Sairaanhoidon ammattilaiset kuljettivat ruumista madridilaisen sairaalan edustalla maaliskuun 25. päivänä. Espanjassa on Italian jälkeen todettu eniten koronaviruksesta johtuvia kuolemantapauksia maailmassa. Kuva: Oscar Del Pozo / AFP

Vielä hetki sitten espanjalaiset keksivät erilaisia tekosyitä päästäkseen ulos Espanjan hallituksen asettamista liikkumisrajoituksista huolimatta.

Kaupassa käytiin viisi kertaa päivässä, koiraa vuokrattiin eteenpäin ulkoilunhaluisille, kaikenlaista asiaa keksittiin, jotta madridilainen pääsisi kadulle elämään elämäänsä, Madridissa asuva Jenniina Ylönen kertoo puhelimitse HS:lle.

Nyt tunnelma koronaviruksen kurittaman pääkaupungin autioilla kaduilla on ahdistava ja painostava.

Ulkona kävellessä voi joutua selittämään poliisille, onko menossa kauppaan vai töihin. Asiattomasta oleskelusta sakotetaan. Pidätyksiä on tehty useita kymmeniä. Kauppaan pääsee vain yksi ihminen kerrallaan.

Rajoituksille on hyvä syy. Koronaviruksesta johtuvat kuolemantapaukset ovat Espanjassa kasvaneet päivä päivältä, ja tartunnatkin hätyyttelivät keskiviikkona 50 000 todennetun tartunnan rajaa.

Hiljalleen Espanjassakin on alettu hyväksyä, että kaduille ei ole asiaa, vaikka se sosiaaliselle kansalle onkin vaikeaa.

”Ihmiset ovat vakavoituneet, sillä tilanne on alkanut koskettaa monia henkilökohtaisesti. Työkavereitani ja naapurini ovat sairastuneet koronaan. Erään työkaverini isä on kuollut tautiin, toiselta kuoli setä”, Ylönen kertoo.

Terveydenhuollon työntekijöitä palaamassa töihin tauolta Valenciassa, Espanjassa. Kuva: Jose Jordan / AFP

”Itsekin huolehdin Suomessa asuvien vanhempieni, veljeni ja muiden läheisten puolesta.”

Espanjassa on tällä hetkellä Italian jälkeen todettu eniten koronaviruksesta johtuvia kuolemantapauksia koko maailmassa.

Keskiviikkopäivään mennessä tartunnan oli saanut lähes 48 000 ihmistä, kun viime perjantaina tartuntoja oli kirjattu vasta reilu 19 000.

Tartuntojen määrä on kasvanut 20 prosentin tahtia jo kahtena päivänä peräkkäin, eli kunakin päivänä todettujen tartuntojen määrä on ollut absoluuttisesti suurempi kuin edellisenä päivänä.

Lue lisää: Koronavirustapausten määrä kasvaa nyt eksponentiaalisesti – Grafiikat näyttävät, mitä se tarkoittaa

Keskiviikkona koronavirukseen kuolleita oli 3 434. Maassa kirjattiin 24 tunnin kuluessa peräti 738 uutta kuolemantapausta, mikä on yli 200 enemmän kuin tiistaina ilmoitettu vastaava luku.

Madridissa sijaitseva jäähalli on muutettu ruumishuoneeksi, sillä tavalliset ruumishuoneet ovat täynnä. Krematoriot ovat käynnissä yötä päivää. Jäähalli on lähellä Ifema-messukeskusta, joka on muutettu koronaviruspotilaiden kenttäsairaalaksi.

Espanjan terveysministeriön arvioiden mukaan tartuntahuippua ei ole vielä saavutettu, ja arvion mukaan tartuntojen kokonaismäärä voi vielä kaksinkertaistua muutamassa päivässä.

”Kuolintapausten määrän stabilisoituminen on yhteydessä tartuntakäyrän huippuun. Olemme lähellä tuota huippua, vaikka en uskalla väittää, että olemme saavuttaneet sen. Trendit kuitenkin osoittavat, että olemme lähestymässä sitä”, terveysministeriön hätäkoordinaattori Fernando Simón kertoi medialle keskiviikkona.

Espanjan julkista terveydenhoitojärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista, mutta Madridia moukaroiva koronatartuntavyöry uhkaa jo sen kestokykyä.

Tehohoitopaikat täyttyvät koronaviruspotilaista, ja virukselle itsensä altistava henkilökunta työskentelee jaksamisensa rajalla. Kaksi perhelääkäriä ja yksi sairaanhoitaja on kuollut koronavirukseen, kertoo El País -lehti.

Ylen haastattelema Madridissa työskentelevä suomalaislääkäri Sari Arponen arvioi, että hoitohenkilökunnalle jää kriisistä varmasti traumoja.

Siksi espanjalaiset kerääntyvät joka ilta kello 20 parvekkeilleen aplodeeraamaan työn sankareille.

Uuden tradition ansiosta Jenniina Ylönen on myös ensimmäistä kertaa nähnyt vastapäisessä talossa asuvat naapurinsa.

”Siellä on soitettu bongorumpuja, ja eräs naapuri soitti huilua. Tuntuu, että olemme kaikki yhdessä tässä tilanteessa”, Ylönen kertoo.

