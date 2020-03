Wuhan.

Oli joulukuun 10. päivä, kun Wei Guixian, kalakauppias Wuhanin Hua’nanin torilla, alkoi tuntea olevansa sairas. Hän epäili vilustuneensa, käveli hakemaan apua pieneltä paikalliselta klinikalta ja palasi takaisin töihin.

Kahdeksan päivää myöhemmin 57-vuotias nainen makasi sairaalan vuoteella hädin tuskin tajuissaan. Wei oli yksi ensimmäisistä epäillyistä tapauksista koronavirusepidemiassa, joka on halvaannuttanut Kiinan ja ottanut pihteihinsä koko maailmantalouden. Virus on levinnyt ympäri maailmaa ja tartuttanut yli 100 000 ihmistä.

Lääkärit kamppailivat lähes kolmen viikon ajan löytääkseen yhteyden Wein ja muiden varhaisten tapauksien välillä. Monet muutkin heistä olivat Hua’nanin kauppiaita.

Potilas toisensa jälkeen raportoi samanlaisista oireista. Wein tavoin monet kuitenkin kävivät pienissä, huonosti varustetuissa paikallissairaaloissa. Jotkut eivät suostuneet maksamaan keuhkojen kuvaamisesta. Monet, mukaan luettuna rouva Wei, kieltäytyivät siirrosta suurempiin sairaaloihin, joiden varustetaso olisi tarjonnut paremmat mahdollisuudet tarttuvien tautien tunnistamiseen.

Kun lääkärit vihdoin varmistuivat Hua’nan-yhteydestä joulukuun lopulla, he määräsivät rouva Wein ja muut vastaavanlaiset potilaat eristyksiin ja hälyttivät esimiehensä. Kiinan viranomaiset kielsivät heitä kuitenkin kertomasta asiasta muille lääkäreille, saati sitten suurelle yleisölle.

Mies ajoi koronaepidemiaan liitetyn Hua’nanin kalatorin ohi 17. tammikuuta. Kuva: Getty Images

Yhtä ensimmäisistä Kiinan viranomaisia varoittaneista lääkäreistä arvosteltiin ”huhujen levittämisestä”. Hän oli lähettänyt entiselle opiskelutoverilleen testituloksen, joka osoitti, että potilaalla oli koronavirus.

Toisen lääkärin oli kirjoitettava häntä itseään arvosteleva kirje, jonka mukaan hänen varoituksillaan oli ”kielteisiä vaikutuksia”.

Kiinan presidentti Xi Jinping määräsi tammikuun 7. päivänä henkilökohtaisesti viranomaiset kontrolloimaan viruksen leviämistä. Vielä sen jälkeenkin he väittivät jatkuvasti, ettei virus leviäisi ihmisestä toiseen, vaikka lääkärit olivat jo joulukuun lopulla tienneet niin tapahtuvan. Virkakoneisto salli kiinalaisen uudenvuoden juhlan järjestämisen Wuhanissa. Siihen osallistui kymmeniä tuhansia perheitä.

Kiina on torjunut kaiken arvostelun, joka on kohdistunut sen epidemian vastaisiin toimiin. Kiinan mielestä maa osti aikaa muulle maailmalle. Xi kertoi 170 000 virkamiehelle telekonferenssissa helmikuun 23. päivänä, että maan johto toimi nopeasti ja johdonmukaisesti kriisin alusta alkaen.

Wall Street Journalin rekonstruktio maalaa toisenlaisen kuvan. Se paljastaa sarjan varhaisen vaiheen harha-askeleita, joita otettiin ensimmäisistä potilaista alkaen. Niitä pahensivat poliittiset johtajat, jotka vitkastelivat riskien kertomisessa kansalaisille ja käynnistivät liian hitaasti ratkaisevia kontrollitoimenpiteitä.

Zhong Nanshan on yksi Kiinan arvostetuimmista epidemologian asiantuntijoista. Hän myös johtaa kansallisen terveyskomission koronaepidemiaan keskittyvää työryhmää.

Zhong sanoi viime viikolla, että viranomaiset olivat tunnistaneet koronaviruksen joulukuun 31. päivään mennessä. Heiltä kesti kuitenkin liian kauan vahvistaa julkisesti, että virus tarttuu ihmisestä toiseen. Jos toimenpiteisiin olisi ryhdytty aikaisemmin, joulukuussa tai jopa vielä tammikuun alussa, ”sairastuneiden määrä olisi ollut merkittävästi pienempi”, Zhong sanoo.

Lääkärit paiskivat hartiavoimin töitä tunnistaakseen sairauden mahdollisimman nopeasti. Heidän ponnistelujaan jarrutti kuitenkin terveydenhoitojärjestelmä.

