Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautuminen uuden koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan on tehnyt viime viikkoina kovaa aaltoliikettä.

Trump vähätteli aluksi epidemian uhkaa Yhdysvalloille ja covid-19-taudin vaarallisuutta, mutta päätyi sitten tarttumaan poikkeuksellisiin toimiin, joilla tautia yritetään taltuttaa.

Trump julisti 13. maaliskuuta Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan epidemian takia. Liittovaltio lupasi kymmeniä miljardeja epidemian pysäyttämiseen ja vielä paljon enemmän talouden pelastustoimiin.

Trump julisti 13. maaliskuuta Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan.

Nyt Trump kuitenkin pohtii jo epidemiaan liittyvien erityistoimien purkamista, jotta pahoin romahtanut talous taas käynnistyisi. Hänen uusimmista kommenteistaan huokuu ajatus, että rajoituksissa on menty ehkä liian pitkälle.

”Emme voi sallia sitä, että hoito on pahempi kuin itse ongelma”, hän totesi Twitterissä maanantaina.

Tiistaina Trump sanoi, että hän haluaa maan talouden palaavaan normaaliin pääsiäiseksi 12. huhtikuuta mennessä. Asiantuntijat pitävät aikataulua hyvin toiveikkaana: tartunnat ovat Yhdysvalloissa kymmenkertaistuneet viikossa yli 50 000:een. Kuolleita on yli 650.

Seuraavassa joitakin pandemiaan ja Trumpiin liittyviä käänteitä:

Loppuvuosi 2019: Uusi ja pahimmillaan tappava koronavirus tuli Kiinan viranomaisten tietoon mahdollisesti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asian ensin pimittänyt Kiina kertoi taudista Maailman terveysjärjestölle WHO:lle ensi kerran 31. joulukuuta.

Ensimmäinen tartuntatapaus kirjattiin Yhdysvalloissa 20. tammikuuta. Trumpilta kysyttiin asiasta ensi kerran 22. tammikuuta tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi, että ”kyse on yhdestä Kiinasta saapuneesta henkilöstä ja tämä on hallinnassamme”.

Aluksi Trump oli hyvin sovitteleva Kiinaa kohtaan ja totesi esimerkiksi twiitissään 27. tammikuuta, että Yhdysvallat ja Kiina ovat läheisessä keskusteluyhteydessä ja Yhdysvallat on valmis auttamaan.

Terveysministeri Alex Azar julisti 31. tammikuuta ”kansanterveydellisen hätätilan” Yhdysvaltoihin. Azar totesi tuolloin, että ”amerikkalaisiin kohdistuva uhka on pieni tällä erää”. Samana päivänä ilmoitettiin matkustusrajoituksista, jotka koskivat Kiinasta Yhdysvaltoihin tulevia ulkomaan kansalaisia. Tartuntoja Yhdysvalloissa oli silloin seitsemän.

Helmikuun kuluessa virus levisi kymmeniin maihin, ja tilanne etenkin Kiinassa paheni hälyttävästi, mutta Yhdysvalloissa tartuntoja oli tiedossa verraten vähän, kymmeniä. Trump antoi toiveikkaita lausuntoja, että kohta epidemia olisi ohi.

”Näyttää siltä, että huhtikuuhun mennessä, tiedättehän, että teoriassa, kun tulee vähän lämpimämpää, se katoaa ihmeellisellä tavalla”, Trump totesi Fox-kanavan haastattelussa 10. helmikuuta.

Toiveikkuus jatkui, kun 24. helmikuuta Trump twiittasi, että pörssikurssit näyttävät mainioilta hänen näkökulmastaan ja koronavirus on erittäin hyvin hallinnassa. Tartuntoja oli 53, eikä kukaan ollut kuollut tautiin.

Helmikuun loppupuolella politikointi kiihtyi Yhdysvalloissa. Trump syytti 28. helmikuuta kampanjatilaisuudessa demokraatteja taudin politisoimisesta ja piti asian esillä pitämistä häneen kohdistuvana ”huijauksena”. Trumpin väitettiin sanoneen, että koronavirus itsessään olisi huijausta, mitä hän ei tarkoittanut.

