Viikkojen ajan terveysviranomaiset eri puolilla maailmaa ovat julkaisseet tilastoja, joissa näkyy, että uusi koronavirustauti vie vaativaan sairaalahoitoon ja tappaa erityisen paljon ikäihmisiä. Tämän tosiasian toistaminen on saattanut synnyttää vaikutelman, että nuoremmat voivat ottaa rauhallisesti oman terveytensä suhteen.

Tämä käsitys on joutunut kyseenalaistetuksi, kun useat eri maat ovat julkaisseet tarkempia ja laajempia tilastoja tautiin vakavasti sairastuneista ihmisistä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain tautienhallintavirasto CDC kertoi keskiviikkona ensimmäisten 2 449 tartunnan perusteella, että teho-osastohoitoon oli Yhdysvalloissa joutunut ainakin 121 ihmistä, joista 12 prosenttia oli 20–44-vuotiaita ja 18 prosenttia 45–54-vuotiaita.

Tehohoitoa tarvinneista potilaista 48 prosenttia eli noin puolet oli työikäisiä (20–64-vuotiaita).

Sairaalahoitoon vajaan 2 500 ihmisen joukosta oli joutunut yhteensä 508 ihmistä, joista lähes 40 prosenttia oli 20–54-vuotaita.

Vastaavanlaisia havaintoja on eri puolelta maailmaa. HS kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kiinassa tehdyssä 1 099 tapauksen tutkimuksessa vakavasti sairastuneista potilaista 41 prosenttia oli 15–49-vuotiaita.

Hollannista taas on kerrottu, että jopa yli puolet tehohoitoon joutuneista olisivat alle 50-vuotiaita. Saksalainen virologi Alexander Kekulé totesi HS:n haastattelussa keskiviikkona, että on jo korkea aika hylätä kuvitelma, että covid-19 olisi vain vanhuksille vakava tauti.

”Se oli hölynpölyä. Omasta näkökulmastani tämä on erittäin traagista ja raivostuttavaa”, Kekulé sanoi.

Suomessa valmiuslain mukanaan tuomia ihmisten kohtaamisia rajoittavia keinoja perusteltiin sillä, että nyt suojataan erityisesti yli 70-vuotiaita vanhuksia, joiden kuuluisi pysytellä karanteenia vastaavissa oloissa.

”Suomi varautuu kaikissa toimissa siihen, että ikäihmiset pysyisivät suojassa ja muu väestö ottaa koronaviruksen vastaan”, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), kun valmiuslain käyttöönotosta tiedotettiin.

Yhdysvaltain hallituksen koronatyöryhmää johtava Deborah Birx puhutteli keskiviikkona erityisesti nuorempia amerikkalaisia ”milleniaaleja” ja vaati näitä pysyttelemään erossa sosiaalisista tapaamisista uusien tartuntojen estämiseksi.

”Voi olla, että te levitätte taudin johonkin ihmiseen, jolla on terveysongelma, josta kukaan ei ollut tietoinen ja siitä syntyy katastrofaalisia seuraamuksia”, hän sanoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Vanhusten lisäksi erityisessä riskiryhmässä ovatkin ne, joilla on esimerkiksi sydän- tai keuhkotauteja tai diabetes. Tuoreen tutkimuksen mukaan vain 0,8 prosenttia Italiassa tautiin kuolleista oli sellaisia, joilla ei ollut mitään tautia ennestään.

Pakkotoimilla ja kehotuksilla pyritään siihen, että uusien tartuntojen tahti hidastuisi ja että sairaalajärjestelmä ei joutuisi liian kovan paineen alaiseksi. Se voisi johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi hengityskoneita ei riittäisi kaikille.

”Ikäihmiset joutuvat kaikista todennäköisimmin sairaalahoitoon, ja heillä on myös suurin riski tarvita tehohoitoa. Mutta on myös vakavasti sairastuvia työikäisiä. Heidän tarpeensa sairaala- ja mahdollisesti tehohoidolle on myös erittäin haastavaa ja tarpeellista”, ministeri Kiuru totesi torstaina tiedotustilaisuudessa.

Tehohoitoon joutuvien potentiaalinen määrä on tärkeä tieto, sillä se kertoo, miten niukoista resursseista kussakin maassa saatetaan joutua taistelemaan. Kiinassa on maakuntia, joissa tartunnan saaneista kukaan ei ole kuollut, mutta niissä on myös ollut hallittavampi määrä potilaita.

Taudin syntysijoilla Hubein maakunnassa sen sijaan tunnetuista tapauksista 4,6 prosenttia on kuollut. Hubeissa tapauksia on ollut Kiinassa eniten, 67 800:aa.

Euroopassa terveydenhuolto on joutunut pahimmalle koetukselle Italiassa, jossa on yli 35 000 tunnettua tartuntaa. Siellä kuolleita on tunnettuihin tapauksiin verrattuna peräti yli kahdeksan prosenttia.

Hurjat prosenttiluvut eivät kerro, mikä osuus todellisuudessa kuolee tautiin, mutta niistä voi päätellä, millaisen paineen alaisuudessa Italiassa taistellaan.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on myös joillekin selviytyville potilaille äärimmäisen rankka kokemus ja alustavat tutkimustiedot näyttäisivät, että siitä saattaa jäädä pysyviä vaurioita keuhkoihin, kuten Hongkongissa tehty yhdeksän potilaan seurantatutkimus näyttäisi.

”Joillakin potilailla keuhkojen toiminta saattaa heikentyä 20–30 prosentilla. He haukkovat henkeään, jos kävelevät yhtään nopeammin”, totesi yhdeksän ”täysin parantuneen” potilaan seurannasta Hongkongin tartuntatautien keskuksen johtaja Owen Tsang Tak-yin lehdistölle viime viikon torstaina.

Tautiin on kuollut kaikissa maissa eniten iäkästä väestöä. Esimerkiksi Italiassa kuolleiden keski-ikä on ollut noin 81 vuotta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on monessa yhteydessä pitänyt esillä Italian lukuja, todennäköisesti myös rauhoittelumielessä.

”Suurin osa vakavista tapauksista keskittyy selvästi ikäihmisiin. Hyvin vähän niitä kaikkein pahimpia lopputuloksia, kuolemia, on alle 60-vuotiaissa. Jonkin verran on, mutta hyvin vähän. Mitä nuorempiin tulee, alle 40-vuotiailla ei ole ollenkaan”, Salminen sanoi torstaina viitaten Italian ja Etelä-Korean tilastoihin.

Toistaiseksi laajin aineisto covid-19-taudista on kerätty Kiinasta, jossa tapauksiakin on ollut eniten. Sielläkin tauti on surmannut eniten vanhusväestöä: tartunnan saaneista yli 80-vuotiaista on kuollut noin 15 prosenttia, yli 72 000 ihmisen aineisto näyttää.

Nuoremmissa ikäluokissa kuolleita on huomattavasti vähemmän: esimerkiksi 60–69-vuotiaissa 3,6 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa vain 0,4 prosenttia.

Yhtään alle 10-vuotiasta ei ole Kiinassa kuollut ja vain yksi 11–20-vuotias on menehtynyt tautiin.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 80 prosenttia tartunnan saaneista saa vain lieviä oireita.