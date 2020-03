Etelä-Korea ilmoitti maanantaina, että uusien koronatartuntojen määrä on laskenut alhaisimmaksi kuin koskaan aiemmin sitten helmikuun lopun tartuntapiikin.

Tartunnat ovat olleet Etelä-Koreassa laskussa helmikuun 29. päivästä alkaen. 51 miljoonan asukkaan demokratiassa on koettu laajin epidemia Itä-Aasian maista heti Kiinan jälkeen.

Ambulanssinkuljettajaa desingioitiin Daegussa 14. maaliskuuta. Kuva: Kim Kyung Hoon / Reuters

Etelä-Korean tartuntatautikeskuksen mukaan maanantaina todettiin 64 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu tähän mennessä 8 961. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut maassa 118 ihmistä.

Tartunnat ovat olleet yhtäjaksoisesti laskussa jo 12 päivän ajan. Synkin lukema saatiin helmikuun lopussa, kun Etelä-Koreassa todettiin 909 uutta tartuntaa yhdessä päivässä.

Viranomaiset kehottivat kansalaisia kuitenkin tarkkaavaisuuteen, sillä uusia tartuntoja ja pieniä paikallisia tartuntapurkauksia puhkeaa yhä esimerkiksi päiväkodeissa, kirkoissa ja työpaikoilla.

”Emme anna luvuille vielä paljon painoarvoa, sillä laskevasta käyrästä huolimatta niissä on jonkin verran vaihtelua. Etusijalla on nyt se, että estämme satunnaiset ryhmätartunnat sekä maahantulijoihin liittyvät tapaukset”, terveysministeriön kansanterveyspolitiikan johtaja Yoon Tae-ho sanoi Reutersin mukaan.

Uusista tartunnoista 13 oli havaittu maahantulijoilta. Ne todettiin rajatarkastuksen yhteydessä tehdyissä testeissä. Etelä-Korea on tiukentanut virustestauksia rajalla ja määrännyt kahden viikon pakollisen karanteenin kaikille, jotka saapuvat maahan Euroopasta.

Eurooppa on tällä hetkellä koronaviruspandemian keskus. Pandemia lähti levittäytymään joulukuussa Kiinan Wuhanista.

Etelä-Korea näyttäisi saaneen epidemian hallintaan mallilla, jota on kutsuttu jäljitä, testaa ja hoida -malliksi. Toisin kuin esimerkiksi Kiinassa tai Italiassa, Etelä-Koreassa ei ole turvauduttu rajuihin alueiden eristämisiin, vaikka ihmisten sosiaalinen eristäminen toisistaan on otettu käyttöön.

Poikkeavaa Etelä-Korean mallissa on se, että maassa tehdään väkilukuun suhteutettuna enemmän koronavirustestejä kuin missään muussa maassa.

Lähes 20 000 ihmistä testataan päivittäin. Maahan on luotu laaja julkisten ja yksityisten testilaboratorioiden verkosto, joihin voi hakeutua tarkastuksiin oireiden myötä. Jopa tienvarsilla on testauskeskuksia, joihin voi ajaa autolla.

Etelä-Korea on valmistautunut yllättäviin virusepidemioihin paremmin kuin moni muu maa. Lähestymistavan kehittäminen alkoi 2015, kun mers-viruksen synnyttämä epidemia tappoi maassa 36 ihmistä.

Tämän jälkeen maassa tehtiin lakimuutoksia, jotka sallivat muun muassa tarkempien tietojen jakamisen tulehdustilanteesta ja tartuntojen kantajista. Nyt Etelä-Koreassa hallitus lähettää kansalaisille jopa hälytyksiä puhelimella, mikäli he liikkuvat lähellä tartunnan saaneita potilaita, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Etelä-Koreassa pelätään silti yhä uuden epidemia-aallon puhkeamista Niitä on koettu tänä vuonna jo kaksi.

Ensimmäiset tartunnat alkoivat levitä jo tammikuun 20. päivä. Toinen aalto puhkesi helmikuussa, kun tauti levisi kristillisen lahkon jäsenten keskuudessa. Tuolloin havaittiin, että yksi ihminen altisti jopa tuhannet ihmiset koronavirukselle.

Tartuntamäärien räjähdettyä maan terveysviranomaiset aloittivat aggressiiviset toimenpiteet jäljittääkseen tartunnalle altistuneita ja eristääkseen viruksen jo saaneita. Apuna käytettiin Etelä-Koreassa valmistettuja testejä.

Testaamisen avulla tartunnan saaneita on pystytty asettamaan karanteeniin ja maan terveydenhuolto on voinut keskittyä hoitamaan pahasti sairaita ihmisiä. Koronaviruksen aiheuttama kuolleisuusprosentti on pysynyt maassa alle yhdessä prosentissa, vaikka tartuntoja on lähes 9 000.

Sunnuntaina Etelä-Korea käynnisti 15 päivää kestävän tiukan sosiaalisen eristämisen politiikan. Nyt esimerkiksi uskonnollisiin-, urheilu- ja viihdetapahtumiin on määrätty tarkkoja rajoitteita.

Silti toiveissa on, että esimerkiksi koulut voitaisiin avata jo kahden viikon kuluttua, mikäli uusien tartuntojen määrä jatkaa hiipumistaan.

”Olemme poikkeustilanteessa, joka on verrattavissa sotaan. Hallinnollisia määräyksiä ei kannata pitää pelkkinä tyhjinä uhkauksina”, pääministeri Chung Sye-kyun kommentoi uskonnollisille yhteisöille, jotka olivat rikkoneet sosiaaliseen eristäytymiseen liittyviä määräyksiä.