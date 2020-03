”Maskit kasvoillamme, käsineet käsissämme ja suoja-asut yllämme minut ja ryhmäni viedään halki käytävien, jotka ovat täynnä henkeään haukkovia ihmisiä, jotka näyttävät kamalan sairailta.”

Brittiläisen Sky News -kanavan toimittaja Stuart Ramsay oli päässyt tällä viikolla kuvausryhmänsä kanssa katsomaan ja kuvaamaan Italian koronavirusepidemian keskipisteessä sijaitsevaa sairaalaa, jossa odotti hätkähdyttävä näky. Ryhmän edetessä Ramsay kysyi sairaalan tiedottajalta, millä osastolla he ovat nyt.

Brittiläisen Sky News -kanavan kuvausryhmä pääsi vierailemaan Italian Bergamossa sijaitsevaan koronapotilaita hoitavaan sairaalaan. Kuva: Pysäytyskuva Sky Newsin videolta

”Tämä ei oikeastaan ole osasto, vaan odotushuone. Meidän on vain käytettävä kaikki mahdollinen tila hyödyksi”, tiedottaja oli kertonut lauantaina julkaistun tv-jutun mukaan.

Pohjois-Italiassa sijaitseva Papa Giovanni XXII -sairaala Bergamon kaupungissa on muuttunut Euroopan koronakriisin keskipisteeksi. Monessa maassa pelätään, että samanlaiset näyt ja kokemukset odottavat pian myös niitä, elleivät viruksen leviämistä rajoittavat määräykset toimi.

Toimittaja Ramsay sanoi, että kun hän pääsi käymään sairaalan ensiavussa, se näytti hänen silmiinsä teho-osastolta.

”Teho-osasto on täynnä”, hän kertoi kuulleensa.

Kanava näytti kuvia potilaista, jotka istuivat tai makasivat sairaalassa, kuka minkäkin hengityslaitteen avustamana. Monilla oli päänsä ympärillä muovikupu, joka toimii hengitystukena ja suojaa sairaalahuoneita myös aerosolien leviämiseltä.

Ensiavusta vastaava lääkäri Roberto Cosentini kertoi, että covid-19 on hyvin vakavaksi äityvä sairaus, joka syö valtavasti terveydenhuollon voimavaroja.

”Joka päivä saamme 50–60 ihmistä, jotka saapuvat ensiapuumme keuhkokuumeen kanssa, ja monet ovat niin vakavassa tilassa, että he tarvitsevat erittäin suurta määrää happea”, Cosentini sanoi.

Sky Newsin toimittaja Stuart Ramsay (oik.) haastatteli muun muassa ensiapu-osaston johtajalääkäriä Roberto Cosentinia. Kuva: Pysäytyskuva Sky Newsin videolta

Italian viranomaiset ovat alkaneet etsiä pitkin maailmaa pikavauhtia tuhansia uusia tehohoitoyksiköitä, minkä lisäksi maassa aiotaan rekrytoida kriisin varalta noin 20 000 uutta lääkäriä ja sairaanhoitajaa, kuten HS on aiemmin kertonut.

Italiassa koronavirukseen oli perjantain lukujen perusteella kuollut jo yli 4 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin taudin alkuperämaassa Kiinassa. Tartuntoja oli 47 000, joten noin 8,5 prosenttia tunnetuista tartunnoista on vaatinut potilaan hengen.

Suurta kuolleiden osuutta selitetään paljolti sillä, että Italiassa on Euroopan vanhin väestö. Sen lisäksi monet tartunnat ovat jääneet kirjaamatta, joten kuolleiden osuutta todellisten tartuntojen määrään ei tunneta vielä pitkään aikaan.

Mies kosketti äitinsä arkkua Bergamon lähellä olevalla hautausmaalla perjantaina. Kuva: Piero Cruciatti / AFP

Aiemmin tällä viikolla Italian terveysviranomaiset kertoivat, että 99,2 prosenttia kuolleista potilaista oli sellaisia, joilla oli ainakin yksi perussairaus jo entuudestaan. Noin puolella potilaista oli jopa kolme tautia tai useampia. Kuolleiden keski-ikä on ollut noin 80 vuoden paikkeilla.

Perjantaina kuolleita kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 627 lisää, mikä oli suurin päiväkohtainen lukema.

Bergamon tilanteesta kantautui hälyttäviä kertomuksia jo kaksi viikkoa sitten, kun maassa oli ”vasta” 233 kuolonuhria ja hallitus ei ollut vielä käynnistänyt massiivisia karanteenitoimiaan. Italian koronatilanne onkin pahinta maan pohjoisosissa ja etenkin Lombardian alueella.

”Tartunnat lisääntyvät lisääntymistään, olemme tulleet 15–20:een uuteen potilaaseen päivässä, kaikki samasta syystä. Näytteiden tulokset seuraavat toisiaan: positiivinen, positiivinen, positiivinen. Yhtäkkiä teho-osasto on äärirajoillaan”, bergamolainen lääkäri Daniele Macchini kuvaili Humanitas Gavazzeni -sairaalan tilannetta Facebookissa.

Italian armeijan kuorma-autot kuljettivat ruumisarkkuja Bergamossa keskiviikkona. Kuva: Sergio Agazzi / Fotogramma

Tällä viikolla sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa julkaistiin kuvia, joissa näkyi resurssien loppuminen toisellakin pysäyttävällä tavalla. Bergamon ruumishuoneilta oli loppunut tilat, ja armeijan kuorma-autot saapuivat hakemaan arkkuja muille alueille vietäviksi.

Paikallisen hautaustoimiston johtaja Antonio Ricciardi kertoi torstain The Guardian -lehdessä, että hänen toimistonsa oli järjestänyt jo lähes 600 ihmisen hautaamisen maaliskuun alusta alkaen.

”Tavallisina kuukausina meillä on noin 120. Emme ole ikinä nähneet mitään vastaavaa. Tässä ei voi tehdä mitään muuta kuin itkeä.”

Bergamossa asuu noin 120 000 ihmistä. Paikallisen sanomalehden L'Eco di Bergamon päätoimittaja kertoi äskettäin, että lehdessä on tavannut olla kuolinilmoituksia kahden tai kolmen sivun verran. Viime päivinä niitä on ollut 10–11 sivua, The Washington Post -lehti kertoo.