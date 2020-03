Kreikan saarille tulleiden siirtolaisten keskuudessa todettiin torstaina ensimmäiset koronavirusepäilyt. Turkkilaisessa laivassa Kean saarelle Ateenan edustalle tullut noin 190 ihmisen ryhmä eristettiin tyhjillään olevaan hotelliin tartuntaepäilyjen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

I Kathimeriní -lehden mukaan Turkin lipun alla purjehtinut alus oli maanantaina matkalla Turkin Çanakkalesta Marmaranmeren eteläpuolelta kohti Italiaa, kun se joutui merenkäynnin vuoksi rantautumaan Kealle.

Korissian satamassa viranomaisille selvisi, että kyydissä oli siirtolaisia. Väki odotti aluksella torstaihin asti, mitä tuleman pitää, kunnes joissakin matkustajissa todettiin koronavirustartuntaa vastaavia oireita.

Yksi kuumeileva potilas kuljetettiin sairaalahoitoon Ateenaan, kertoo saaren pormestari Eleftherios Tzouvaras AFP:lle. Samaan kyytiin pääsi myös kolme raskaana olevaa naista ja yksi jalkansa loukannut siirtolainen. Väki on kotoisin etupäässä Afganistanista, Iranista ja Somaliasta.

Loput siirtolaiset mukaan lukien 38 lasta eristettiin kahdeksi viikoksi hylättyyn hotelliin, jossa heidän huollostaan vastaa paikallinen Punainen Risti. Kolme ihmissalakuljetuksesta epäiltyä turkkilaista on pidätetty.

Pormestarin mukaan laivalla olleet eivät ole olleet missään kontaktissa saaren asukkaisiin.

Kreikan saarten viidellä pakolaisleirillä asuu yhteensä 42 000 Manner-Eurooppaan matkalla ollutta pakolaista ja siirtolaista. Suurin leireistä on Lesboksen saarella sijaitseva Morian leiri, jossa on 19 000 ihmistä. Leirien tilat on alun perin suunniteltu runsaan 6 000 ihmisen käyttöön.

Turkista Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset yrittävät päästä Kreikan saarille kumiveneillä tai pienillä lautoilla. Kuva Lesboksen saaren lähistöltä helmikuun lopulta. Kuva: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

Turkki päästi helmikuussa noin kymmenentuhatta Turkissa oleskellutta siirtolaista Kreikan-vastaiselle rajalle ja aloitti samalla näiden kuljettamisen Istanbulin seudulta raja-alueelle. Kreikka vastasi maaliskuun alussa lopettamalla turvapaikkahakemusten käsittelyn kuukauden ajaksi.

Rajan yli päässeitä on sijoitettu Manner-Kreikkaan omiin pidätystiloihinsa odottamaan mahdollista palautusta lähtömaihin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat arvostelleet päätöstä, mutta leirien virustilanteen kannalta se saattoi olla onnekas.

”Koronavirusta ei ole toistaiseksi esiintynyt saarten leireillä”, Lääkärit ilman rajoja -järjestön Kreikan-tiedottaja Anna Pantelia kertoo puhelimitse Ateenasta. ”Armeija ja laivasto ovat pidättäneet rajan yli päässeet ja vieneet mantereelle, joten uhkakuvat eivät ole vielä toteutuneet.”

Kreikassa on todettu perjantaihin mennessä 464 koronavirustartuntaa, ja kuusi potilasta on kuollut. Saarten tilanne ei toistaiseksi ole ollut kovin paha.

Ateenassakin kadut ovat hiljentyneet asukkaille annettujen liikkumisrajoitusten vuoksi. Kuva Monastirakin aukiolta keskiviikkona. Kuva: Louisa Gouliamaki / AFP

”Lesboksella on ollut yksi tartuntatapaus, jossa paikallinen, Israelista palannut nainen oli saanut koronavirustartunnan”, Anna Pantelia kertoo.

”Mutta jos virus pääsee leirille, se leviää varmasti nopeasti olosuhteiden vuoksi. Vettä, pyyhkeitä, saippuaa tai wc-tiloja ei ole tarpeeksi.”

Lääkärit ilman rajoja onkin vaatinut Kreikan saarten viiden pakolaisleirin pikaista purkamista tartuntavaaran vuoksi.

Pantelia huomauttaa, että leirit ovat viime kädessä Kreikan ja sen siirtolaisministeriön vastuulla, vaikka niitä käytännössä pyörittävätkin UNHCR, kansalaisjärjestöt ja Estia-ohjelma, jonka rahoituksen Euroopan unioni hoitaa.