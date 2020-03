Vielä reilu viikko sitten Pariisin kahviloissa piti kiirettä ja espressokoneet kävivät harva se hetki. Paikallisia ihmisiä liikkui kaduilla tavalliseen tapaan, mutta turistien poissaolo näkyi jo katukuvassa.

Tässä tilanteessa piilee ongelma, jonka kanssa Suomikin tällä hetkellä taistelee. Ranskan hallinto oli nimittäin ohjeistanut kansalaisiaan välttelemään sosiaalisia kontakteja jo viikkoja sitten. Kehotuksista huolimatta ihmiset lähtivät ulkoilmaan nauttimaan kevätauringoista ja kokoontuivat joukolla puistoihin ja ravintoloihin.

Viime viikon tiistaina Ranskan hallitus otti kovat keinot käyttöönsä väkijoukkojen hajottamiseksi. Hallitus määräsi ihmiset pysymään kodeissaan ja kielsi kaupallisen toiminnan, joka ei ole täysin välttämätöntä. Kiellot ovat voimassa ainakin 15 päivää, eli maaliskuun loppuun saakka, mutta niitä saatetaan myös pidentää. Ranska on raportoinut reilusta 16 000 koronavirustartunnasta ja 676 ihmisen kerrotaan kuolleen.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina, että hallitus on valmistelemassa myös Suomessa liikkumisen rajoittamista. Hallituspuolueiden johto kokoontuu maanantaina keskustelemaan liikkumisrajoituksista, joita on jo valmisteltu viikonloppuna.

On mahdollista, että tulevien päivien aikana Suomessa säädetään samantyyppisiä rajoituksia, joita muualla Euroopassa on jo nähty.

Tiistaista eteenpäin Ranskassa on eletty arkea, johon kuuluu tyhjentyneet kadut ja lupalaput.

Pariisissa asuva it-alalla työskentelevä Meriem Tahi kertoo HS:lle, että kodista ei ole asiaa ulos ilman virallista lupapaperia. Tulostettu lappu tulee olla mukana aina kun poistuu asunnosta. Syitä ulkona liikkumiselle on olemassa viisi. Kotoa saa poistua töihin, mikäli etätyöt eivät ole mahdollisia, ulkoiluttamaan lemmikkiä tai lyhyesti ulkoilemaan kodin läheisyyteen, hoitamaan vanhusta, lasta tai huolenpitoa tarvitsevaa ihmistä sekä ostamaan tarpeellisia elintarvikkeita läheisistä kaupoista.

Ranskan käyttämä lupalappu näyttää tältä. Kuva: Marine Boudeau

Tahin mukaan lapun unohtamisesta seuraa 135 euron sakko. Poliisit on kutsuttu kaupungin kaduille tarkastamaan ihmisiä. Työmatkalaisten pitää lisäksi tulostaa mukaansa toinen lappu, johon työpaikan pitää vakuuttaa työntekijän välttämätön kulkeminen töihin.

”Tämä kaikki alkoi ohjeistuksina, mutta ihmiset eivät reagoineet niihin kunnolla. Lopetimme poskisuudelmat ja kättelyt, mutta lähdimme silti työpäivän jälkeen baariin”, Tahi kertoo puhelimitse kotoaan Pariisista.

Jykevän valvonnan vuoksi ihmiset tottelevat uusia kieltoja paremmin. Kadut ovat selkeästi hiljaisempia ja ihmiset työskentelevät kotonaan.

Muuten pariisilainen arki kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin suomalainen. Poikaystävänsä kanssa yksiössä asuva Tahi sanoo tilan olevan hieman kortilla, ja lähikaupasta on kaikki hyvät pastat loppu.

Samantapaisia toimenpiteitä on otettu käyttöön myös Belgiassa, jossa maan hallitus kielsi ulkoilun, aloitti asiakasmäärän säännöstelemisen supermarketeissa ja kielsi julkiset kokoontumiset. Rajoitukset ovat olleet voimassa viime viikon torstaista lähtien. Belgia on kertonut reilusta 3 700 koronavirustartunnasta. 88 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.