Se on kehittynyt valtavasti viimeisten 15 vuoden aikana, mutta silti rouva Wein kaltaiset, työväenluokkaan kuuluvat ihmiset eivät useinkaan pääse tarpeeksi nopeasti lääkärin pakeille. Lisäksi sairaalalaskut ovat järkyttävän suuria.

Kun lääkärit lopulta saivat riittävästi tietoa soittaakseen hälytyskelloja, heidän ponnistelujaan haittasi kriisin politisoituminen sekä paikallis- että valtakunnan tasolla.

Xin puhe julkaistiin kommunistipuolueen lehdessä helmikuussa. Nyt näyttää siltä, että hän johti epidemian vastaisia toimia samaan aikaan, kun Wuhan valmistautui järjestämään uuden vuoden juhlia tartuntojen laajenemispeloista piittaamatta.

Xi oli vastatoimien johdossa myös siinä vaiheessa, kun viranomaiset päästivät noin viisi miljoonaa ihmistä lähtemään Wuhanista ilman terveystarkastusta. Hän oli vastuussa silloinkin, kun virkakoneisto odotti tammikuun 20. päivään saakka ennen kuin kertoi, että virus levisi ihmisten välillä.

Tämän seurauksena virus levisi paljon laajemmalle kuin olisi ehkä muuten tapahtunut siihen mennessä, kun Peking määräsi Wuhanin ja kolme muuta kaupunkia eristettäviksi tammikuun 23. päivänä. Se oli historian laajin karanteeni.

Se ja muut myöhemmät toimenpiteet ovat ilmeisesti hidastaneet viruksen leviämistä Kiinan rajojen sisällä. Varhaisen vaiheen mokien maailmanlaajuiset seurausvaikutukset ovat kuitenkin olleet vakavia.

”Paljon vähemmän ihmisiä olisi kuollut” Kiinassa, jos hallitus olisi toiminut aikaisemmin, sanoi rouva Wei haastattelussa helmikuun 16. päivänä. Hän on nyt toipunut täysin ja palannut kahden huoneen asuntoonsa, josta hän tuskin astui jalallaan ulos lähes kahden kuukauden aikana. Hänen tyttärensä sai tartunnan tammikuun puolivälissä ja oli yhä kenttäsairaalassa, Wei kertoi.

Lääkintähenkilökunta tarkasti potilaan vointia Jinyintanin sairaalassa helmikuun puolivälissä. Sairaalassa hoidetaan vakavia tapauksia. Kuva: Barcroft Media

Kiinan hallituksen viestintätoimisto ja maan kansallinen terveyskomissio eivät vastanneet kommenttipyyntöihin, eivät myöskään Wuhanin ja sitä ympäröivän Hubein piirikunnan viranomaiset.

On yhä mysteeri, kuinka epidemia tarkkaan ottaen sai alkunsa ja kuka oli ensimmäinen tartunnan saanut ihminen – nollapotilas. Vallalla olevan teorian mukaan viruksen ensimmäinen kantaja oli lepakko. Virus loikkasi ihmisiin muiden elävien tai kuolleiden, todennäköisesti Hua’nanin markkinoilla myynnissä olleiden villieläinten kautta.

Tapaukseen liittyvää dataa tutkineiden epidemiologien mukaan virus on saattanut siirtyä eläimestä ihmiseen ensimmäisen kerran jo loka- tai marraskuussa. Sen jälkeen se levisi sellaisiin ihmisiin, jotka joko eivät missään vaiheessa sairastuneet huomattavassa määrin tai hakeneet lääkärinapua.

Hua’nanin kalatorilla työskennellyt ja koronavirukseen sairastunut Wei Guixian kävi läpi sairaskertomustaan. Kuva: The Wall Street Journal

On kuitenkin selvää, että joulukuun toiseen viikkoon mennessä useat Hua’nanin torilla työskennelleet saivat samanlaisia oireita. Niihin kuului kuumetta, yskää, väsymystä ja kipuja raajoissa.

Jo aivan alkuvaiheessa nähtiin merkkejä siitä, että tauti levisi sellaisiinkin ihmisiin, jotka eivät olleet missään tekemisissä torin kanssa. Se osoitti, että virus siirtyy ihmisestä toiseen ihmiseen.

Wuhanin hallinto ilmoitti viime kuussa, että ensimmäinen varmistettu potilas oli sukunimeltään Chen. Hän sairastui joulukuun 8. päivänä, mutta toipui täysin ja pääsi sairaalasta. Chen kiisti käyneensä Hua’nanin torilla.

