sairaalapaikkoja tarvitaan lisää.

Lääkäri Prajwal Ciryam erikoistuu neurologiaan New York Presbyterian -ketjun sairaalassa, joka on Columbian huippuyliopiston yliopistosairaala. Se on yksi Yhdysvaltain ja samalla maailman parhaista sairaaloista.

New York Presbyterian -ketjun sairaala New Yorkissa. Kuva: Cindy Ord / Getty Images

Viime päivinä koronapotilaiden määrä sairaalassa on Ciryamin mukaan kasvanut tasaisesti, mutta tunnelma on yhä odottava. Huippuluokan lääkäreistä ja hoitajista ei ole apua, jos tila, laitteet ja ihmiset loppuvat kesken.

”Olen hyvin huolestunut”, Ciryam kertoo puhelimessa New Yorkista tiistaina.

Sairaalassa on koettu ennennäkemätön töiden ja käytäntöjen uudelleenjärjestely. Siihen kuuluu Ciryamin mukaan seuraavaa:

1. Kaikki kiireettömät leikkaukset on peruttu. Se vapauttaa henkilökuntaa, hengityskoneita, anestesiaa. Lisäksi leikkauksiin liittyy aina komplikaatioiden riski, joka voi viedä potilaan teho-osastolle ja siten yhden paikan muilta tarvitsevilta.

2. Kaikki potilaskohtaamiset, jotka voidaan hoitaa etänä, hoidetaan etänä. Potilaiden käynnit sairaalassa pyritään rajoittamaan minimiin. Myös Trumpin hallinto kannustaa nyt tähän ja on nopeasti poistanut julkisesta sairausvakuutuksesta esteitä etähoidon tieltä.

3. Ensiavussa pyritään perusteellisesti tarkistamaan kaikki potilaat koronaviruksen oireiden varalta.

4. Potilaita tapaavat vain ne hoitavat ihmiset, joiden on välttämätöntä tavata heitä. Potilashuoneissa ei rampata turhaan. Lääkärit välittävät potilaan tietoja mahdollisuuksien mukaan toisilleen puhelimessa sen sijaan, että joka kerta kävisivät itse tapaamassa potilasta.

5. Opiskelijat on määrätty sairaala-alueen ulkopuolelle. Altistuvien ja karanteeniin joutuvien määrä halutaan rajoittaa, jotta reservi säilyy.

6. Henkilökunnan siirtyminen osastojen välillä on minimoitu, jotta altistukset onnistutaan rajaamaan mahdollisimman pieneksi. Lääkärien koulutusohjelmaan kuuluvista rotaatioista osastolta toiselle on joustettu.

Tästä kaikesta huolimatta henkilökuntaa on jouduttu jo asettamaan karanteeniin. Hengityssuojista on alkanut olla pulaa, Ciryam kertoo.

Paikalliselle radiokanavalle soittavien hoitajien mukaan ne ovat muualla New Yorkissa jo paikoin loppuneet kesken. Tietoja varustepulasta tulee ympäri maata.

Ciryamin mukaan New Yorkin sairaalat toimivat aina kapasiteetin rajoilla. ”Kukaan ei normaalioloissakaan ylläty, jos täällä joutuu odottamaan sairaalapaikkaa”, hän sanoo.

Nyt saman kapasiteetin pitäisi kantaa kaikki vakavasti sairastuneet covid-19-potilaat. Se ei tule riittämään. Presidentti Trump on luvannut lähettää armeijan sairaalalaivan apuun juuri New Yorkiin. Siinä voi Pentagonin mukaan kestää noin kaksi viikkoa, koska laiva on vielä huollossa.

Toisen, länsirannikolle apua vievän laivan pitäisi olla valmis nopeammin.

Sairaalalaiva USNS Comfort Karibianmerellä syyskuussa otetussa kuvassa. Laiva on tarkoitus sijoittaa New Yorkin edustalle. Kuva: Morgan K. Nall / AFP

Yhdysvalloissa on tuhansia sairaaloita. Valmistautuminen ei ole kaikkialla samanlaista, päinvastoin.

”Yhdysvalloissa jokainen osavaltio ja jokainen sairaala tulee olemaan erilainen”, teho-osastolääkäri Tim Bedient kertoo Coloradon Denveristä.

Hän kertoo esimerkin omasta sairaalastaan:

Potilas oli 53-vuotias terve nainen, joka oli loukannut nilkkansa laskettelureissulla ja joutui siksi sairaalaan. Hänellä oli flunssaa muistuttavia oireita.

Potilas odotti nilkkaoperaatiota vuorokauden. Operaatiota varten hänet nukutettiin. Kun nukutusta varten asetettu hengitysputki poistettiin, sen mukana tuli keuhkoista vaaleanpunaista nestettä.

Naiselle määrättiin antibiootteja. Hän jäi sairaalaan toipumaan. Hengitysoireet jatkuivat. Pari päivää myöhemmin lääkäri kirjoitti muistiinpanoihinsa: hyvin epätodennäköinen koronavirus.

Nainen testattiin. Testi oli positiivinen.

”Vielä viikko sitten mentaliteetti oli, ettei se voi olla koronavirus”, Bedient kertoo puhelinhaastattelussa keskiviikkona.

