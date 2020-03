Peter Nygårdin muotiyhtiön myymälä New Yorkissa 1. maaliskuuta. Kuva: Heikki Saukkomaa

Monien raiskausväitteiden kohteeksi joutunut suomalaiskanadalainen monimiljonääri Peter Nygård on hakenut muotialan yhtiönsä konkurssiin Yhdysvalloissa, minkä lisäksi yhdeksän hänen yritystään on määrätty Kanadassa selvitystilaan, kertovat amerikkalaiset ja kanadalaiset viestimet.

Nygårdin yritysryppään alamäki alkoi toden teolla helmikuussa, kun häntä vastaan nostettiin New Yorkissa kymmenen naisen ryhmäkanne, jossa häntä syytetään raiskauksista. Lisäksi häntä vastaan oli nostettu tammikuussa kaksi kannetta väitetyistä seksuaalirikoksista Kaliforniassa, ja Bahamalla on käynnissä rikostutkinta raiskausväitteistä.

Bahamalla ja Kaliforniassa luksuselämää viettänyttä Nygårdia on neljän vuosikymmenen varrella syytetty useista raiskauksista ja seksuaalisesta ahdistelusta, mutta häntä ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista.

Nygårdin tiedottaja kertoi perjantaina, ettei Nygård aio kommentoida konkurssiuutisia. Hän sanoi myös, ettei tiedä, missä maassa Nygård parhaillaan on.

Nygård on aiemmin sanonut tiedottajansa välityksellä HS:lle, että hän on joutunut Bahamalla asuvan miljardöörinaapurinsa Louis Baconin mustamaalauskampanjan uhriksi. Nygård ei ole vastannut HS:n esittämiin moniin haastattelupyyntöihin.

The Wall Street Journal -lehden (WSJ) mukaan Nygård haki Nygard International Partnership -yhtiönsä niin sanottuun Chapter 15 -konkurssiin New Yorkissa keskiviikkona. Asiasta ensin kertoneen uutistoimisto Bloombergin mukaan kyseinen konkurssilainsäädännön kohta tarjoaa suojaa yrityksen Yhdysvalloissa toimiville osille samalla kun Nygård järjestelisi uusiksi yhtiönsä Kanadassa sijaitsevia osia.

WSJ:n mukaan 78-vuotias Nygård käynnisti kuitenkin konkurssihakemuksen myös Kanadassa keskiviikkona. Samana päivänä kanadalaistuomari James Edmond määräsi Nygårdin yhtiön selvitystilaan maksamattomien velkojen vuoksi, Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo.

Nygårdin huvila-alue Bahamalla vuonna 2015 kuvattuna.

Kaksi finanssialan yritystä – White Oak Commercial Finance ja Second Avenue Capital Partners – yrittävät periä maksamiaan yli 25 miljoonan dollarin (noin 23 miljoonaa euroa) lainoja Nygårdilta. Viime viikolla tuomari Edmond määräsi Nygårdin maksamaan lainat viimeistään tämän viikon perjantaina, mutta sen toteutumiseen ei selvästikään ollut luottamusta.

”Nygårdin yhtiö on toiminut vilpillisessä tarkoituksessa”, White Oak -yritys totesi oikeudelle ja tuomari näytti päätyvän samaan päätelmään.

Tuomarin mukaan yritysrypäs on välittömästi siirrettävä selvitysmiesten käsiin. Eri maiden kaupparekistereistä koostuvan tietokannan mukaan emoyhtiö Nygard International Partnershipilla on noin 2 600 työntekijää, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 60 miljoonaa euroa.

Nygårdin palveluksessa 2000-luvun alkupuolella Kaliforniassa ja Bahamalla työskennellyt suomalaismies kertoo HS:lle yllättyneensä, miten nopeasti tapahtumat ovat edenneet viime viikkoina. Näin siksi, että Nygårdin vastaisia syytöksiä on esitetty vuosikymmenien ajan.