Wu Wenjuan työskentelee lääkärinä Wuhanin Jinyintan-sairaalassa. Se on erikoistunut tartuntatauteihin ja siellä hoidettiin monia alkuvaiheen potilaita. Wu vahvisti puhelinhaastattelussa, että ensimmäisten tapausten joukossa oli neljä saman perheen jäsentä.

Ryhmään kuului 49-vuotias kauppias Hua’nanin torilta ja hänen appiukkonsa. Kiinalaisten tartuntatautien tutkijoiden mukaan kauppias sairastui joulukuun 12. päivänä ja appi seitsemän päivää myöhemmin. Hänellä ei ollut mitään yhteyksiä torikauppaan.

Rouva Wei, torikauppias, joka sairastui joulukuun 10. päivänä, haki ensin apua pieneltä paikalliselta klinikalta kadun toiselta puolelta.

Hän kävi siellä kahtena peräkkäisenä päivänä saadakseen suonensisäisiä antibiootteja. Se on yleinen hoitomuoto Hua’nanin torin työntekijöiden keskuudessa, koska se on halpa ja hoituu verrattain nopeasti. ”Se on aika tehokas tavalliseen flunssaan”, Wei sanoo. ”Sisällä on aina jonoa.”

Hänen tilansa ei kuitenkaan ollut kohentunut joulukuun 12. päivään mennessä. Hän kiirehti keskikokoiseen Wuhanin Punaisen Ristin sairaalaan, joka sekin on lähellä toria.

Hän muistelee keski-ikäisen lääkärin kertoneen siellä, että hänen oireensa viittaavat keuhkoputken tulehdukseen. Hänet lähetettiin lääkkeiden kanssa kotiin ja sanottiin, ettei ole syytä huoleen. Sen jälkeen hän haki yksityiseltä lääkäriasemalta lisää antibiootteja. Millään niistä ei ollut mitään vaikutusta.

Hänen tilansa heikentyi. Joulukuun 16. päivänä hän ei enää kyennyt tekemään työtä ja pystyi hädin tuskin puhumaan. Hän hakeutui Xiehen sairaalan teho-osastolle, mutta hänet passitettiin takaisin kotiin. Saman sairaalan hengitysongelmista kärsivien osastolle hän pääsi vasta kaksi päivää myöhemmin sen jälkeen, kun toinen hänen tyttäristään oli auttanut saamaan vastaanottoajan erikoislääkäriltä.

Rouva Wei muistaa nähneensä tyttärensä silmät kyynelissä juuri ennen kuin menetti tajuntansa. Vanhempi tytär ”kosketteli minua vähän väliä. Hän pelkäsi, että kuolisin”, Wei sanoo.

Palatessaan tajuihinsa noin kolme päivää myöhemmin Wei kykeni tuskin liikkumaan. Hän muistaa kuitenkin Kong-nimisen lääkärin kertoneen hänelle noin joulukuun 21. päivänä, että kaksi muuta Hua’nanin torin työntekijää oli Wuhanin toisessa suuressa sairaalassa Tongjissa.

”Hän sanoi, että minun sairauteni oli todella vakava”, Wei muistelee.

Kiinan tartuntatautien keskus CDC (Center for Disease Control and Prevention) julkaisi helmikuun 18. päivänä tutkimuksen. Sen mukaan joulukuun 21. päivään mennessä noin kolmella tusinalla ihmisellä oli samanlaisia oireita, jotka myöhemmin tunnistettiin vahvistetuiksi tai epäillyiksi koronavirustapauksiksi. Vielä tuolloin lääkärit eivät kuitenkaan olleet löytäneet niiden välistä yhteyttä.

Xiehe-sairaalan teho-osaston johtaja Zhang Jinnong sanoo, ettei muista hoitaneensa nimenomaan rouva Weitä. Hän muistaa kuitenkin hyvin ensimmäiset Hua’nanin torin potilaat, jotka tulivat sairaalaan joulukuun 10. ja 16. päivien välillä.

Zhang kertoo, ettei alkuvaiheessa ollut kovinkaan huolestunut, koska viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen ei ollut mitään viitteitä. ”Niihin aikoihin en ollut lainkaan peloissani – olin jopa helpottunut”, tohtori Zhang sanoo puhelinhaastattelussa. ”Alkuvaiheet saivat meidät laskemaan suojaustamme.”

Jotkut lääkärit eivät alkuvaiheessa myöskään tulleet ajatelleeksi, että hoitivat torilta peräisin olevia potilaita. Näin ollen oli epätodennäköistä, että he olisivat havainneet olevansa tekemisissä ilmiön kanssa.

