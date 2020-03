Saksassa on nähty viitteitä siitä, että eksponentiaalisesti kasvava koronavirustartuntojen käyrä olisi loivenemassa ensimmäistä kertaa epidemian puhkeamisen jälkeen, tartuntatautien asiantuntijalaitos sanoi maanantaina. Suunnan muutoksen uskotaan johtuvan ihmisten sosiaaliseen eristäytymiseen johtaneista määräyksistä.

Varhaiset virustestaukset ovat auttaneet terveysviranomaisia tilannekuvan saamisessa, ja viime viikolla määrätyt kokoontumisrajoitukset julkisilla paikoilla näyttäisivät toimivan, sanoo Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler.

Lothar Wieler Kuva: Bernd Von Jutrczenka / ZUMA

”Näemme merkkejä siitä, että eksponentiaalisesti nouseva käyrä on hiukan loivenemassa”, Wieler sanoi maanantaina toimittajille uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän sanoi suhtautuvansa optimistisesti siihen, että Saksan tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta. Toimenpiteitä ovat muun muassa koulujen sulkeminen, kansalaisille annetut käsienpesuohjeet sekä julkisiin kokoontumisiin liittyvät kiellot.

Sunnuntaihin mennessä Saksassa oli 22 672 vahvistettua koronavirustartuntaa. 86 ihmistä oli kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Tilastotietoa tarjoavan yksityisen Statistan mukaan vain 0,4 prosenttia tartunnan saaneista oli Saksassa kuollut tautiin. Ero on suuri verrattuna Italiaan, jossa koronatartuntojen kuolleisuusprosentti on jopa 9,2. Iranissa kuolleisuusprosentti on 7,8 ja Espanjassa 6,1.

Kuolleisuusprosentin laskeminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä moni tautitapaus jää raportoimatta. Lisäksi eri maat seuraavat tartuntoja eri tavoin.

Saksassa tartunnan saaneiden keski-ikä on 45.

Virologi Christian Drosten Berliinin Charite -sairaalasta sanoi viikonloppuna lehtihaastattelussa, että Saksan alhainen kuolleisuusluku johtuu todennäköisesti ainakin osittain Saksan laajasta virustestauksesta.

Christian Drosten Kuva: Tobias Schwarz / AFP

”Oletan, että monet nuoret italialaiset ovat tai olivat saaneet tartunnan, mutta tartuntaa ei koskaan testattu”, hän sanoi Die Zeit -lehdelle.

”Tämä selittää oletettavasti myös viruksen korkeamman kuolleisuusluvun siellä (Italiassa).”

Drosten totesi myös, että jossakin vaiheessa Saksa ei enää kykene tekemään niin laajalti testejä.

”Kuolleisuuslukumme tulee silloin myös nousemaan”, hän sanoi.

”Se tulee vaikuttamaan siltä, kuin virus olisi muuttunut vaarallisemmaksi, mutta tämä on vain tilastoinnista syntyvä vaikutelma, vääristymä. Se heijastelee vain sitä, mikä on jo jo alkanut tapahtua: entistä enemmän tartuntoja jää pimentoon.”

Saksassa on tällä hetkellä käytössä 28 000 teho-osaston vuodepaikkaa. Kapasiteetti on määrä kaksinkertaistaa.

”Mutta vaikka tehohoidon taso Saksassa on hyvä, sitä ei ole vieläkään riittävästi”, Drosten sanoi.

Liittokansleri Angela Merkelin henkilöstöpäällikkö Helge Braun sanoi sunnuntaina olettavansa, että hallitus pyrkii kaksinkertaistamaan tehohoidon vuodepaikkojen määrän sekä kasvattamaan lääkintävälineiden tuotantoa.

”Mutta onko meillä riittävästi (hoito-)henkilökuntaa – se on iso haaste”, hän sanoi ARD-kanavan keskusteluohjelmassa.