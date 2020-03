Miksi Saksassa on niin vähän covid-19-tautiin kuolleita, vaikka koronavirustartunnan saaneita on niin paljon?

Tiistai-iltapäivänä todettuja koronavirustartuntoja oli Saksassa runsaat 31 000 ja kuolleita 132.

Vertailun vuoksi: naapurimaa Ranskassa todettuja tartuntoja oli yli 10 000 vähemmän, mutta kuolleita 860. Espanjassa tartuntoja oli lähes 40 000 ja kuolleita 2 696. Italiassa noin 64 000 tartuntaa ja 6 077 kuollutta.

Saksan kuolleisuusprosentti olisi tällä hetkellä siis 0,4 kun Espanjassa kuolleiden osuus todetun tartunnan saaneista on nyt 6,8 prosenttia ja Italiassa 9,5 prosenttia.

Miksi Saksassa ei kuolla covid-19:een yhtä helposti kuin muissa Euroopan maissa? Kysymys on hämmentänyt jo pitkään tautitilastoja seuraavia eurooppalaisia, jotka pohtivat, mitä epidemiassa seuraavaksi tapahtuu.

Saksassa on eniten tehohoitopaikkoja asukasta kohden Euroopassa ja erittäin hyvä terveydenhoitojärjestelmä.

Se auttaa sairastuneiden hoidossa, mutta ei kuitenkaan yksin selitä eroa. Suurin osa Saksan tartunnan saaneista sairastaa kotona. Sitä paitsi myös Italian maakunnista pahiten epidemiasta kärsivässä Lombardiassa terveydenhuollon taso oli ennen epidemiaa erittäin hyvä.

Essenin yliopistollisessa sairaalassa valmisteltiin pyörätuoleja koronaviruspotilaita varten maanantaina. Kuva: Marcel Kusch / DPA

Kuolintilastojen vertaileminen on vaikeaa, vastaa Saksan Robert Koch -instituutin eli valtiollisen terveysalan tutkimuslaitoksen edustaja Susanne Glasmacher HS:n kysymykseen aiheesta.

Instituutti on varovainen lausunnoissaan, sillä tilanne muuttuu kaiken aikaa, eikä epidemian käänteitä pystytä tarkkaan ennustamaan.

Glasmacher huomauttaa, että esimerkiksi Italiaan tautiaalto iski aiemmin kuin Saksaan. Koska Italia on epidemian kehityksessä Saksaa edellä, Saksassa ei kannata vielä tuudittautua siihen uskoon, että epidemiasta selvittäisiin nykyisellä kuolleisuuden osuudella.

Glasmacherin mukaan myös Hubein maakunnassa Kiinassa kuolleiden määrä on ollut vähäisempi kuin muissa maakunnissa verrattuna tartuntojen määrään.

Hubei on koronaviruksen alkulähde, jossa tartuntoja on vajaat 68 000 ja kuolleita 3 160. Italiassa tartuntoja on vähemmän, mutta kuolleita yli kaksinkertainen määrä Hubeihin verrattuna.

Drive-in-koronavirustestiteltta Münchenissä 11. maaliskuuta. Kuva: ANDREAS GEBERT / Reuters

Yksi syy Saksan verraten pieneen koronaviruskuolleisuuteen on monia muita maita laajamittaisempi testaus. Tartunnan saaneiden tilastoissa näkyvä määrä on Saksassa niin suuri sen vuoksi, että niin moni testataan.

Monissa maissa useampi tartunta jää piiloon. Todellinen kuolleisuusprosentti voi siis olla tilastojen esittämiä lukuja pienempi niissä maissa, joissa testataan vähemmän sairastuneita.

”Selitämme tätä myönteistä kuolleiden osuutta tartunnan saaneista sillä, että testaamme ihmisiä hyvin varhaisessa vaiheessa ja aiomme edelleen tehdä niin”, Ilia Semmler Berliinin Charité-yliopistosairaalan virologian yksiköstä kertoo HS:lle.

