Espanjan koronavirustilanne on Italian jälkeen tällä hetkellä Euroopan kriittisin. Sekä tartuntatapausten että kuolemantapausten määrä kasvoi viikonloppuna hurjaa vauhtia.

Sunnuntaina Espanjan terveysministeriö ilmoitti, että koronavirukseen on Espanjassa kuollut 1 725 ihmistä. Havaittujen tartuntojen määrä oli 28 572.

Perjantaina kuolemantapauksia oli 1 002 ja tartuntoja 19 980.

Jopa puolet tartunnan saaneista on sairaalahoidossa. Espanjan koronaviruspotilaista 60 prosenttia on vakavasti sairaita. Tehohoitoa saa lähes 1 800 koronaviruspotilasta, kertoo El País -lehti.

Terveysministeriön mukaan 12 prosenttia tartunnan saaneista on terveydenhuollon ammattilaisia.

Espanja saattaa yltää Italian kaltaisiin tartunta- ja kuolemalukemiin ensi viikon aikana, paikallisessa mediassa arvioidaan. Italiassa tartuntoja on tällä hetkellä yli 53 000 ja kuolemia 4 825.

Espanjan terveysministeriön tilastojen mukaan parantuneita on myös yli 2 000.

Ensihoitajat kuljettivat iäkästä naispotilasta pyörätuolilla sairaalaan pohjoisespanjalaisessa Burgosissa lauantaina. Kuva: Cesar Manso / AFP

Tukalin tilanne on maan pääkaupungissa Madridissa, missä sairaalat toimivat äärirajoilla. Espanjalainen tehohoitolääketieteen järjestö Semicyuc kertoo HS:lle, että tehohoitoyksiköt täyttyvät koronaviruspotilaista.

Espanjassa on yhteensä 4 400 tehohoitopaikkaa.

”Joissain Madridin ja Baskimaan sairaaloissa tehohoitoyksiköt toimivat jo lähes sadan prosentin kapasiteetilla. Pyrimme kaikissa provinsseissa laajentamaan tehohoitotiloja ja lisäämään vuodepaikkoja, niin kauan kuin ihmisresursseja ja tarvikkeita riittää”, järjestöstä kerrotaan sähköpostitse.

Esimerkiksi Madridissa sijaitsevaan messukeskukseen pystytetään juuri noin 5 000 vuodepaikan kenttäsairaalaa koronaviruspotilaita varten.

Lievimpiä tapauksia hoidetaan parantoloiksi muutetuissa hotelleissa.

Madridilaiseen Ifema-messuhalliin oli rakennettu lauantaina väliaikainen sairaala koronaviruspotilaille. Kuva: Madridin kaupunki / AFP

Lääkärit Madridissa valmistautuvat tekemään äärimmäisen vaikeita valintoja rajallisten tehohoitopaikkojen takia, kertoo muun muassa El País -sanomalehti.

Semicyuc on luonut lääkäreille eettisen ohjeistuksen, jonka perusteella lääkärit voivat valita potilaiden hoitojärjestyksen. Prioriteetti tulisi antaa potilaille, joilla on korkein elinajanodote ottaen huomioon elämänlaatua koskevat seikat.

Ikää ei ole mainittu kriteerinä tehohoitopaikkojen jakamiselle. Eettisen ohjeistuksen mukaan ”kronologisen iän” ei tulisi olla ainoa määre hoitojärjestystä päätettäessä.

Vielä priorisointiin ei ole tarvinnut lähteä, Semicyucista kerrotaan HS:lle.

”Eettinen ohjeistus on luotu lääkäreille siltä varalta, että tehohoitoyksikköjen kapasiteetti romahtaa. Tällä hetkellä sille ei ole tarvetta.”

Barcelonan maineikas Las Ramblas -kävelykatu oli lähes autio lauantaina. Kuva: Pau Barrena / AFP

Kuten Italiassa ja Ranskassa, myös Espanjassa on voimassa koko maan kattava karanteeni.

Ihmiset saavat käydä ulkona vain kaupassa, apteekissa tai ulkoiluttamassa koiraa.

Sairaaloiden toimiessa kapasiteettiensa rajoilla karanteeniohjeistuksen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, tehohoitolääketieteen järjestö Semicyucista kerrotaan.

”Espanjalaiset lääkärit ja hoitajat ovat työskennelleet taukoamatta yli viikon ajan, ja tiedämme, että pahin tilanne tulee kahden viikon sisällä. Siksi pääministerimme sanoi perjantaina kansallisessa televisiossa, että kansalaisten todella täytyy pysyä kotona”, järjestöstä sanotaan.

”Tarkistamme eristyksen tuloksen maanantaina ja tiistaina ja toivomme, että eristäytyminen toimii ja tehohoidossa olevien tapausten määrä ei ole liian korkea. Tarvitsemme silti kaikkien kansalaisten apua kotona pysymisen kautta.”

Armeijan erikoisjoukot desinfioivat Nuevos Ministeriosin metroasemaa Madridissa perjantaina. Kuva: JAVIER BARBANCHO / Reuters

Sunnuntaiaamuna Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti, että poikkeustilaa jatketaan 15 päivällä.

Ulkonaliikkumiskiellolla on ollut vaikutuksia rikollisuuteen. Rikosten määrä on karanteenin aikana puolittunut, ja pidätysten määrä on laskenut 60 prosenttia, Espanjan kansalliskaarti tiedottaa.

Tosin tähän mennessä 82 ihmistä on pidätetty poikkeustilan linjausten rikkomisesta.

Kukkakauppias halusi osoittaa kiitollisuuttaan sairaalahenkilökunnalle Burgosissa lauantaina. Kuva: Cesar Manso / AFP

Oikaisu 22.3. kello 16.22: Jutussa sanottiin virheellisesti, että Pedro Sánchez on Espanjan presidentti. Hän on Espanjan pääministeri.