Euroopan komission virkamiehenä työskentelevä Raphael-Antonis Stylianou jakoi maanantaina viestipalvelu Twitterissä videon lennokista Brysselissä.

”Drone kuuluttaa varoituksia kaiuttimien kautta ja pyytää ihmisiä kunnioittamaan sosiaalista etäisyyttä”, Stylianou kirjoittaa.

Myös belgialaisia on ohjeistettu pysymään sisällä ja välttelemään ulkona liikkumista. Politicon mukaan Belgiassa ulkoilu on kuitenkin vielä sallittua, kunhan sen tekee yksin tai asuinkumppanien kanssa. Maan hallitus on määrännyt yrityksiä organisoimaan työntekijöillensä etätyömahdollisuuksia. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, tulee työntekijöiden pysytellä etäällä toisistaan. Mikäli yhtiöt eivät toimi sääntöjen mukaisesti, niille voidaan antaa sakkoja tai ne voidaan sulkea.

Saksa otti maanantaina käyttöön ankaria rajoituksia maan koronavirustartuntamäärän kasvaessa. Saksassa on todettu jo yli 26 000 tartuntaa. Nyt maassa on rangaistuksen uhalla kielletty yli kahden hengen kokoontumiset. Karanteenissa olevan liittokansleri Angela Merkelin mukaan julkinen elämä vedetään nyt minimiin.

Lue Berliinin-kirjeenvaihtajan analyysi: Ilmiö nimeltä koronabileet pelästytti Saksassa – nyt vain kahden ihmisen tapaamiset on sallittu

Ruokaostoksilla käynti, töihin meno, toisten auttaminen ja ulkoilu sekä urheilu ovat edelleen sallittuja, yksin tai oman perheen kanssa. Merkelin mukaan tärkeintä on säilyttää vähintään puolentoista metrin välimatka muihin ihmisiin.

Saksan toimenpiteitä vauhdittivat maassa ilmiöksi nousseet koronajuhlinnat. Ihmiset ovat järjestäneet isoja juhlia puistoissa ja kodeissaan sen jälkeen kun maan baareja on alettu sulkemaan.

Yli 13 miljoonan asukkaan Baijerissa poliisi teki osavaltion sisäministeriön mukaan ensimmäisen vuorokauden aikana noin 25 000 tarkastusta uusien sääntöjen noudattamisesta. Rikkomuksia havaittiin 920 ja rangaistuksia jaettiin yli 500 tapauksessa.

Sakkoja sääntöjen rikkomisesta voi rapsahtaa peräti 25 000 euroa.

Vastaavia rajoituksia on tullut tai tulossa voimaan esimerkiksi Italiassa, Espanjassa ja Itävallassa. Italian, Espanjan ja Ranskan linjaukset ovat tiukimmasta päästä: ulkona ei saa liikkua, ellei siihen ole erityisen pakottavaa syytä.

Myös Pohjoismaat ovat määränneet rajoituksia ulkona liikkumiseen. Esimerkiksi Tanskassa on Suomen tapaan ohjeistettu ihmisiä pysymään kodeissaan, mutta ulkona liikkuminen on edelleen sallittua.

Poikkeuksena nousee esiin Ruotsi, joka ei ole aloittanut vielä suurempia rajoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi koulut ja ravintolat ovat normaalisti auki.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti sunnuntai-iltana televisiopuheen, jossa hän valmisteli kansalaisia ajatukseen uusista rajoituksista. Konkreettisista toimenpiteistä ei ole vielä päätetty. Ruotsissa on maanantaihin mennessä todettu yli 1 900 varmistettua koronavirustartuntaa ja 25 kerrotaan kuolleen. Todellinen tartuntamäärä on raportoitua suurempi, sillä testauksia ei suoriteta kaikille, joilla on oireita.