Helmikuun alkupuolella 61 prosenttia amerikkalaisista kertoi hyväksyvänsä Trumpin toimet virustautiin liittyen. Mutta kuukauden loppuun mennessä lukema oli pienentynyt 49 prosenttiin, Morning Consult -kyselyt kertoivat.

Maaliskuun alkupuolella tartunnat lisääntyivät Yhdysvalloissa nopeasti tuhansiin. Trump kertoi 6. maaliskuuta, että kaikki, jotka haluavat koronatestin, voivat sellaisen ottaa. Tosiasiassa tuolloin kapasiteettia oli vain noin 75 000 ihmisen testaamiseen.

Päivää myöhemmin koettiin omituinen hetki, kun Trump sanoi, ettei hän haluaisi päästää Kalifornian edustalla olevan Grand Princess -risteilyaluksen tartuntoja saaneita matkustajia maahan. ”Haluaisin, että [tartuntojen] numerot pysyvät sellaisina kuin mitä ne ovat. En halua, että numerot kaksinkertaistuvat yhden laivan vuoksi.”

Maanantaina 9. maaliskuuta Trump vähätteli vielä uhkaa vertaamalla Twitterissä koronavirusta kausi-influenssaan, joka tappaa kymmeniätuhansia amerikkalaisia vuosittain.

”Tähän mennessä on vahvistettu 546 koronatapausta, ja 22 on kuollut. Miettikääpä sitä!”

Trumpin oli määrä jatkaa vaalikampanjointia kyseisellä viikolla, mutta sitten uutiset pahenivat nopeasti ja jopa Trumpin lähipiirissä oli siirrytty kotikaranteeniin, koska jotkut poliitikkoystävät olivat tavanneet koronatartunnan saaneen miehen.

11. maaliskuuta Trump antoi yllätysilmoituksen, jossa hän kielsi matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta Britanniaa. Tartuntoja oli kirjattu noin 1 300.

Ilmoituksessa oli suuria ristiriitaisuuksia ja virheitä, kuten lupaus antaa ilmaista hoitoa ihmisille, joilla ei ole sairausvakuutusta. Trump myös totesi, että kaupankäynti Euroopan kanssa keskeytetään, minkä hän riensi heti puheensa jälkeen korjaamaan.

Seuraavana päivänä koettiin valtava markkinoiden romahdus joka puolella maailmaa. Päivää kutsutaan ”mustaksi torstaiksi”. Tämä viimeistään herätti Trumpin siihen, kuinka suuresti epidemia iskee ainakin Yhdysvaltain talouteen, jonka aiemmin hyvä kehitys on ollut hänelle suuri ylpeydenaihe.

Hallinto alkoi valmistella mittavia toimia epidemian taltuttamiseksi, ja Trump keskeytti vaalitilaisuutensa. Samalla monet osavaltiot tarttuivat omiin toimiinsa julistamalla hätätiloja ja ilmoittamalla erilaisista karanteenitoimista.

13. maaliskuuta Trump julisti kansallisen hätätilan. Epidemian torjuntaan on varattu noin 50 miljardia dollaria (46 miljardia euroa) liittovaltion rahaa, ja talouden elvyttämiseksi väännetään kongressissa lähes 2 000 miljardin dollarin hätäpakettia.

Kolme päivää myöhemmin Trump ilmoitti uudesta ohjeistuksesta nimeltä ”15 päivää hidastaa tartuntojen leviäminen”. Siinä pyydettiin amerikkalaisia seuraamaan osavaltioiden ohjeita ja esimerkiksi vanhuksia ja sairastuneita pysymään kodeissaan. Tartuntoja oli 4 663 ja kuolleita 86.

Trump kuulosti puheessaan kuin eurooppalaiselta poliitikolta, kun hän vetosi amerikkalaisiin, että nämä pysyisivät kotona niin paljon kuin mahdollista. ”Välttäkää yli 10 ihmisen kokoontumisia, välttäkää turhaa matkustelua ja välttäkää syömistä ja juomista baareissa, ravintoloissa ja julkisilla syömäalueilla.”

