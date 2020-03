Ihmisiä kävelyllä New Jerseyssä tiistaina. Taustalla New Yorkin pilvenpiirtäjiä. Kuva: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Yhdysvaltojen New Jerseyssä on perhe, jota koronavirusepidemia koettelee raskaasti. Perheen 73-vuotias matriarkka kuoli virukseen keskiviikkoiltana saamatta tietää, että kaksi hänen lapsistaan oli jo kuollut virukseen ennen häntä.

Amerikanitalialaisella rouvalla oli 11 lasta. 55-vuotias esikoistytär kuoli virukseen perjantaina. Rouvan vanhin poika kuoli vain joitakin tunteja ennen äitiään.

Yhteensä lähes parikymmentä perheenjäsentä ja sukulaista on karanteenissa. Neljä muutakin perheenjäsentä on sairaalassa koronavirustartunnan takia. Heistä kolmen tila on kriittinen, kertoo The New York Timesille 73-vuotiaan rouvan serkku ja perheen juristi.

”Jos he eivät ole hengityskoneessa, he ovat karanteenissa. On hirvittävä sääli, etteivät he voi edes surra kuten muut.”

Viranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että virus on levinnyt perheen yhteisissä tapaamisissa. Perhe on pitänyt tiiviisti yhtä, tavannut tiheästi ja he ovat muutenkin läheisiä keskenään. He myös illastivat usein yhdessä.

Suurperheellä on läheiset välit Freehold Raceway -ravirataan. 73-vuotiaan rouvan lasten isä sekä koulutti ravihevosia että ajoi niillä raveissa itse.

Tämä on merkityksellistä, sillä ensimmäinen New Jerseyssä koronavirukseen kuollut ihminen työskenteli toisella raviradalla, Yonkers Racewaylla.

New Jerseyn osavaltion terveysviranomaisten mukaan tämä maaliskuun 10. päivä kuollut Yonkersin raviradan työntekijä oli ollut mukana suurperheen illallisella.

”Se, mikä on monelle muulle isot juhlat, oli heille ihan tavallinen illallinen”, perheen asianajaja sanoi The New York Timesille.

Kun New Jerseyn osavaltion terveyskomissaari Judith M. Persichillille selvisi, kuinka monta ihmistä yhdellä tiistai-illallisella tartunnan sai, hän määräsi pienemmätkin perhetapaamiset lopetettavaksi.

Kaikkia amerikanitalialaisen perheenjäseniä on hoidettu ja hoidetaan Centrastate Medical Center -sairaalassa, jossa ylilääkäri toivoo nyt, että niin monen perheenjäsenen tutkimisesta ja hoitamisesta voitaisiin oppia jotain koronaviruksen käyttäytymisestä.

Kyseisessä suurperheessä kaikki kuolleet nimittäin olivat perusterveitä.

New Jerseyn osavaltiossa oli torstaihin mennessä todettu yhteensä 427 koronavirustartuntaa ja viisi koronaviruskuolemaa.

Koko Yhdysvalloissa oli torstaina päivällä Suomen aikaa todettu yhteensä 9 145 koronavirustartuntaa ja 150 koronaviruskuolemaa, kertoi Johns Hopkinsin yliopiston avoin data.