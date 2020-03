Itävalta tutkii, syyllistyikö suositussa laskettelukeskuksessa sijaitseva baari ihmisten terveyden vaarantamiseen, kun se jätti mahdollisesti kertomatta työntekijöidensä koronavirustartunnasta. Asiasta kertovat itävaltalaiset lehdet.

Der Standard -lehti kertoi maanantaina, että Innsbruckin syyttäjäviranomainen tutkii mahdollista vaaran aiheuttamista ihmisten terveydelle.

Tutkinnan kohteena on Tirolin osavaltiossa sijaitsevassa Ischglin kylässä raportoitu tapaus. Mediatietojen mukaan suositussa after-ski-baarissa työskennellyt tarjoilija sairastui koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin helmikuun lopussa ja levitti sitä muihin työntekijöihin sekä turisteihin.

”Alppien Ibizaksi” kutsuttu laskettelukohde on yhdistetty satoihin tartuntatapauksiin Itävallassa, Saksassa, Islannissa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Vaikka tapaukset tulivat ilmi heti maaliskuun alussa, Ischglin laskettelurinteet ja baarit pysyivät auki 13. maaliskuuta saakka.

HS kertoi alppikylän roolista epidemian levittämisessä ympäri Eurooppaa viime perjantaina.

1 500 asukkaan Ischgl on laskettelurinteidensä lisäksi tunnettu yöelämästään ja riehakkaista after-ski-juhlista. Lehtitietojen mukaan suositun after-ski-ravintolan tarjoilija olisi tartuttanut lähipiirissään ainakin 15 ihmistä maaliskuun alussa.

Virus tarttui myös hiihtolomalle Ischgliin saapuneisiin turisteihin. Norja arvioi viime viikolla, että 40 prosenttia maan tartunnoista olisi peräisin Itävallasta.

Virus levisi Tirolista myös Suomeen. Oulussa maaliskuun puolivälissä havaitut 17 tartuntaa olivat kaikki yliopisto-opiskelijoilla, jotka olivat saapuneet hiihtolomamatkalta Itävallan Tirolista. Myös koronatartunnan saaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkärit olivat matkustaneet Tirolissa.

Viranomaiset eri puolilla Eurooppaa alkoivat pitää Ischgliä ja Tirolia koronaviruksen riskialueena, mutta Itävallan paikallisviranomaiset vähättelivät huolta.

Helmi- ja maaliskuu ovat alueen laskettelukeskuksille vilkkainta sesonkiaikaa. Matkailu on merkittävää aluetaloudelle.

Itävalta ilmoitti maanantaina, että vahvistettuja koronatartuntoja on 3 611. Kasvua oli 19 prosenttia yhdessä päivässä.

Eurooppa on tällä hetkellä pandemian keskus. Maanosassa on todettu yli satatuhatta tartuntaa. Pahiten on tähän mennessä kärsinyt Italia.