Pohjois-Italian sairaanhoitojärjestelmä ei ollut valmistautunut näin suureen määrään koronaviruspotilaita. Nyt koko terveydenhuolto uhkaa romahtaa.

Torstaihin mennessä Italiassa oli todettu yli 35 000 koronavirustartuntaa, ja uusien tartuntojen määrä kasvaa. Ylivoimaisesti eniten tartuntoja on todettu Pohjois-Italiasta Lombardian alueelta, jossa myös sairaalat ovat pahoin ruuhkautuneet.

Koronavirukseen oli torstaiaamuun mennessä kuollut lähes 3 000 ihmistä Italiassa.

Sairaaloissa mietitään tällä hetkellä, mihin ruumiit laitetaan, sillä italialaisilla ruumishuoneilla ei ole enää tilaa.

Ruumishuone sairaalassa Bergamossa keskiviikkona. Kuva: Cozzoli/Fotogramma/Ropi /ZUMA

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastatteleman Lombardian alueella työskentelevän lääkärin mukaan yhden päivänä aikana hänen sairaalassaan 20 ihmistä kuoli koronaviruksen takia.

Ruumiita on lähetetty kirkkoihin, mutta ihmisiä ei ole kuitenkaan voitu haudata, sillä hautajaisten pitäminen on karanteenin takia kielletty.

Arkkuja kappelissa Bergamossa odottamassa, että ne kuljetetaan krematorioon. Kuva: Stringer / AFP

Keskiviikkona italialaismediat kertoivat, että käyttöön on otettu sotilasajoneuvoja kuljettamaan ruumiita pois Bergamosta, jonka hautausmaat ovat täynnä. Krematoriot taas kertovat, että polttohautauksen odotusaika on venynyt viikkoon.

Lääkärit raportoivat yhdysvaltalaisen The Wall Street Journalin mukaan, että Pohjois-Italian Bergamon suurin sairaala Papa Giovanni XXIII on musertua sinne tuotavan potilasmäärän vuoksi.

Sairaalasta kerrotaan, että sinne saapuu päivittäin potilaiksi kymmeniä ihmisiä, joilla on koronaviruksen aiheuttama vakava keuhkokuume.

Erityisesti tehohoidon paikat ovat ruuhkautuneet pahoin, eikä Bergamossa riitä hengityskoneita kaikille keuhkokuumeesta kärsiville potilaille. Lombardian maakunnassa on 800 tehohoidon paikkaa, mutta kolmen viikon aikana sairaaloihin on tullut ainakin 1 135 ihmistä, jotka ovat olleet tehohoidon tarpeessa.

Tehohoidossa kerrotaan olevan myös paljon nuoria. NYT:in haastattelema lääkäri kertoo, että hoitopaikkojen pulan vuoksi lääkärit joutuvat nyt vaikean valinnan eteen. Heidän on päätettävä, hoidetaanko tehohoidossa 80- vai 45-vuotiasta. Lääkärin mukaan tehohoidon paikat menevät nuorille, koska he hyötyvät hoidosta todennäköisemmin.

Potilaiden määrä on ylittänyt sairaaloiden kantokyvyn myös monissa muissa italialaisissa maakunnissa, eikä monessa paikassa enää riitä tilaa eristää koronaviruspotilaita asianmukaisesti.

Bergamon Papa Giovanni XXIII -sairaala on yksi Italian moderneimmista sairaaloista. Huipputekniikasta huolimatta ihmisiä kuolee. The New York Timesin haastattelema lääkäri kertoo myös, että ne, jotka selviävät, lähetetään kotiin toipumaan suoraan hengityskoneista.

Papa Giovanni XXIII -sairaala Bergamossa Italiassa. Kuva: Piero Cruciatti / AFP

Myös terveydenhoitohenkilökunta on kuormitettu äärimmilleen. Italian terveysministeriön neuvonantaja Walter Ricciardo kertoi HS:lle jo viime viikolla, että maa tarvitsee 20 000 uutta lääkäriä ja sairaanhoitajaa tehohoidon ruuhkien purkamiseen.

The New York Timesin mukaan sairaaloiden henkilökunta on niin kiireistä, että lääkärit eivät ehdi soittamaan kuolleiden läheisille. Eräs lääkäri kertoo tiedotusvälineelle tehneensä jo kolme viikkoa 14–15-tuntisia työpäiviä. Lääkärin mukaan varsinaisen hoitotyön lisäksi henkilökunta joutuu miettimään päivittäin, miten tehdä tilaa uusille keuhkokuumepotilaille, joita tulee päivittäin 50–70.

Koronaepidemian aiheuttama potilaiden määrän lisääntyminen on saanut aikaan sen, että muut potilaat jäävät ilman hoitoa ja leikkauksia siirretään hamaan tulevaisuuteen. Sairaaloiden leikkausosastot on muutettu keuhkokuumepotilaiden hoitohuoneiksi.