Toinen paikallinen sairaala, Wuhanin keskussairaala, otti sisään ensimmäisen koronaviruspotilaansa joulukuun 16. päivänä. 65-vuotiaalla miehellä oli kuumetta mutta ei muita oireita eivätkä lääkärit siinä vaiheessa ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Näin kertoi sairaalan teho-osaston ylilääkäri Ai Fen haastattelussa helmikuun 18. päivänä.

Tietokonetomografia paljasti tulehduksen potilaan molemmissa keuhkoissa, mutta antibiootit tai flunssalääkkeet eivät vaikuttaneet siihen. Tohtori Ain mukaan vasta kun potilas oli siirretty toiseen sairaalaan, kävi ilmi, että hän oli töissä Hua’nanin torilla.

Kului vielä 11 päivää ennen kuin lääkärit alkoivat hahmottaa yhteyttä Hua’nan-tapausten välillä. Yksi ensimmäisistä tämän havainnon tehneistä oli tohtori Ai.

Joulukuun 27. päivänä hänelle tuli toinen potilas, jonka oireet olivat samanlaiset. Hän määräsi laboratoriokokeet.

Seuraavaan päivään mennessä hän oli nähnyt seitsemän potilasta, joilla oli tuntemattomista syistä johtunut keuhkokuume. Neljä heistä, mukaan lukien torikauppiaan äiti, oli tekemisissä Hua’nanin torin kanssa.

Tämä saattaa olla tarttuva tauti, Ai muistaa ajatelleensa itsekseen.

Hän informoi sairaalan johtoa joulukuun 29. päivänä. Se taas raportoi Kiinan CDC:n piiritoimistolle, joka tohtori Ain mukaan oli sanonut kuulleensa samanlaisia raportteja muualtakin Wuhanista.

Hubein perinteisen kiinalaisen ja länsimaisen lääketieteen sairaala oli myös soittanut hälytyskelloja joulukuun 27. päivänä. Siitä kerrottiin myöhemmin valtion tiedotusvälineissä.

Tohtori Ai sai tilaamiensa laboratoriotestien tulokset joulukuun 30. päivänä. Niissä sanottiin ”SARS koronavirus” eli samanlainen virus, joka tappoi kautta maailman 774 ihmistä ilmaannuttuaan Kiinassa vuonna 2002.

Ai pelästyi ja kertoi asiasta heti esimiehilleen. Lisäksi hän ympyröi testituloksen punaisella huopakynällä ja lähetti kuvan siitä kurssikaverilleen lääketieteellisestä tiedekunnasta. Mukana oli myös video toisen potilaan keuhkokuvasta.

Valokuvasta ja videosta tuli ensimmäiset todistuskappaleet, jotka vuodettiin julkisuuteen sen jälkeen, kun ne oli toimitettu Wuhanin keskussairaalan toiselle lääkärille Li Wenliangille. Hän menehtyi virukseen helmikuussa. Lin kuolemaa surtiin laajalti ja se herätti suuttumusta Kiinan viranomaisia kohtaan.

Li kertoi internetin WeChat-keskusteluryhmässä samana iltapäivänä yli sadalle lääketieteellisen kurssitoverilleen, että ”7 SARS-tapausta on varmistettu Hua’nanin kalatorilla” ja että potilaat ”ovat eristyksissä meidän sairaalamme teho-osastolla.”

Yksi henkilö varoitti, että keskusteluryhmää voitaisiin sensuroida. Tohtori Li vastasi tilanteen päivityksellä: ”koronavirus vahvistettu, tyyppiä määritetään.” ja hän lisäsi: ”Älkää vuotako tätä ulkopuolisille. Pyytäkää perhettänne ja sukulaisianne olemaan varovaisia.”

Samaan iltaan mennessä tämä informaatio kiersi jo laajasti sosiaalisessa mediassa, kunnes hallituksen sensorit ryhtyivät toimeen.

Sairaalan viranomaiset soittivat tohtori Lille ja läksyttivät hänet pahanpäiväisesti. Wall Street Journalin oikeaksi varmistamassa itsekritiikkikirjeessään hän kirjoitti, että vuoto ”oli vaikuttanut kielteisellä tavalla” kansallisen terveyskomission ponnisteluihin epidemian estämiseksi.

Samaan aikaan saatiin yhä lisää todisteita viruksen tarttumisesta ihmisten välillä.