Seuraavana päivänä Trump hätkähdytti kertomalla, että koronaviruksen osalta on käynnissä pandemia ja että ”minä pidin sitä pandemiana jo paljon ennen kuin sitä kutsuttiin pandemiaksi”.

Monet osavaltiot ovat komentaneet kansalaisia pysymään kodeissaan ja liikkeenharjoittajia sulkemaan ovensa. Määräys pysyä kotona koskee noin puolta 327 miljoonasta amerikkalaisesta. Koulut on suljettu 46 osavaltiossa, mikä vaikuttaa noin 55 miljoonan lapsen opintoihin.

Trump on tottunut elämään kiivaassa sykkeessä ja siirtymään nopeasti aihepiiristä seuraavaan. Kun 15 päivän ohjelman julkistamisesta oli kulunut viikko, hän ilmoitti maanantaina Twitterissä, että on ehkä aika miettiä taloutta salpaavat rajoitukset uusiksi.

”EMME VOI SALLIA SITÄ, ETTÄ HOITO ON PAHEMPI KUIN ITSE ONGELMA. 15 PÄIVÄN JAKSON LOPULLA TEEMME PÄÄTÖKSEN, MIHIN SUUNTAAN HALUAMME MENNÄ!” hän twiittasi.

Hän totesi saman päivän tiedotustilaisuudessaan, että jos lääkäreiltä kysyttäisiin, he luultavasti haluaisivat sulkea koko maailman. Trumpin mielestä epidemiaongelma pitäisi korjata viikoissa, ei kuukausissa, minkä arvellaan olevan suuressa ristiriidassa hänen saamiensa neuvojen ja epidemian kehittymisen kanssa.

Tiistaina hän määritteli pääsiäisen ajankohdaksi, jolloin talouden pitäisi taas pyöriä normaalisti. Siihen on alle kolme viikkoa.

”Jos katsotte auto-onnettomuuksia, ne ovat paljon lukuisampia kuin mitkään numerot, mistä puhumme [covid-19-taudin osalta]. Se ei tarkoita, että kertoisimme kaikille, että enää ei ajeta autoilla.”

Trump ei kuitenkaan voi yksin päättää erityistoimien muutoksista, koska niistä päätetään pääasiallisesti osavaltioiden ja kuvernöörien tasolla.

Aluksi ystävällinen sävy Kiinaa kohtaan on vaihtunut, kun Trump on alkanut kutsua koronavirusta ”kiinalaiseksi virukseksi”. Sitä on pidetty rasistisena ilmauksena. Trumpin mukaan virus sai alkunsa Kiinasta ja siksi nimitys on perusteltu.

Kun Trump puhui viikko sitten 15 päivän ajasta hidastaa viruksen leviäminen, tartuntoja oli Yhdysvalloissa 4 663. Nyt niitä on lähes kymmenkertainen määrä.

Trumpin ajatukset näyttävät palautuvan puoluepoliittisiin riitoihin ja ensi marraskuun presidentinvaaleihin. Maanantaina hän uudelleentwiittasi laitaoikeiston julkaiseman videon, jossa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sekoili sanoissaan. ”Joe Bidenin aivot jäässä”, videon otsikkona luki.

Trumpin suosiota perusteltiin pitkään Yhdysvaltain talouden hyvällä tolalla ja ennätyksiin nousseilla pörssikursseilla. Nyt pörssikursseista on hävinnyt niin sanottu ”Trump Bump”, eli ne ovat suunnilleen samalla tasolla kuin hänen presidenttikautensa alussa.

Jotkut kyselyt osoittavat, että noin puolet amerikkalaisista hyväksyy nyt Trumpin toimet koronaviruskriisissä, mikä saattaa kertoa, että luottamus presidenttiä kohtaan on hienoisessa kasvussa.

Kyselyiden keskiarvon mukaan noin 44 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy ylipäätään Trumpin toimet presidenttinä, kun 51 prosenttia ei hyväksy.

WHO kertoi tiistaina, että Yhdysvalloista saattaa tulla pandemian pahin pesäke maailmanlaajuisesti.