Espanjassa kiristyvä koronavirustilanne on aiheuttanut vakavia laiminlyöntejä maan vanhushuollossa.

Espanjan armeija on löytänyt vanhainkodeista hylättyjä ikäihmisiä ja jopa niille sijoilleen jätettyjä ruumiita, Espanjan puolustusministeri Margarita Robles kertoi maanantaina.

Hoitajat ovat siis jättäneet vanhukset pitämään keskenään toisistaan huolta. Ministeri Robles tähdensi, että valtaosa vanhainkodeista hoitaa tehtävänsä kunnialla, mutta heitteillejättäjiä odottaa ankara rangaistus.

Viime viikolla uutisoitiin vanhainkodista Madridissa, jossa 20 ikäihmistä kuoli ja 75 sai koronavirustartunnan. Vanhainkodin mukaan viruksen leviäminen johtui tarvittavien suojatarvikkeiden puutteesta.

Uutiset kuulostavat hälyttäviltä, mutta Espanjassa asuvien suomalaisten mukaan yleisesti taistelutahto koronavirusta vastaan ei ole laantunut. Solidaarisuus on päinvastoin huipussaan, Ylönen sanoo.

Nunna ja avustaja toimittavat ruokaa kodittomille ihmisille Ravalin alueella Barcelonassa. Kuva: Nacho Doce / Reuters

”Mistään moraalisesta rappiosta ei yleisesti varmastikaan ole kyse, vaan luultavasti resurssipulasta, kun henkilökuntaa sairastuu itse koronaan, eikä sijaisia ole”, Ylönen sanoo.

Ylösen koronavirusta sairastava naapuri työskentelee vanhustenhuollossa.

”Naapurini sai tartunnan luultavasti työpaikaltaan. Hän haluaisi innosta kiljuen lähteä auttamaan, mutta ei pysty.”

Koronaviruksen lisäksi espanjalaisia huolettaa tulevaisuus epidemian jälkeen, Ylönen kertoo. Vastassa on todennäköisesti syvä lama ja suuri työttömyys.

Ylönen itse työskentelee kansainvälisen ilmakuljetusliiton projektipäällikkönä, ja hän pystyy tekemään etätöitä. Monilta hänen tutuiltaan työt ovat kuitenkin jo loppuneet lomautusten tai irtisanomisten takia.

Espanjan hallitus on luvannut 200 miljardin tukipaketin totaalisen romahduksen estämiseksi. Ensimmäiset osuudet tukipaketista jaetaan pienille yrityksille ja yksinyrittäjille, joita Espanjassa on paljon.

”Kun tästä kriisistä päästään yli, on vastassa seuraava, joka koskettaa vielä suurempaa osaa ihmisistä”, Ylönen sanoo.

Kaikkein kriittisin tilanne koronaviruksen kannalta on tällä hetkellä Espanjan pääkaupungissa Madridissa, mutta maanantaina ja tiistaina eniten uusia koronavirustartuntoja on rekisteröity Kataloniassa.

Hautausurakoitsijat vievät koronavirukseen menehtyneen vainajan arkkua krematorioon hengitysmaskit kasvoilla Madridissa maaliskuun 24. päivänä. Kuva: Oscar Del Pozo

Myös suomalaisten suosimalla Aurinkorannikolla tartuntakäyrä on nousussa, kertoo Madridin-suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen.

Aurinkorannikon terveydenhoitojärjestelmä ei ole kuitenkaan ylikuormittunut kuten Madridissa, ja alueella on otettu samanlaiset tiukat rajoitukset käyttöön kuin muuallakin maassa, vaikka tartuntamäärät ovat pienempiä.

”Suomalaisten tilanne Espanjassa on hyvin hallinnassa”, Jortikka-Laitinen sanoo.

Tuhansia Espanjassa oleskelevia suomalaisia on jo palannut Suomeen, ja Jortikka-Laitisen arvion mukaan Aurinkorannikolla on vielä joitakin satoja, jotka odottavat kotiinpääsyä.

Malagan viranomaisten mukaan Aurinkorannikon alueella on noin 6 000 siellä vakituisesti asuvaa suomalaista. Espanjassa kirjoilla olevat suomalaiset suureksi osaksi myös jäävät Espanjaan, Jortikka-Laitinen sanoo.

Samaa sanoo Ylönen, joka on yksi Suomalaiset Madridissa -nimisen Facebook-ryhmän ylläpitäjistä. Ryhmään kuuluu noin 500 suomalaista, ja keskustelu koronaviruksen ympärillä on ollut aktiivista.

Suomeen lähtemistä on pohdittu, mutta monet ovat päättäneet jäädä.

”Yleinen mielipide ryhmässä on, että pysytään täällä, ettei viedä tautia Suomeen”, Ylönen kertoo.

Madridissa asuvilla suomalaisilla on myös toinen viesti, jota he ovat pyrkineet viemään Suomessa asuville läheisilleen.

”Espanjan kokemuksista viisastuneina viesti on se, että ottakaa tämä tilanne ja rajoitukset vakavasti myös Suomessa. On jokaisen henkilökohtainen vastuu pysyä kotona.”