Lü Xiaohong toimii lääkärinä Wuhanin viidennessä sairaalassa. Hän kertoi China Youth Daily-sanomalehdelle hätääntyneensä kuullessaan, että kahden sairaalan lääketieteellinen henkilökunta oli pantu karanteeniin heidän sairastuttuaan tuntemattoman viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

Aikaisin uudenvuoden päivän aamuna uusi potilas saapui tohtori Ain osastolle Punaisen Ristin sairaalasta, jossa rouva Weitä oli hoidettu lyhyen ajan lähes kolme viikkoa aikaisemmin. Kalatorin lähellä olevan yksityisen lääkäriaseman omistaja oli sairastunut vakavasti hoidettuaan useita kuumeesta kärsineitä potilaita.

Tohtori Ai pelkäsi omien kollegoidensa sairastuvan samalla tavalla. Hän hälytti uudelleen sairaalan johdon uudenvuoden päivänä ja määräsi oman osastonsa väen käyttämään suojanaamareita.

Lääkäri tarkasti potilaiden TT-kuvia wuhanilaisessa hotellissa, jonne oli eristetty epäiltyjä koronapotilaita. Kuva: Barcroft Media

Samana iltana sairaalan kurinpidosta vastaava osasto komensi hänet tulemaan puhutteluun seuraavana päivänä. Tohtori Ai kertoo, että häntä arvosteltiin ”huhujen levittämisestä”. Hän yritti väittää, että sairaus saattaisi olla tarttuva. Hänelle sanottiin, että hänen toimensa synnyttivät paniikkia ja ”horjuttivat Wuhanin vakautta”.

Ain mukaan sairaalan johto myös kielsi henkilökuntaa keskustelemasta taudista julkisuudessa ja tekstiviestien tai kuvien avulla.

Kahdeksan päivää myöhemmin yksi hänen osastonsa sairaanhoitajista alkoi tuntea olevansa sairas. Myöhemmin vahvistettiin, että hänellä oli koronavirus. Maaliskuun alkuun mennessä infektio oli aiheuttanut sairaalan kolmen lääkärin kuoleman.

Saatuaan varoituksia paikallisista sairaaloista Kiinan CDC:n Wuhanin toimisto teki taannehtivan selvityksen vastaavanlaisista keuhkokuumetapauksista, joilla olisi yhteys Hua’nanin toriin. Se löysi useita ja raportoi niistä joulukuun 30. päivänä CDC:n kansalliseen päämajaan, joka lähetti yhdeksän asiantuntijan ryhmän Wuhaniin seuraavana päivänä.

Maailman terveysjärjestö WHO sanoo, että sen Kiinan-toimisto sai tiedon Kiinan tapahtumista joulukuun viimeisenä päivänä. Samana päivänä myös Wuhanin terveysviranomaiset julkistivat ensimmäisen julkisen lausuntonsa epidemiasta. Siinä kerrottiin 27:stä epäillystä, viruksen aiheuttamasta keuhkokuumetapauksesta. Kaikilla oli yhteys Hua’nanin kalatoriin.

”Lääketieteellisen henkilöstön infektioiden tutkimuksissa ei toistaiseksi ole löydetty mitään selkeää tartuntaa ihmisestä toiseen ihmiseen”, kansallisen terveyskomission Wuhanin aluetoimiston lausunnossa sanottiin. ”Tauti on estettävissä ja hallittavissa.”

Samaan aikaan Wuhanin lääkintäviranomaiset yrittivät saada mahdollisimman monta epäiltyä tapausta siirrettyä Jinyintanin sairaalaan. Se on erikoistunut tartuntatauteihin. Jinyintanin henkilöstö oli rakentanut erityisiä karanteeniosastoja pelätessään viruksen tarttuvan ihmisestä toiseen.

Zhang Li on yksi Jinyintanin lääkäreistä. Hän muistaa saaneensa 15 potilasta muista sairaaloista joulukuun 30. päivänä ja sijoittaneensa heidät tyhjälle, vast’ikään remontoidulle osastolle kauas lapsista, joita hän hoiti flunssan vuoksi.

Kun yhä uusia potilaita saapui, Zhang erotti Hua’nanin työntekijät lähistöllä asuvista muista potilaista ja tarkasti, oliko muiden sairaaloiden henkilökunnasta löytynyt tartuntoja. Hänelle kerrottiin, ettei sellaisia ollut.

”Olin varuillani, koska tämä oli uudenlainen keuhkokuume ja koska olin ollut tekemisissä myös SARS:in kanssa”, Zhang sanoi puhelinhaastattelussa viime viikolla. Hän lisäsi, että suurin osa alkuvaiheen potilaista toipui hyvin. ”Sekin johdatti meitä harhaan.”

Jinyintaniin siirrettyjen joukossa oli 41-vuotias mies, joka kävi säännöllisesti ostoksilla Hua’nanin torilla. Hänen vaimonsa kertoi haastattelussa helmikuun 18. päivänä, että mies oli mennyt paikalliselle klinikalle saatuaan kuumeen ja yskittyään verta joulukuun 23. päivänä.