Coloradon kansalliskaartin lääkintähenkilöstö otti koronatestejä autolla näytteenottopaikalle saapuneilta asukkailta Denverissä 14. maaliskuuta. Kuva: JIM URQUHART / Reuters

Edelleen hoitohenkilökunta joutuu toimimaan sumussa, koska potilaita ei saada testattua riittävästi ja riittävän nopeasti. Kuten Suomessa testit tehdään vain niille, jotka ovat niin sairaita, ettei heitä lähetetä kotiin toipumaan. Silti tulosten saaminen osavaltion terveysviranomaisilta kestää päiviä, Bedient kertoo keskiviikkona.

Sairaalan ensimmäisestä koronatartunnasta saatiin varmuus yli kaksi viikkoa potilaan saapumisen jälkeen. Bedient hoiti potilasta vailla osaa suositelluista suojavarusteista, eikä hän ollut ainoa. Testin tulos tuli kuitenkin vasta, kun altistuksen jälkeen suositeltu karanteeniaika oli mennyt ohi.

”Tilanne [testien suhteen] on pohjattoman synkkä.”

Testaaminen olisi tärkeää, koska silloin resursseja pystyttäisiin kohdistamaan oikein ja eristämään ne, jotka kuuluu eristää. Epätoivo niiden puutteesta on suurta eri puolilla maata. Tilanteen odotetaan parantuvan, mutta vielä on epäselvää, kuinka nopeasti niin tapahtuu.

Coloradossa ehdittiin viime viikolla avata erillinen testipaikka, johon ihmiset pystyivät ajamaan autolla antamaan näytteen. Jonot venyivät nopeasti tuntien mittaiseksi. Lopulta testaus piti lopettaa ja paikka sulkea kaaoksen vuoksi.

Autojono testauspisteelle Denverissä sijaitsevan Denver Coliseum -hallin edustalla 14. maaliskuuta. Kuva: DRONE BASE / Reuters

Bedientin sairaalassa otetaan vielä vastaan myös kiireettömiä potilaita. Se on hänestä väärin ja johtuu taloudellisista kannusteista.

”Sairaalajärjestelmä, joka ei tavoittele voittoa, olisi jo lopettanut käynnit.”

Bedient on kuullut, että lähistön yliopistosairaalassa jokainen potilas otetaan vastaan kuin hänellä olisi koronavirustartunta. Hoitohenkilökunnalla on yllään kasvosuojain, lasit, hanskat ja suojakaapu.

Bedient on kaikesta huolimatta melko tyytyväinen siihen, miten hänen sairaalansa on varautunut tulevaan. Eristyksille huolehdittiin tilat hyvissä ajoin. Potilaiden vastaanottoon sovittiin käytännöt. Toistaiseksi kaikille on suojavarusteita.

Ongelmat tulevat ulkopuolelta: testien puutteesta ja yhteiskunnasta, jotka ei ajoissa ymmärtänyt varoa. Sairaalassa on 40 tehohoitopaikkaa, joista kahdeksan on varattu covid-19-potilaille. Ne voivat täyttyä nopeasti.

”Nyt vain odotamme jännittyneinä, milloin sairaala täyttyy. Ja voi luoja, että toivomme, ettei niin käy”, Bedient sanoo.

Sairaalapaikkojen ja varusteiden lisäksi tarvitaan työvoimaa.

Bedientin vaimo Anna Bedient on suomalainen teho-osaston sairaanhoitaja ja kansanterveystieteen opiskelija, joka on ollut edelliset viisi vuotta kotona perheen neljän lapsen kanssa. Sinä aikana hänen sairaanhoitajalupansa ehti vanheta.

Viisi päivää sitten Anna Bedient sai viestin Coloradon kuvernööriltä, joka kutsui töihin myös niitä sairaanhoitajia ja hengitysvajehoitajia, joiden luvat ovat vanhentuneet. Heitä kehotettiin ottamaan yhteyttä edelliseen työnantajaansa.

”Viesti oli, että kaikkien apua tarvitaan. All hands on deck”, Bedient kertoo.

Hän oli juuri ehtinyt uusia työlupansa ja ilmoitti heti tutulle neurologian teho-osastolle olevansa valmis töihin. Tosin sillä rajoituksella, että voi työskennellä vain silloin, kun miehellä on vapaata töistä ja tämä voi hoitaa lapsia.

”Hän tekee parhaimmillaan sata tuntia viikossa töitä eikä meillä ole lapsille hoitajaa.”

Perheen aiemmin käyttämä lastenhoitaja on 65-vuotias. Häntä ei pyydetä nyt apuun. Bedientin mielestä oli silti itsestäänselvää, että hän tarjosi mahdollisuuksien mukaan apuaan ja kykyjään sairaalan käyttöön. Sairaanhoitajien välillä vallitsee vahva solidaarisuus.

”Italiassa on nähty, mitä tapahtuu, kun ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. En todellakaan halua, että sama tapahtuu täällä.”

Siihen tarvitaan myös muiden kuin sairaanhoitajien ja lääkärien apua, kansanterveystiedettä opiskeleva Bedient muistuttaa. Kaikki ylimääräinen kanssakäyminen pitää lopettaa. On pysyttävä kotona.

”Minäkin pysyn, ellei tule kutsua töihin.”