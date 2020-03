Prinssi Charlesilla on todettu koronavirustartunta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Brittihovin tiedotteen mukaan Charlesilla on ollut lieviä koronavirusoireita, mutta hän on hyvässä kunnossa. Hän on tiedotteen mukaan työskennellyt kotona tavalliseen tapaan viime päivinä, Reuters kertoo.

Buckinghamin palatsin mukaan kuningatar Elisabet, 93, on hyvässä kunnossa. Hän on viimeksi nähnyt poikaansa maaliskuun 12. päivä.

Walesin prinssi Charlesin puoliso Cornwallin herttuatar Camilla on myös testattu viruksen varalta. Testi oli negatiivinen.

”Ei ole mahdollista varmistaa keneltä prinssi on saanut tartuntansa”, hovi kertoo. Prinssi on tavannut useita henkilöitä työssään viime viikkoina.

Koronaviruksen riskiryhmään kuuluva prinssi Charles ei ole ainoa julkinen merkkihahmo, joka on saanut koronavirustartunnan.

Vauhdilla edennyt koronavirus on ajanut poliitikkoja ja johtohahmoja ympäri maailman sairastamaan tai karanteeniin.

Koronavirukseen on maailmalla sairastunut muun muassa Monacon ruhtinas Albert, Britannian terveysministeri Nadine Dorries ja YK:n maailman ruokaohjelman johtaja David Beasley.

Iranissa useat maan johtohahmot ja hallinnon jäsenet ovat sairastuneet koronavirukseen, heidän joukossaan maan varapresidentti Eshaq Jahangiri.

Useita johtohenkilöitä myös kuollut tautiin, muun muassa yksi Iranin hengellisen johtajan ajatollah Ali Khamenein neuvonantajista.