Hän uskoo, että lainasotkujen ajoitus liittyy Nygårdin kohtaamiin syytöksiin.

”Hän on varmasti tiennyt, että tämä räjähtää silmille. Tämä on tietenkin villi arvaukseni”, kertoo mies, joka on lupautunut todistajaksi raiskausväitteisiin liittyvässä ryhmäkanteessa.

Ex-työntekijä perustelee arvaustaan maaliskuun alussa uutisoidulla tiedolla, jonka mukaan Nygård oli järjestellyt yhtiölleen 50 miljoonan dollarin edestä velkarahaa viime joulupäivänä, kuten CBC-kanava kertoi. Kanavan haastatteleman asiantuntijan mukaan kyseessä oli poikkeuksellisen suuri summa verrattuna yhtiön aiempiin vastaaviin lainajärjestelyihin.

Nygård panttasi tuolloin neljä liikekiinteistöään, mukaan lukien Winnipegissä ja Torontossa sijaitsevat yhtiönsä päämajat, 25 prosentin korolla varustettua lainaa vastaan. Tosin Nygård kiisti tuolloin, että korko oli tosiasiassa niin korkea.

Rahoitusta lähti tarjoamaan White Oak, joka nyt perii oikeuden kautta rahojaan takaisin.

Nygårdilla on Bahamalla hulppea kartano, mutta siellä hän ei ole käynyt ehkä yli vuoteen. Bahaman korkeimman oikeuden tuomari antoi hänestä tammikuussa 2019 pidätysmääräyksen, koska hän on vältellyt oikeuden määräyksiä saapua kuulemisiin, joissa puidaan hänen ja naapuri Baconin riitoja muun muassa maankäytöstä.

Nygård on selittänyt asianajajansa välityksellä, että hän ei pysty matkustamaan huonon terveydentilansa vuoksi.

Peter Nygård Toronton elokuvajuhlilla 2005. Kuva: John Shearer

Viime kesänä Nygårdia vastaan käynnistettiin Bahamalla rikostutkinta, jossa neljä naista syyttää häntä raiskauksista. Naiset ovat mukana helmikuisessa ryhmäkanteessa.

Ryhmäkanteessa mukana olevista naisista kuusi kertoi olleensa 14–15-vuotiaita, kun Nygård väitetysti raiskasi heidät.

Raiskausväitteisiin liittyvän ryhmäkanteen asianajaja Greg Gutzler kertoi aiemmin, että hän arvelee kanteen etenevän oikeuteen ehkä puolentoista vuoden päästä. Hän kertoi tuolloin saaneensa kollegansa kanssa lyhyessä ajassa yli sata yhteydenottoa ihmisiltä, jotka ilmoittautuivat joko uhrin tai todistajan roolissa puhumaan Nygårdia vastaan.

Perjantaina hän kertoi HS:lle, että uusia ihmisiä on ilmaantunut lukuisia sen jälkeenkin ja hänen toimistonsa aikoo huhtikuun puolivälissä toimittaa oikeuteen muokatun ja laajennetun kanteen, johon tulee lisää väitettyjä uhreja.

”Meihin on ollut yhteydessä kymmeniä uusia uhreja joka puolelta maailmaa, ja he kertovat samanalaisia hirvittäviä tarinoita sieppauksista, raiskauksista ja hyväksikäytöstä. He haluavat, että totuus tulee julki myös heidän osaltaan”, Gutzler kertoo.

Viranomaisten kiinnostus Nygårdia kohtaan kasvoi todennäköisesti helmikuussa myös siksi, että The New York Times -lehti julkaisi hänestä kuukausia kestäneen selvityksensä.

Lehti kertoi haastatelleensa yhdeksää naista, jotka eivät ole mukana helmikuisessa ryhmäkanteessa ja jotka kertoivat Nygårdin ehdotteluista, seksuaalisista hyökkäyksistä tai raiskatuksi tulemisestaan.

