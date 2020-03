Kaikki Venäjän sairaaloiden keräämät koronavirusnäytteet on tähän asti tutkittu yhdessä ainoassa tutkimuslaitoksessa, jonka menetelmää asiantuntijat epäilevät epätarkaksi. Lääkäreiden mukaan lähetetyt näytteet viipyvät ruuhkaantuneessa laitoksessa eikä pyydettyä analyysia ole aina tullut lainkaan.

Tästä huolimatta Venäjän kuluttaja- ja terveystarkastusviranomainen Rospotrebnadzor ei toistaiseksi ole myöntänyt tutkimuslupia muille laitoksille.

Näytteet analysoi valtiollinen tutkimusjätti Vektor, joka sijaitsee Koltsovon suljetulla alueella Novosibirskin kupeessa. Se perustettiin 1974, yhdysvaltalaistietojen mukaan tekemään biologisten aseiden salaista kehitystyötä. Venäläislähteiden mukaan tämä kehitystyö loppui vasta 1992.

Sittemmin Vektor on kerännyt mainetta muun muassa sarsin ja ebolaviruksen taltuttamiseen tähdänneellä tutkimustyöllään. Laitos ryhtyi kehittämään uuteen koronavirukseen tepsivää rokotetta ensimmäisten joukossa tammikuussa.

Vektorin koronavirusnäytteiden tutkimustulokset ovat kuitenkin herättäneet epäilyksiä.

Lääketieteelliseen tutkimukseen erikoistuneen venäläisen PCR-News-sivuston mukaan Vektor oli tutkinut kuluvan kuun 11. päivään mennessä 76 963 näytettä, joista 28 oli antanut positiivisen tuloksen. Koronavirus löytyi siis vain 0,036 prosentista tutkituista näytteistä.

The Moscow Times -lehti teki saman laskelman kuluvan viikon luvuilla ja päätyi hieman alle 0,1 prosenttiin. Tämäkin luku on maailman alhaisin. Seuraavaksi vähiten virusta on löytynyt Taiwanin tutkituista näytteistä, joissa positiivisten tulosten osuus on 0,3 prosenttia eli kolminkertainen Vektorin tuloksiin verrattuna.

Lähettelevätkö venäläiset lääkärit siis tavallisilta kausi-influenssapotilailta otettuja näytteitä turhan päiten Siperiaan tutkittaviksi? PCR-Newsin asiantuntijat eivät usko tähän. Heidän mukaansa syy on Vektorin tutkimusmenetelmä, jonka Venäjän tarkastusvirasto hyväksyi käytettäväksi helmikuussa. Analytiikka jättää osan viruksista havaitsematta.

”Oletamme, että tällainen ’leikkaava’ menetelmä otettiin käyttöön, koska testejä ja jonkinlaisia tuloksia piti saada nopeasti”, kirjoittavat PCR-sivuston päätoimittaja Aleksei Torgašev ja molekyylibiologi Jelena Kleštšenko artikkelissaan.

Moskovan lähistölle Golohvastovoon ollaan rakentamassa koronavirustartunnan saaneille potilaille uutta sairaalaa. Kuva tiistailta. Kuva: Aleksandr Nemenov / AFP

Asiantuntijoiden lisäksi tartuntaluvut herättävät epäilyksiä myös poliitikoissa.

”Todelliset luvut ovat todennäköisesti huomattavasti korkeammat”, kommunistipuoluetta parlamentissa edustava duuman terveysvaliokunnan jäsen, kirurgi Aleksei Kurinnyi kommentoi Moscow Timesille. ”Valitettavasti saamme hitaasti käyttöön edistyksellisiä testejä.”

Arvostelijoihin yhtyi myös Vektorin entinen johtaja, ebolatutkimuksellaan maailmanmainetta niittänyt virologi Aleksandr Tšepurnov, joka asuu edelleen Novosibirskissä.

”En oikein ymmärrä tilannetta, enkä ole varma, että alueemme turvallisuutta koskevat päätelmät olisivat oikeita”, Tšepurnov kommentoi The Siberian Timesille. ”Yleisesti ottaen tilanne näyttää aika oudolta. Se osa maasta, jolla on yhteinen raja Kiinan kanssa ja jossa suuri joukko väkeä on kulkenut rajan ylitse, olisi näin turvallinen koronaviruksen suhteen. Aika yllättävää.”

Venäjän 147 varmistetusta koronavirustartunnasta vain muutama on havaittu Siperiassa ja Kaukoidässä. Ensimmäisestä kuolemantapauksesta raportoitiin torstaina, potilas oli 79-vuotias moskovalainen nainen.

Tiedotusvälineiden mukaan sairaalat Moskovassa ja Pietarissa ovat täyttymässä, ja kausi-influenssapotilaiksi kirjattuja, hengitysoireista kärsiviä potilaita on runsas kolmannes enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Viranomaiset näyttävät vähitellen ryhtyvän rajojen sulkemisen lisäksi muihinkin toimiin, vaikka viralliset tautiluvut ovatkin alhaiset. Moskovaan rakennetaan parhaillaan uutta koronavirussairaalaa.

Sanomalehti Vedomosti puolestaan kertoi tiistaina Moskovan kaupunginhallinnon nimettömiin lähteisiin viitaten, että näytteiden analysointilupia ollaan antamassa muillekin laitoksille kuin Vektorille.