Tehohoidon yksiköissä ei ole myöskään tarpeeksi tehohoitoon erikoistuneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Koko Italiassa on liki 3 000 tehohoidon erikoislääkäriä. Nyt myös muut lääkärit ovat alkaneet hoitaa tehohoidossa olevia potilaita.

Terveydenhoitojärjestelmää kuormittaa myös se, että sairaaloiden henkilökuntaa sairastuu ollessaan kontaktissa koronapotilaiden kanssa. Myös hoitajien ja lääkärien asettaminen kotikaranteeniin pahentaa jo entuudestaan heikkoa tilannetta ja resurssipulaa sairaaloissa.

Epidemia ajoi maan terveydenhuollonjärjestelmän kaaoksen, sillä Italian sairaalat eivät olleet valmistautuneet niin suureen potilasmäärään. Italia ei heti laittanut kaikkia riskialueelta palaavia matkailijoita karanteeniin, ja rajoitustoimet olivat aluksi hitaita. Vaikka maan 60 miljoonaa asukasta on nyt karanteenissa, koronavirus ehti monissa maakunnissa levitä väestön keskuudessa.

Italialainen tehohoidon lääkäri Maurizio Cereda kertoo The Wall Street Journalin mukaan, miten tilanteen eskaloituminen voitaisiin estää muissa maissa.

Hän sanoo, että ennen kaikkea terveydenhuollon ruuhkauttamista tulisi välttää viimeiseen asti. Hän pyytää, että tautia lievänä sairastavat ihmiset pysyisivät kotona karanteenissa. Hän myös ehdottaa tiedotuspalvelujen ja etähoidon hyödyntämistä tai liikkuvien klinikoiden käyttöä, jotta tauti ei leviäisi sairaaloihin kulkevien ihmisten mukana.

Toiseksi Cereda kehottaa pitämään huolta henkilökunnasta. Italiassa tehtiin se virhe, että ensihoidon työntekijöiden altistumista ei huomioitu alkuvaiheessa, joten moni sairastui ja levitti koronavirusta työpaikallaan ja muiden muassa riskiryhmiin kuuluvien keskuudessa jatkaessaan työskentelyä ambulanssissa.

Ambulanssi ja sairaalan henkilökuntaa suojahaalarissa Napolissa. Kuva: Fabio Sasso / ZUMA

Cereda myös varoittaa, että pienemmät sairaalat, jotka eivät ole valmistautuneet suuriin potilasmääriin, todennäköisesti ajautuvat vaikeuksiin. Hän ehdottaakin, että kriittisimmässä tilassa olevat potilaat ohjattaisiin isompiin keskuksiin ja koronaviruspotilaiden kuljettamiseen käytettäisiin erityisiä ambulansseja tartunnan leviämisen välttämiseksi.

Toivonpilkahduksia kuitenkin on. Brittiläinen The Guardian kertoi keskiviikkona, että italialaisessa pikkukaupungissa onnistuttiin pysäyttämään koronaviruksen leviäminen, kun kylä otti käyttöön laajan testauksen.

Veneteon alueella sijaitsevassa Vòssä, jossa myös raportoitiin maan ensimmäinen koronaviruskuolema, kaikki 3 300 asukasta testattiin koronaviruksen varalta riippumatta siitä, oliko heillä oireita vai ei.

Testauksen alkuperäisenä tarkoituksena oli tutkia viruksen leviämisdynamiikkaa ja riskiryhmiä. Testauksen avulla tutkijat onnistuivat löytämään kuusi oireetonta mutta koronavirusta kantavaa ihmistä. Heidät ehdittiin eristää ennen kuin he olisivat tartuttaneet virusta tietämättään muihin ihmisiin. Tämä auttoi hillitsemään tartuntojen leviämistä alueella.

Tutkimuksen alkaessa 6. maaliskuuta Vòssä oli 90 tartuntaa. Sen jälkeen alueella ei ole raportoitu uusia tapauksia.

Molekyylibiologisessa laboratoriossa testataan koronavirusnäytteitä. Kuva: Mauro Ujetto / ZUMA

Firenzen yliopiston kliinisen immunologian professori Sergio Romagnani kirjoitti Italian viranomaisille, että epidemia saataisiin parhaiten kuriin tunnistamalla ja eristämällä oireettomat tautitapaukset. Toistaiseksi Maailman terveysjärjestö WHO ei ole antanut suositusta massaseulontojen suorittamisesta.

Yksi tärkeimpiä viestejä, joita italialaiset lääkäri haluavatkin nyt lähettää maailmalle, on se, että sairaalat laajentaisivat valmiuksiaan ottaa vastaan suuria määriä koronaviruspotilaita jo ennen kuin potilaita alkaa tulla niihin.