Mies oli ollut Tongjin sairaalassa joulukuun 27. päivästä alkaen. Otettuaan keuhkokuvat lääkärit alkoivat yht’äkkiä pitää suojanaamareita ja muita suojavarusteita ja määräsivät miehen eristyksiin, vaimo kertoi. Hänet sijoitettiin Jinyintanin lähes tyhjälle osastolle uudenvuoden aattona.

Saman yön mittaa osastolle saapui noin 40 muuta potilasta. Kaikilla oli samat oireet ja kaikilla oli yhteyksiä Hua’nanin markkinoihin.

Lääkintähenkilökunta osallistui koronavirusta vastaan kamppailevan tiimin perustamisseremoniaan Wuhanissa tammikuussa. Kuva: Cheng Min

Siinä vaiheessa terveysviranomaiset keskittyivät vain potilaisiin, joilla oli kuumetta, suora kytkös Hua’nanin torille ja keuhkokuvat, jotka sulkivat pois tavallisen, bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen. Joidenkin terveysasiantuntijoiden mielestä tämä oli virheellinen lähestymistapa.

Näin toimiessaan viranomaiset laiminlöivät ne, jotka olivat olleet läheisessä yhteydessä tällaisten potilaiden kanssa. He eivät myöskään kiinnittäneet huomiota sairastuneisiin, joilla ei ollut suoranaista tekemistä kalatorin kanssa tai joilla oli lievempiä oireita tai muita sairauksia kuin keuhkokuume, asiantuntijat sanovat.

Kalakauppias, rouva Wei, oli yhä Xiehen sairaalassa. Hänelle tehtiin uudenlaisia kokeita, joihin kuuluivat näytteenotto kurkusta ja endoskopia eli tähystys nenän kautta keuhkoputkiin.

Monien muiden alkuvaiheen tapausten tavoin hänkään ei voinut saada virallista virusdiagnoosia, koska tiedemiehet eivät vielä olleet selvittäneet viruksen geneettistä koostumusta. Myöskään myöhemmin laajasti käytettyä testiä ei vielä siinä vaiheessa ollut olemassa.

Tästä huolimatta lääkärit hoitivat häntä kuin virustartuntapotilasta. He käyttivät suojanaamareita, eristivät potilaan ja yrittivät siirtää hänet Jinyintaniin. Hän kieltäytyi siirrosta uskoen henkilöstön haluavan päästä hänestä eroon, koska torilla työskenteleviä pidettiin epähygieenisinä.

”Ajattelin itsekseni, että minä ainakin myyn puhdasta tavaraa”, hän sanoo. ”Minä myyn eläviä katkarapuja.”

Yksi seitsemästä Hubein integroidun sairaalan alkuvaiheen potilaasta kieltäytyi siirrosta. Siitä huolimatta eräs Jinyintanin lääkäreistä sai muiden kuuden potilaan näytteet ja lähetti ne Wuhanin virologian instituuttiin taudin syyn löytämiseksi.

Instituutti paljasti myöhemmin tunnistaneensa uuden koronaviruksen ja selvittäneensä sen geneettisen koostumuksen tammikuun 2. päivään mennessä. Ne olivat kriittisen tärkeitä askeleita epidemian rajoittamisessa ja rokotteen kehittämisessä. Läpimurrosta ei kuitenkaan kerrottu heti julkisuuteen.

Tammikuun 5. päivänä Shanghaissa toimiva lääketieteen tutkimuslaitos ilmoitti kansalliselle terveyskomissiolle, että myös yksi laitoksen professoreista oli tunnistanut SARS:in tapaisen koronaviruksen ja selvittänyt sen geneettisen koostumuksen. Laitoksen sisäisen tiedotteen mukaan näyte oli peräisin Wuhanista.

Virus levisi luultavasti ylähengitysteiden kautta. Shanghain kansanterveyden klinikka suositteli ”soveltuvia estämis- ja valvontatoimia julkisilla paikoilla”. Klinikan johtaja Lu Hongzhou varmisti tämän suosituksen autenttisuuden.

Siitä huolimatta Kiinan viranomaiset eivät tilannetta seuranneiden asiantuntijoiden mukaan vahvistaneet julkisesti uuden koronavirusepidemian puhkeamista ennen kuin tammikuun 9. päivänä. The Wall Street Journal oli julkistanut tiedon kaksi päivää aikaisemmin. Viruksen geneettinen koostumus annettiin muun maailman tietoon tammikuun 12. päivänä.

