Oikeudenkäynnit

Turkissa Istanbulin syyttäjänvirasto on nostamassa syytteet 20 ihmistä vastaan saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin murhasta.

Reutersin mukaan syytettyjen listalla ovat muun muassa Saudi-Arabian entinen apulaistiedustelupäällikkö Ahmed al-Assiri ja kruununprinssin entinen ykkösneuvonantaja Saud al-Qahtani.

Saudi-Arabian todellisena johtajana pidetyn kruununprinssi Muhammed bin Salmanin entisten läheisten avustajien murhasyytteet liittävät prinssin murhatutkintaan.

YK on jo viime vuonna todennut, että Muhammedin kytköksistä murhaan on uskottavia todisteita. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n mukaan on selvää, että Muhammed vähintäänkin tiesi murhasta.

Muhammedin entisiä avustajia syytetään harkitun murhan suunnittelemisesta ja alulle panemisesta. 18 muuta ihmistä syytetään Khashoggin murhaamisesta syyttäjänviraston tiedotteessa kerrotaan.

Synnyinmaansa hallintoa arvostellut, Yhdysvalloissa vakituisesti asunut Khashoggi murhattiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa 2018. Ruumiista ei ole löydetty jälkeäkään. Operaation toteutti tiettävästi Saudi-Arabiasta lähetetty iskuryhmä.

Tapaukseen yhdistetty kruununprinssi Muhammed bin Salman ja tämän läheiset avustajat ovat aiemmin välttäneet syytteet murhasta.

Saudi-Arabia langetti viime vuoden joulukuussa kuolemantuomion viidelle ihmiselle murhasta ja kolme ihmistä sai 24 vuoden vankeustuomion. Oikeudenkäyntiä pidettiin keinona hiljentää totuus asiasta.

Oikeudettomia ja mielivaltaisia teloituksia tarkkaileva YK:n erityisedustaja Agnes Callamard kutsui tuomioita oikeuden pilkkaamiseksi.

Alun perin Saudi-Arabia yritti kiistää koko murhan, mutta todisteiden kasaantuminen pakotti sen myöntämään, että teon takana todella oli saudiviranomaisten ryhmä.

Todisteista löytyi muun muassa nauhoituksia, jossa kuullaan oletetusti Khashoggin viimeiset sanat sekä saudiviranomaisten keskustelua ruumiin hävittämisestä. Muhammed itse on luonnehtinut murhaa hallintonsa työntekijöiden virheeksi.

Murhan paljastuminen saudihallinnon tekosiksi herätti kansainvälisesti laajaa pöyristystä ja romutti kruununprinssi Muhammedin julkisuuskuvan, joka oli ollut kansainvälisesti huomattavan myönteinen hänen toteuttamiensa liberaalien uudistusten ansiosta.

Saudi-Arabia ei ole vielä kommentoinut uusia syytteitä.