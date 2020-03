Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona, että huhtikuulle suunniteltu äänestys perustuslain muutoksista siirtyy koronavirustilanteen vuoksi.

Putin kertoi asiasta poikkeuksellisessa televisiopuheessaan. Siinä hän myös ilmoitti, että venäläisten pitää olla ensi viikko vapaalla, mutta puhui pisimpään taloudesta.

”Ihmisten terveys, elämä ja turvallisuus ovat meille ehdottomasti etusijalla. Siksi uskon, että äänestys pitää siirtää myöhemmäksi”, Putin sanoi, muttei ilmoittanut mitään uutta päivää.

Äänestys oli määrä järjestää 22. huhtikuuta.

Kreml ilmoitti puheesta keskiviikkona pian sen jälkeen kun viranomaiset olivat kertoneet vahvistettujen tartuntatapausten selvästi aikaisempaa nopeammasta lisääntymisestä.

Vallanpitäjien puheiden sävy muuttui selvästi jo tiistaina. Koronavirukseen varautumista koordinoiva Moskovan pormestari Sergei Sobjanin myönsi silloin, että sairastuneiden määrä on virallista lukua isompi.

Siihen asti viranomaiset olivat vakuuttaneet luvun olevan oikea, vaikka sitä pidettiin sekä Venäjällä että ulkomailla epäilyttävän pienenä.

Keskiviikkona virallinen luku oli 658. Siitä vuorokauden aikana ilmenneitä uusia tapauksia oli 163. Vielä alkuviikosta uusia tapauksia tuli vuorokaudessa kolmannes tästä.

Äänestys on tiedetty Kremlille tärkeäksi, koska sillä on ollut tarkoitus legitimoida vauhdilla säädetyt perustuslain muutokset. Niistä tärkein mahdollistaa Putinin jatkon presidenttinä hänen nykyisen kautensa päättyessä kausirajoituksista huolimatta, koska hänen aiemmat kautensa ”nollataan”.

Kriitikot ovat pitäneet äänestystä puhtaana muodollisuutena, mutta vallanpitäjät ovat esitelleet sitä tärkeänä esimerkkinä demokratian toteutumisesta.

Viime aikoina siitä on tullut mittari, jolla on alettu arvioida vallanpitäjien suhtautumista koronavirustilanteeseen. Arvostelijoiden mukaan haluttomuus siirtää äänestystä on ollut yksi syy vallanpitäjien tähän asti kestäneeseen rauhoittelevaan viestiin.

Keskiviikon puheessaan Putin myös sanoi koronaviruksen vaikuttavan Venäjän talouteen ja lupasi erilaisia tukia ja helpotuksia vaikeuksiin joutuville.

Putin myös ilmoitti, että viruksen leviämisen hidastamiseksi venäläisten pitää pitää ensi viikko palkallista vapaata töistä.

Hän ei kuitenkaan ilmoittanut puheessaan mistään tiukennetuista karanteenisäännöksistä, vaikka kehottikin ihmisiä pysymään kotona.

Tähän asti Venäjän viranomaiset, erityisesti Moskovassa, ovat tiukentaneet rajoituksia askel kerrallaan eräänlaisella salamitekniikalla. Esimerkiksi Moskovassa yli 65-vuotiaat ja kroonisesti sairaat eivät saa enää torstaista alkaen poistua kotoaan.

Samalla valtiollisten televisiokanavien viesti on ollut rauhoitteleva ja hetkittäin vähättelevä. Länsimaiden tilannetta on raportoitu jopa huvittuneesti. Venäjän tilanteen on kerrottu olevan hyvä ja hallinnassa viranomaisten toimien ansiosta.

Tämä on vaikuttanut myös ihmisten käytökseen, joka on Moskovassa alkanut näkyvästi muuttua vasta tällä viikolla.

Tiukennuksista liikkuu koko ajan huhuja. Ne kiihtyivät keskiviikkona, kun Putin määräsi armeijan aloittamaan harjoitukset koronaviruksen etenemisen hillitsemiseksi.

Talouslehti Vedomosti kertoi jo viime viikon tiistaina, että Moskovaan valmistellaan tiukkaa poikkeustilaa, jossa muun muassa pääsy kaupunkiin ja siitä pois estettäisiin. Vallanpitäjät kiistivät silloin tiedot, mutta sunnuntaina taloussivusto RBK kertoi poliisin valmistautuvan kaupungin sulkemiseen.

Putinin varsin rento esiintyminen ja keskittyminen talouteen herätti puheen jälkeen keskustelua.

”On tunne, että Putin avasi rintaman ei niinkään koronavirusta vastaan vaan laskevaa kannatustaan vastaan”, ajatushautomo R.Politikin johtaja Tatjana Stanovaja totesi puheen jälkeen Telegram-tilillään.

Puheen sävy oli myös eri kuin Sobjaninin keskiviikkoisen tiedotteen, jossa tämä korosti nyt olevan välttämätöntä pitää etäisyyttä muihin ja kaikkien mahdollisten tapaamisten lopettamista.

Sobjanin tiukensi Moskovaa koskevia määräyksiä. Hän määräsi huomattavan osan kaikista julkisista ja yleisistä tiloista suljettaviksi.