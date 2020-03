Etelä-Afrikassa on todettu keskiviikkoon mennessä 709 varmistunutta koronavirustartuntaa. Tartunnat kasvoivat yhdessä vuorokaudessa vuorokaudessa 28 prosenttia, kertoo uutistoimisto AFP.

Etelä-Afrikassa on nyt eniten koronavirustartuntoja koko Afrikan mantereella.

Vielä vajaa viikko sitten oli aivan toinen. Viime viikon torstaihin mennessä Afrikassa oli vahvistettu 769 tartuntaa, joista 150 oli Etelä-Afrikassa.

Maa sulki koulut jo viime viikolla ja esti maahantulon pahimpien epidemia-alueiden matkustajilta. Yli sadan ihmisen kokoontumiset kiellettiin ja matkustamista suositeltiin vältettävän.

Nyt näyttää siltä, että vaikka toimenpiteet aloitettiin aikaisessa vaiheessa, ne eivät ole olleet riittäviä.

Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize kertoi paikalliselle uutiskanavalle odottavansa numeroiden nousevan entisestään tulevina päivinä.

Tästä syystä Etelä-Afrikka on monien muiden maiden tapaan sulkeutumassa huomisesta torstaista alkaen 21 päiväksi. Ihmisiä suositellaan pysymään kotonaan ja poistumaan ainoastaan pakollisiin töihin ja välttämättömille asioille. Armeijan joukot tulevat vartioimaan tilannetta.

Presidentti Cyril Ramaphosa ilmoitti sulusta maanantaina, kun maan tartuntatapaukset ohittivat Egyptissä todetut tartunnat.

”Täällä on pelkoa”, 53-vuotias Primrose Badla kertoi AFP:lle. Hän ja kymmenet muut Johannesburgin asukkaat olivat kerääntyneet alkuviikosta paikallisen supermarketin jonoihin.

Useat asiakkaat hamstrasivat elintarvikkeita tulevaa poikkeustilaa varten.

”Emme ole koskaan kokeneet tällaista”, sanoi Simangele Ntshali, 40, AFP:lle.

Hänen mukaansa ihmiset eivät ymmärrä, mitä rajoitukset tulevat käytännössä tarkoittamaan ja siksi ihmiset ovat nyt hamstraamassa.

Etelä-Afrikan terveydenhuolto näyttää vielä tällä hetkellä pärjäävän viruspandemian hoidon kanssa.

Maa ei ole raportoinut vielä yhdestäkään kuolemasta, ja ainoastaan kaksi ihmistä on tehohoidossa.

Esimerkiksi Egyptissä, jossa raportoituja tartuntoja on hieman yli 400, on kerrottu jo 20 ihmisen kuolleen covid-19-tautiin. Algeriassa 264 ihmistä on saanut virustartunnan ja 19 on kuollut.

Varsinkin tartuntaluvut saattavat todellisuudessa olla paljon suurempia.

Siinä missä Etelä-Afrikan ensimmäiset tartunnat diagnosoitiin Euroopasta saapuneilta matkustajilta, ovat nykyiset tartunnat jo paikallisia. Koska tauti leviää nyt useissa tartuntaketjuissa, tulee myös terveydenhuollon paine kasvamaan.

HS haastatteli viime viikolla Kapkaupungin yliopiston terveystaloustieteen professoria Susan Clearya, joka oli tyytyväinen hallituksen toimiin viruspandemian hillitsemiseksi.

Tavoitimme Clearyn työhuoneeltaan uudestaan tänään keskiviikkona. Hän sanoo edelleen olevansa vaikuttunut maan johdon toiminnasta. Mutta huoli vähäosaisten ja slummien tilanteesta on kasvanut. Slummien asukkailla ei ole mahdollisuutta eristää itseään muista ihmisistä. Niissä viruksen leviäminen olisi katastrofaalista.

Vuonna 2016 Etelä-Afrikassa noin yksi seitsemästä taloudesta oli slummeissa, metropolialueilla yksi viidestä.

Clearly kertoi, että viime päivinä maa on kasvattanut koronavirustestauksen määrää huomattavasti. Suurin osa tuloksista on hänen mukaansa ollut negatiivisia.