Suomen ulkoministeriö neuvoo suomalaisia palaamaan kotiin maailmalta koronaviruspandemian takia. Ongelmia kuitenkin aiheuttaa se, että moni maailman lentoyhtiöistä on perunut suuren osan matkoistaan.

Niin myös suomalainen Finnair.

Kaikkein eniten ulkosuomalaisia on ulkoministeriön arvion mukaan Espanjassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Arviot maailmalla olevien suomalaisten määrästä tehdään matkustus­ilmoitusten perusteella.

”Tällä hetkellä voimassaolevia matkustusilmoituksia on noin 44 000”, kertoo lähetystöneuvos René Söderman ulkoministeriön ajankohtaisviestinnästä.

Matkustusilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista eikä välttämättä anna tilanteesta kattavaa kuvaa. Söderman huomauttaa, että ulkosuomalaisten Suomi-seuran arvion mukaan Suomen kansalaisia oleskelee ulkomailla noin 300 000.

”Vaikka matkustus­ilmoitukset on suunnattu matkailijoille, toivomme että ulkomailla pysyvästi oleskelevat tekisivät niitä myös. Ilmoitus on lähetystön keino tavoittaa Suomen kansalaiset jos tilanne sitä edellyttää.”

Matkustusilmoitusten määrä on kasvanut viime päivinä muutamalla sadalla.

”Lähetystöistä ympäri maailman on lähtenyt viime päivinä tuhansia yhteydenottoja. Me ministeriössä olemme saaneet satoja yhteydenottoja”, Söderman sanoo.

Moni haluaisi palata, mutta ei tiedä miten.

Ulkosuomalaisten yhteisö Floridassa on yksi niistä, joissa ei tiedetä, kuinka kotiin pääsisi palaamaan ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti. Suorat lennot on lopetettu, ja erilaisten välietappien kautta matkustaminen voi lisätä sekin tartuntariskiä.

”Olen joutunut sanomaan ihmisille, että jos löydätte itsellenne lennot, älkää odottako, vaan lähtekää”, kertoo Suomen Floridan-kunniakonsuli Peter Makila Helsingin Sanomille.

Makila koostaa yhdessä Suomen New Yorkin -konsulaatin kanssa listaa halukkaista palaajista. He yrittävät yhdessä ulkoministeriön kanssa saada Finnairin järjestämään charter-lennon, jolla halukkaat pääsisivät palaamaan Suomeen.

”Nyt listalla on 150 nimeä”, Makila kertoo. ”Arvioin, että yhteensä heitä tulee olemaan 200–300.”

Suomen Floridan-kunniakonsuli Peter Makila. Kuva: Peter Makilan kotialbumi

Kaikkia Yhdysvalloissa oleskelevia suomalaisia voi olla mahdotonta tavoittaa. Makila on keskustellut heistä muiden kunniakonsulien kanssa ja jakanut tietoa paluulennon selvittämisestä esimerkiksi Floridan alueen kirkoille. Heillä kun on omat postituslistansa.

Nyt tiedossa olevien paluuta toivovien joukossa on sekä ikänsä puolesta Suomessa riskiryhmään luokiteltuja ihmisiä että niitä, joiden oleskelulupa Yhdysvalloissa on päättymässä. Jos Yhdysvaltoihin jää ilman voimassaolevaa lupaa, saattaa siitä seurata maahantulokielto. Tilanne voi muodostua erittäin hankalaksi varsinkin niille, joilla on Yhdysvalloissa asunto.

Ulkoministeriön lähetystöneuvos René Söderman sanoo, että ministeriö on yhteydessä Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden kanssa joka päivä. Södermanin mukaan Finnair tekee ratkaisut itsenäisesti.

”Suomeen haluavat joutuvat nyt sietämään epävarmuutta, ikävä kyllä. Me pyrimme kyllä vastaamaan kaikille.”

Finnairin asiakaspalvelussa on ruuhkaa, kuten ministeriössäkin. Yhtiö pyytää sivuillaan asiakkailta kärsivällisyyttä. Pystyykö Finnair vastaamaan ulkosuomalaisten tarpeisiin ja haluun noudattaa ministeriön suositusta kotiin palaamisesta?

Espanjasta yhtiö pyrkii tuomaan suomalaisia kotiin lisälennoilla. Malagasta Helsinkiin tehdään kuluvan viikonlopun aikana yhteensä yksitoista lentoa: kuusi lauantaina ja viisi sunnuntaina.

”Pidämme tilanteesta tiivistä yhteyttä ulkoministeriöön”, kertoo Simon Barrette Finnairin viestinnästä. ”Nämä Malagan-lennot ovat kuitenkin Finnairin järjestämiä, tavallisia lentoja. Havaitsimme, että niille on kova kysyntä ja olemme lisänneet lentoja huomattuamme, että ne täyttyvät nopeasti.”

Suoraa lentoa Floridan Miamista Finnair ei parhaillaan suunnittele.

”Codeshare-kumppanimme lentävät Miamista edelleen. Lippuja saa Finnairin sivuilta”, Barrette neuvoo. Lennot eivät ole suoria lentoja, vaan niissä on välilasku tai välilaskuja. Välilaskut voivat kasvattaa tartuntariskiä, mutta lentoja yhtä kaikki kulkee.

Finnairin Barrette muistuttaa, että virallisista evakuointilennoista päättää aina valtionhallinto. Barretten mukaan Finnair on niidenkin mahdollisesta tarpeesta jatkuvassa yhteydessä ulkoministeriön kanssa.

”Jos siis ulkoministeriö haluaa suomalaisia Floridasta kotiuttaa, Finnair auttaa mielellään.”