Hänen mukaansa kaikissa Saksan osavaltioissa on hyvin vakiintunut testauskäytäntö, ja lähes kaikki halukkaat ja ne, joiden kohdalla se on lääketieteellisesti perusteltua, pääsevät Saksassa koronavirustestiin.

Osassa maista on Semmlerin mukaan käynyt niin, että epidemiaan havahduttiin vasta, kun ihmisiä alkoi kuolla tautiin. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormitus johtaa korkeampiin kuolleisuuslukuihin, koska kaikkia ei pystytä hoitamaan, Semmler sanoo.

Saksassa kuolleita ei ole kuitenkaan vähän vain suhteessa tartunnan saaneisiin vaan myös suhteessa väestön määrään.

Saksassa on YK:n arvion mukaan 83,7 miljoonaa asukasta. Covid-19:een kuolleita on tiistaiaamuun mennessä 132. Esimerkiksi Britanniassa on yli 67 miljoonaa asukasta, ja koronaviruksen aiheuttamia kuolemia 335. Espanjassa on lähes 47 miljoonaa asukasta ja 2 696 koronaviruskuolemaa.

Vaikka Saksa ei ollut ensimmäisten Euroopan maiden joukossa säätämässä väestön liikkumista koskevia rajoituksia, tartuntoja on seurattu tarkkaan, ja tartunnan saaneet on tilastoitu, eristetty ja hoidettu huolellisesti epidemian alkuvaiheessa.

Saksan ensimmäiset koronavirustartunnat tulivat suoraan Kiinasta yhdelle baijerilaiselle työpaikalle helmikuussa. Tartunta tunnistettiin nopeasti, ja tartunnan saaneet ja altistuneet eristettiin tehokkaasti.

Kyse oli autojen lämmitysjärjestelmiä valmistavaan Webastoon osuneesta miniepidemiasta. Tartunnat pysyivät hyväkuntoisten työikäisten ja heidän perheidensä tautina.

Münchenin Therisienwiesessa jonotettiin autoilla koronavirustestauspaikalle 19. maaliskuuta. Therisienwiesessa järjestetään perinteisesti syksyisin Oktoberfest-olutfestivaali. Kuva: Sachelle Babbar / DPA

Varsinainen epidemia hiipi Saksaan kuitenkin Alppien yli Italiasta, kun hiihtolomista alkoi olla aikaa.

Suurimmat ja vaikeimmat tautipesäkkeet ovat läntisessä Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Nordrhein-Westfalenissa pahin tautialue on Heinsbergin piirikunnassa, jossa tartunnat levisivät alun perin karnevaalijuhlista.

Yksi syy vähäiseen covid-19-kuolonuhrien määrään Saksassa on sairastuneiden ikärakenne. Niin Alpeilla lomailleet kuin karnevaaleihin osallistuneet ovat pääasiassa nuoria ja keski-ikäisiä.

Suurin osa tartunnan saaneista saksalaisista on 35–59-vuotiaita.

Kun Alpeilla sairastuneet on huomattu ja eristetty ajoissa, riskiryhmään kuuluvia vanhuksia ei ole ehditty tartuttaa niin paljon.

Saksassa vanhusten tartuntoihin ja kuolleisuuslukuihin on arvioitu vaikuttaneen myös sen, että saksalaiset eivät vietä yhtä tiiviisti aikaa isovanhempiensa kanssa kuin italialaiset.

Esimerkiksi Berliinissä moni alkuvaiheen tartunta oli peräisin teknoklubeilta, mikä myös selittää nuorten ikäluokkien osuutta sairastuneissa.

Nuoret ja keski-ikäiset voivat sairastua vakavasti ja kuolla koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen, mutta heidän todennäköisyytensä selvitä siitä on parempi kuin yli 70-vuotiailla.

Robert Koch -instituutti on painottanut, että suurista tartuntaluvuista huolimatta Saksa on vasta epidemian alkuvaiheessa, minkä vuoksi terveysviranomaiset eivät juuri halua juhlia alhaisia kuolleisuuslukuja.