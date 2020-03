Facebook on ryhtynyt toimenpiteisiin valetilejä vastaan. Kuva: Filip Radwanski

Facebook poisti sivuiltaan kymmenittäin Yhdysvaltoihin kohdistettuja valetilejä ja -sivuja, joita johdettiin Afrikasta, yhtiö kertoo maaliskuun puolivälissä julkaistussa tiedotteessa. Trollitehdasta operoivat paikalliset Ghanassa ja Nigeriassa, mutta Facebook kertoo jäljittäneensä sen taustahenkilöt Venäjälle.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Afrikasta löydettiin venäläisten trollitehdas.

Facebook kertoo poistaneensa 49 tiliä, 69 sivua sekä 85 Instagram-kuvapalvelun tiliä, joita se epäilee erityisesti Yhdysvaltoihin kohdistuneista vaikutusyrityksistä.

Poistetut valetilit ja -sivut yrittivät kasvattaa seuraajamääriään julkaisemalla sisältöä liittyen esimerkiksi muotiin, julkkisjuoruihin, kuuluisiin amerikkalaisiin, seksuaalivähemmistöihin ja mustien historiaan. Valetilit ja -sivut keskittyivät paljon niin sanottuihin rotuihin liittyviin kysymyksiin.

Facebookin mukaan trollitehdas onnistuttiin pysäyttämään alkuvaiheessa.

Yhtiö teki selvityksen tilien ja sivujen taustoista yhdessä yhdysvaltalaismedia CNN:n toimittajien kanssa. Jäljet johtivat järjestöön nimeltä Eliminating Barriers for the Liberation of Africa (Ebla). Järjestön toimistolla 16 työntekijää teki tietoisesti ja tietämättään töitä venäläisille henkilöille, joiden taustalta puolestaan löytyi yhteyksiä venäläiseen trollitehtaaseen, joka teki vaalivaikuttamista Yhdysvalloissa ainakin vuosina 2016 ja 2018.

CNN:lle puhunut Eblan työntekijä kertoi, että heille annettiin ohjeet, mistä kirjoittaa ja milloin julkaista tavoittaakseen yhdysvaltalaista yleisöä.

Ghanalaiset viranomaiset ratsasivat Eblan toimiston lähellä maan pääkaupunkia Accraa helmikuun alussa. Samana päivänä järjestöön liitetyt tilit hiljenivät. Viranomaislähteet kertoivat CNN:lle, että järjestön rahoitus tuli kokonaan Venäjältä.

Facebookin lisäksi Ghanan ja Nigerian trollitehtaat toimivat myös mikroblogipalvelu Twitterissä. Twitter kertoo poistaneensa 71 tiliä, joilla oli yhteensä 68 000 seuraajaa. Yhtiön tiedotteen mukaan suurin osa tileistä twiittasi englanniksi ja esitti olevansa Yhdysvalloissa. Ne osallistuivat pääasiassa keskusteluun sosiaalisista kysymyksistä, kuten rotu- ja kansalaisoikeuksista.

Trolleiksi kutsutaan nettiviestittelijöitä, joiden tarkoituksena on harhauttaa, hämmentää ja provosoida keskustelua. Yhdysvallat uskoo Venäjän hyödyntäneen laajasti sosiaalista mediaa auttaakseen Donald Trumpin presidentinvaalien voittoon vuonna 2016.

Myös silloin trollitehtaiden toiminta kohdistettiin juuri mustiin ja latinoihin. Yhdysvallat uskoo, että trollien tarkoituksena oli passivoida vähemmistöjä, jotka tyypillisesti äänestävät demokraatteja, ja horjuttaa heidän luottamustaan vaalijärjestelmään. Ylipäänsä tavoitteena oli synnyttää poliittista vastakkainasettelua sekä epäluottamusta mediaan ja poliittiseen järjestelmään, kirjoitti HS vuonna 2018.

Kyseessä ei ole uusi taktiikka, sillä jo kylmän sodan aikaan Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB yritti herättää kahtiajakoa yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Silloin kirjoitettiin anonyymisti rasistisia vihakirjeitä afrikkalaisille diplomaateille New Yorkissa, jotka KGB:n toimijat sitten julkaisivat esiintyen toimittajina todisteena amerikkalaisesta rasismista.