WHO ja Kiinan viranomaiset ovat julkisesti toitottaneet genomidatan nopeaa jakamista osoituksena Pekingin toiminnan läpinäkyvyydestä. Joidenkin epidemiologien mielestä asiassa olisi kuitenkin pitänyt toimia jo vähintään viikkoa aikaisemmin.

Nämä asiantuntijat ja monet paikalliset lääkärit syyttävät hallitusta myös ihmisestä-ihmiseen-tartuntojen toistuvasta kiistämisestä tammikuun alkupuoliskon mittaan.

”Me tiesimme silloin, että hallitus valehteli”, eräs paikallinen lääkäri sanoi. ”Mutta me emme tienneet, miksi heidän piti valehdella. Ehkä he ajattelivat, että koko juttu voitaisiin pitää hallinnassa.”

WHO:n edustaja kertoi lehdistötilaisuudessa tammikuun 14. päivänä, että ”rajoitettu ihmisestä-ihmiseen-tartunta, mahdollisesti perheenjäsenten välillä, oli mahdollinen”. Vasta sen jälkeen Kiinan kansallisen terveyskomission Wuhanin toimisto muutti kannanottojaan tämän näkemyksen mukaisiksi.

Vielä senkin jälkeen Kiinan CDC:n hätätilakeskuksen johtaja Li Qun vähätteli uhkaa. Hän kertoi Kiinan valtion televisiokanavalla tammikuun 15. päivänä: ”Huolellisten tutkimusten ja vakaan harkinnan jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että ihmisestä-ihmiseen-tartunnan riski on alhainen.”

Hubein piirikunta ja sen pääkaupunki Wuhan järjestivät lainsäädäntö- ja neuvontaelintensä vuotuiset kokoukset tammikuun 6. ja 17. päivien välillä. Paikalliset viranomaiset yrittävät rutiininomaisesti lakaista huonot uutiset maton alle kokousten aikana.

Tammikuun 5. ja 17. päivien välisenä aikana ei raportoitu yhtään uutta tapausta. Ja tammikuun 18. päivänä Wuhan jatkoi vuosikausien perinnettä ja järjesti kiinalaisen uuden vuoden kansanjuhlan, jossa perheet poseeraavat valokuvissa ja syövät puikoilla samoista ruokakulhoista.

Wuhanista saapuneiden junamatkustajien ruumiinlämpöä mitattiin Hangzhoun rautatieasemalla ennen kiinalaista uuttavuotta tammikuussa. Kuva: China Daily CDIC

Ensimmäinen julkinen merkki presidentti Xin puuttumisesta tilanteeseen saatiin tammikuun 20. päivänä. Virallisen median mukaan hän oli käskenyt viranomaisia taltuttamaan viruksen.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Xi johti torjuntatoimia viimeistään tammikuun 7. päivänä pidetyn korkeimman puoluejohdon kokouksen jälkeen. Tämä juonen käänne julkistettiin helmikuussa, kun kansalaisten suuttumus Pekingin lepsuna pidettyä johtamista kohtaan alkoi yltyä.

Kiinalaiset lääkärit ja tiedemiehet sanoivat, että jotkut hallituksen Wuhaniin lähettämistä asiantuntijoista syyllistyivät virheisiin ja vitkutteluun.

Tähän, tammikuun alkupuoliskolla lähetettyyn joukkoon kuului Pekingin yliopiston Wang Guangfa. Hän kertoi viralliselle medialle tammikuun 10. päivänä, että viruksella oli vain vähän kapasiteettia aiheuttaa sairautta ja että epidemia oli hallinnassa. Tohtori Wang kieltäytyi kommentoimasta mutta ilmoitti myöhemmin saaneensa itsekin virustartunnan.

Joidenkin vastatoimiin osallistuneiden lääkärien ja tiedemiesten mukaan useilla Wuhaniin lähetetyistä asiantuntijoista oli käytössään tiedot 41:stä ensimmäisestä Jinyintanin sairaalassa vahvistetusta tapauksesta. He olivat kuitenkin haluttomia jakamaan niitä ennen tietojen julkistamista jossakin arvostetussa lääketieteellisessä aikakauslehdessä.

”Kaikki alkoivat valmistautua samanlaisiin tapauksiin muualla Kiinassa. Kenelläkään ei kuitenkaan ollut ensi käden tietoa viruksesta ja sen toimintatavoista”, kertoo eräs lääkäri, joka pyysi useita kertoja lisää kliinisiä yksityiskohtia mutta ei saanut niitä. ”Lääkärit kaikkialla Kiinassa olivat todella vihaisia tästä.”