”Hän saalistaa köyhien ihmisten pikkutyttöjä”, totesi nimeltä mainittu nainen, joka sanoi työskennelleensä viisi vuotta Nygårdin palveluksessa Bahamalla.

Lehti mainitsi nimeltä tanskalaisnaisen, joka kertoi Nygårdin raiskanneen hänet vuonna 1980 Hongkongissa. Asianajaja Gutzler puolestaan kertoi HS:lle, että yksi nainen on väittänyt joutuneensa Nygårdin uhriksi jo vuonna 1977.

Nygårdin on kerrottu ostaneen hiljaiseksi häntä syyttäneitä naisia ja tyttöjä, millä hänen sanotaan välttäneen seksirikoksiin liittyvät tuomiot tähän päivään asti.

Koska New York Times löysi myös omituisuuksia Nygårdin naapurin Baconin roolista ryhmäkanteen taustavoimana, Nygård kertoi artikkelin todistaneen hänen syyttömyytensä puolesta. Hän ei kommentoinut laajan artikkelin esittämiä muita raskaita väitteitä itsestään.

Lehden toimittaja Kim Barker kertoi myöhemmin toisessa kirjoituksessa, kuinka Nygård oli monin tavoin yrittänyt painostaa muun muassa oikeusteitse lehteä luopumaan juttuhankkeestaan.

Toimittaja kertoi, kuinka Nygårdin nimeltä mainitsematon tiedottaja oli lähestynyt häntä syytöksellä, että Barker olisi saanut 55 000 dollaria rahaa Baconin rahoittaman säätiön kautta. Tästä todistusaineistoksi esitettiin veroilmoitusta, joka oli Barkerin mukaan törkeä väärennös.

Nygårdin tiedottaja ei vastannut HS:n kysymykseen, oliko hän tai joku muu Nygårdin tiedottaja yrittänyt väärentää todistusaineistoa New York Timesia vastaan.

”Kyllä olen lukenut sen New York Timesin artikkelin”, tiedottaja vastasi ja päätti viestinsä siihen.

Nygård ja Bacon ovat nostaneet toisiaan vastaan yhteensä ainakin 25 oikeusjuttua. Bacon on syyttänyt Nygårdia jopa hänen murha-aikeistaan, kun taas Nygård on syyttänyt Baconia maineensa mustaamisesta.

Oikeudenkäynnit ovat olleet keskeinen osa Nygårdin elämää. Hän esimerkiksi haastoi viulistimalli Linda Lampeniuksen 1990-luvun lopulla oikeuteen, koska Lampenius oli puhunut Nygårdista kielteiseen sävyyn mediassa.

Nygård ajoi Lampeniuksen oikeusjutulla taloudelliseen ahdinkoon vaatimalla tältä ensin 40 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia maineensa mustaamisesta. Lopulta hän leppyi, kun Lampenius osti Ilta-Sanomiin koko sivun ilmoituksen, jossa Lampeniuksen piti pyytää anteeksi sanojaan.

Lampenius kertoi äskettäin HS:lle, että oikeusjuttu maksoi hänelle nykyrahassa noin 470 000 euroa ja hänen terveytensä.

Nygårdilla on käynnissä nytkin tuntematon määrä oikeustaisteluja. Esimerkiksi amerikkalainen pr-yritys vaatii häneltä oikeusteitse 1,6 miljoonan dollarin maksamattomia saataviaan.

Nygård syntyi Helsingissä vuonna 1941 ja muutti lapsena vanhempiensa mukana Kanadaan. Hänellä on New York Timesin mukaan ainakin kymmenen lasta kahdeksan eri naisen kanssa, kun aiemmin on puhuttu ainakin seitsemästä lapsesta neljän naisen kanssa.

Hän on koonnut muotibisneksillään satojen miljoonien eurojen omaisuuden.