Mumbai

Intiassa on toistaiseksi todettu vain noin 200 koronavirustartuntaa, kuolleita on neljä. Luvut vaikuttavat lähes olemattomilta maassa, jossa on 1,3 miljardia asukasta.

Intian viranomaiset selittävät tilastoja sillä, että tiukat torjuntatoimet ovat pitäneet epidemian kurissa. Tulevana sunnuntaina edessä on ennennäkemätön varotoimi, kun kaikkia intialaisia kehotetaan pysymään kodeissaan aamuseitsemästä iltayhdeksään. Tavoitteena on minimoida ihmisten välinen kontakti ja siten taltuttaa koronaepidemia tartuntaketju katkaisemalla.

Pääministeri Narendra Modi määräsi torstain televisiopuheessaan kaikki intialaiset neljän seinän sisään. Modi kutsui kotiarestia vapaaehtoiseksi, mutta edellyttää, että kaikki ovat mukana. Rikkureita ei rangaista. Yhden päivän sisälläolo on Modin mukaan myös hyvää harjoitusta eristyksissä oloon.

Intian pääministeri puhui torstaina 19. maaliskuuta kansalle koronavirustilanteen torjumisesta. Kuva: Uma Shankar Mishra / AFP

”Pysyn tietenkin sisällä koko sunnuntain”, sanoo Mumbaissa asuva markkinointipäällikkö Nupur Agarwal.

”Ei tässä ole kyse minun elämästäni, vaan monien muiden”, nuori nainen perustelee. Hän ei usko, että aika tulee pitkäksi. ”Pikemminkin päinvastoin, pelaan koko päivän monopolia aviomieheni ja anoppini kanssa”, hän sanoo.

Perheyrityksen palveluksessa oleva Hetal C Rao ei myöskään aio poistua kotoaan sunnuntaina.

”Tässä on kyseessä kansakuntamme, koko planeetan turvallisuus”, hän sanoo.

Ja suunnitelmat ovat myös selvät.

”Vietän aikaa perheen kanssa. Kokeilemme täysin uutta ruokalajia”, hän sanoo.

Sunnuntain toimenpide sisältää myös viiden minuutin täyspaukkeen iltaviideltä. Tuolloin intialaisia kehotetaan asettumaan ovensuihin, ikkunoihin ja parvekkeille hakkaamaan kämmeniä tai kattilan kansia yhteen ja soittamaan pillejä. Suosionosoituksilla halutaan kiittää terveydenhuollon työntekijöitä. Opposition mukaan kyseessä on Modin julkisuustemppu.

Maailman terveysjärjestön Intian edustaja, tohtori Henk Bekedam pitää lehdistötiedotteen mukaan vapaaehtoista ulkonaliikkumiskieltoa tervetulleena toimenpiteenä.

Intian kansainvälinen lentoliikenne kuivahtaa myös sunnuntaina, kun kaikki lennot ulkomaille keskeytyvät ainakin viikoksi.

Intian suurimmissa kaupungeissa koulut, yliopistot, elokuvateatterit ja ostoskeskukset ovat olleet kiinni päiviä tai ne suljettiin viimeistään loppuviikosta. Perjantaina Maharasthan osavaltio ilmoitti julkisen sektorin sulkemisesta.

Kasvosuojuksia pitävät koululaiset lukivat oppikirjoja Secunderabadin kaupungissa Intiassa. Kuva: Noah Seelam / AFP

Intian suosituimpiin matkailukohteisiin kuuluva Taj Mahal suljettiin tällä viikolla, samoin kuin 140 muuta museota ja monumenttia. Taj Mahalilla käy normaalioloissa noin 70 000 vierailijaa päivässä.

Mumbaissa useiden elintarvikekauppojen ovella on vartija, joka mittaa asiakkaiden lämpötilan. Kuumeisilla ei ole asiaa ostoksille.

Ihmisiltä mitattiin kuumetta varotoimenpiteenä moskeijan ulkopuolella Mumbaissa. Kuva: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Viranomaisten rajoitustoimet ovat herättäneet myös kysymyksiä ihmisoikeuksista. Näihin kuuluu Mumbain ”lihaleima”. Kotikaranteeniin määrättyjen käteen on leimattu viimeinen karanteenipäivämäärä. Leiman muste kestää kaksi viikkoa. Virkavalta on kuljettanut rikkureita takaisin neljän seinän sisään.

Poliisilla on muutenkin riittänyt työtä karanteenipotilaiden kanssa, sillä alkuviikosta se joutui jäljittämään Dubaista kotiutuneen miesporukan, joka joutui sairaalakaranteeniin. Kaverukset karkasivat, mutta ainakin osa saatiin kiinni.

Arvostelijoiden mukaan Intian koronaepidemiattomuus saattaa johtua testauksen puutteesta. Tähän mennessä Intiassa on testattu noin 15 000 ihmistä 72 valtiollisessa laboratoriossa. Testauskapasiteettia on tarkoitus laajentaa ja sallia myös yksityisten laboratorioiden testaus. Ongelmana on testauslaitteiden puute. Intia on tilannut miljoona testiä ja pyytänee Maailman terveysjärjestöltä myös miljoona lisätestiä.

Epidemian mahdollisesti iskiessä Intia on monia maita huomattavasti heikommassa asemassa. Miljoonien ihmisten hygieniaolot ovat olemattomat, turvavälin pitäminen on vitsi kaduilla, joiden leveys on tuskin metri. Yli kymmenen ihmisen kokoontumisia olisi vaikea kieltää, kun monet ruokakunnat koostuvat useista sukupolvista, jotka lisäksi elävät ahtaasti.