Toinen mukana ollut lääkäri sanoo Kiinan viranomaisten hakeneen todisteita yksinomaan siitä, että virus leviäisi potilaista terveysalan työntekijöihin. He eivät piitanneet merkeistä, joiden mukaan se liikkui potilaasta toiseen potilaaseen, heidän omaisiinsa ja muihin ihmisiin, joiden kanssa he olivat yhteyksissä.

Kun kansainvälinen huolestuminen kasvoi ja Kiinan viranomaiset saivat raportteja uusista tapauksista Wuhanissa ja eräissä muissa kaupungeissa, Peking lähetti uuden asiantuntijaryhmän Wuhaniin tammikuun 18. päivänä. Samana päivänä kaupungissa järjestettiin uudenvuoden juhlat.

Tähän tiimiin kuului tartuntatautien asiantuntija Hongkongista. Hän oli raportoinut päivää aikaisemmin ihmisestä-ihmiseen-tartunnasta Shenzenin kaupungista kotoisin olevassa perheessä. Perhe oli vieraillut sukulaisten luona Wuhanissa, mutta ei ollut käynyt Hua’nanin kalatorilla.

Ryhmän johtaja oli tohtori Zhong, joka oli ollut avainasemassa SARS:ia vastaan käydyssä taistelussa. Paikalliset lääkärit kertoivat hänelle muun muassa yksittäisestä potilaasta, joka oli tartuttanut 14 terveydenhoidon työntekijää Xiehen sairaalassa, sairaalan teho-osaston päällikkö kertoo.

Arvostettu kiinalainen epidemologian asiantuntija Zhong Nanshan vieraili Jinyintanin sairaalassa Wuhanissa 19. tammikuuta. Hän johtaa kansallisen terveyskomission koronaepidemiaan keskittyvää työryhmää. Kuva: China Daily CDIC

Siitä huolimatta presidentti Xi ei maininnut mitään tartunnasta ihmisten välillä antaessaan ensimmäisen julkisen lausuntonsa kriisistä tammikuun 20. päivänä. Presidentti oli kuitenkin kertonut virkamiehilleen, kuinka välttämätöntä olisi saada virus hallintaan kiinalaisen uudenvuoden matkustussesongin aikana.

Vain pari tuntia myöhemmin tohtori Zhong kertoi Kiinan valtion televisiossa, että koronavirus todellakin levisi ihmisestä toiseen ihmiseen.

Hänen tiiminsä kertoi yksityisesti Kiinan johdolle, että tilanne oli vakavampi kuin mitä he olivat tajunneetkaan. Johtajille esitettiin joukko suosituksia. Niihin kuului keskusteluihin perehtyneen kaupungin virkamiehen mukaan suunnitelma B:nä Wuhanin täydellinen eristäminen.

WHO:n komitea kokousti Genevessä ja keskusteli mahdollisesta globaalin hätätilan julistamisesta samaan aikaan, kun presidentti Xi valitsi suunnitelman B. Hän määräsi Wuhanin ja kolme muuta kaupunkia täydelliseen eristykseen tammikuun 23. päivästä alkaen.

Se koski 20 miljoonaa ihmistä. Helmikuun lopulle tultaessa uusien tapausten määrä alkoi vähentyä Kiinassa mutta lisääntyi jyrkästi muissa maissa.

Pohtiessaan tapahtunutta jälkeenpäin rouva Wei ajattelee, että hän saattoi saada tartunnan vessasta, joka on hänen ja raa’an lihan kauppiaiden yhteiskäytössä torin länsilaidalla. Hän sanoi, että kauppiaat hänen molemmilta puoliltaan sairastuivat ja vinosti vastapäätä työskennellyt mies oli lähellä kuolla. Myös toinen rouva Wein tyttäristä, sisarentytär ja hänen aviomiehensä saivat virustartunnan.

Rouva Wei pääsi sairaalasta tammikuun alussa maksettuaan noin 70 000 yuanin eli 10 000 dollarin (8 800 euroa) hoitokulut. Hän ei voi mennä töihin, koska kalatori on yhä suljettu eikä hän päässyt tapaamaan tytärtään sairaalaan.

Silti hän pitää itseään onnekkaana. ”Jotkut ihmiset käyttivät niin paljon rahaa eivätkä silti pystyneet ostamaan itselleen elämää”, hän sanoo.

Fanfan Wang Pekingistä osallistui tämän artikkelin tekoon. Kirjoita Jeremy Pagelle osoitteeseen jeremy.page@wsj.com, Wenxin Fanille osoitteeseen Wenxin.Fan@wsj.com ja Natasha Khanille osoitteeseen natasha.khan@wsj.com.