Yhdysvalloissa on päästy sopuun jättimäisestä elvytyspaketista, jolla on tarkoitus lievittää koronaviruksen aiheuttamaa iskua maan taloudelle.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan senaatin republikaanien ja demokraattien sekä Valkoisen talon välisissä neuvotteluissa päästiin sopuun varhain keskiviikkona paikallista aikaa. Neuvottelut olivat hankalat ja kestivät useita päiviä.

Koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin helpottamiseen ollaan ohjaamassa 2 000 miljardia dollaria, eli noin 1 800 miljardia euroa.

Kongressin molempien kamarien eli sekä edustajainhuoneen että senaatin odotetaan hyväksyvän tukipaketin nopeasti, ennen kuin se viedään presidentti Donald Trumpin hyväksyttäväksi. Odotuksena on, että paketti hyväksytään nopealla aikataululla. The New York Timesin mukaan tukipaketti otetaan käyttöön oletettavasti päivien sisällä.

The Washington Postin mukaan apupaketti pitää sisällään muun muassa koteihin lähetettäviä shekkejä, yli 360 miljardin dollarin lainaohjelman pienyrityksillä ja 500 miljardin dollarin rahaston teollisuudelle, kaupungeille ja osavaltioille.