Italian hallitus eristi Pohjois-Italiassa sijaitsevan Lombardian alueen maaliskuun toisella viikolla. Sittemmin liikkumisen rajoitukset laajenivat koskemaan koko maata.

Keskiviikkona Suomessa ilmoitettiin Uudenmaan eristämisestä. Siihen, miltä se tuntuu, saa Italiasta ainakin jonkinlaista osviittaa. Siellä kaupunkien välillä liikkuminen on kielletty muista kuin pakottavista syistä. Suomessa rajoitukset koskevat liikkumista Uudenmaan rajan yli.

Periaate on sama: maan sisäisillä rajoituksilla yritetään suojata niitä alueilta, joissa epidemia ei vielä ole niin paha.

”Koko Italia on karanteenissa, kaikkia kehotetaan pysymään kotona”, kertoo Milanossa Suomen kunniakonsulaatissa työskentelevä Birgitte Kankaro.

Italiassa palvelut ovat kiinni ruokakauppoja, pankkeja, postikonttoreita ja apteekkeja lukuun ottamatta ainakin kaksi viikkoa. Kaikki julkiset tapahtumat on peruttu. Elokuvateatterit, teatterit, kuntosalit, baarit ja pubit on suljettu. Häitä ja hautajaisia ei pidetä. Koulut ovat kiinni, ja terveydenhuollon työntekijöiden lomat on peruttu.

Italiassa on 60 miljoonaa ihmistä. Kodeistaan he saavat poistua neljästä syystä: töihin, apteekkiin tai kauppaan tai jos tarvitsevat välitöntä terveydenhoitoa.

Poliisi ja sen apuna armeija valvovat karanteenimääräysten noudattamista.

Birgitte Kankaro on pysytellyt määräysten mukaan kotona, mutta televisiosta hän on nähnyt, että suuriin kaupunkeihin tulevilla teillä on armeijan tarkastuspisteitä.

”Milanossa armeija on tosin ollut katukuvassa jo ennen tätäkin terroriuhan vuoksi.”

Ulkona liikkuvilla pitää olla lupalappu, jossa kerrotaan syy kotoa poistumiseen. Yli 100 000 ihmistä oli tiistaihin mennessä saanut sakon rajoitusten rikkomisesta tai ulkona liikkumisen syyn valehtelusta.

”Hiljattain tuli uusi säännös, että sakkoja nostetaan. Alin summa on nyt 400 euroa ja ylin 3 000 euroa. Ihmisten liikkeitä valvotaan tiukemmin kuin aiemmin, ja esimerkiksi autoja pysäytellään”, Kankaro kertoo.

Epidemian ytimessä Lombardiassa ulkonaliikkumiskieltoa tiukennettiin entisestään sunnuntaina. Koiraa saa ulkoiluttaa 200 metrin säteellä kotoa, ja kaikki urheilu, jota ei voi harrastaa kotona, kiellettiin.

Tällä hetkellä rajoitukset ovat voimassa 8. huhtikuuta asti. Italian hallitus ilmoitti tiistaina, että yritystoiminnan rajoituksia ja liikkumisen rajoituksia voidaan tarvittaessa jatkaa heinäkuun loppuun asti.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaavan italialaisen Istituto Superiore di Sanitàn edustaja Franco Locatelli sanoi, ettei usko niin käyvän, mutta mahdollisuus on olemassa.

Italiassa Lombardian alue on se, joka kärsii. Tavoite on, ettei muille alueille kävisi samoin.

Toimiiko Italian sulku?

Sunnuntaina uusia tartuntoja ja kuolemia kerrottiin vähemmän kuin edellisinä päivinä. Sitä pidettiin merkkinä siitä, että taudin kulku ainakin hidastuu, lukuisat eri asiantuntijat totesivat uutistoimistojen mukaan.

Uusia koronavirustapauksia on raportoitu viikonlopusta alkaen joka päivä vähemmän kuin edellisenä päivänä. Kuolleiden määrä sen sijaan kääntyi maanantaina kasvuun, joka jatkui tiistaina.

Asiantuntijoiden arviot ovat kuitenkin toistaiseksi varovaisia. Kansallisen terveysinstituutin johtaja Silvio Brusaferro totesi Reutersin mukaan, että on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä käänteestä tai siitä, purevatko rajoitukset. Lukujen muutokset voivat johtua myös testauksen vähenemisestä.

Viranomaisten varovaisuudessa on kyse myös siitä, että ihmisille ei haluta välittää tilannekuvaa, että tilanne on ok. Ei se ole.

Italiassa siviilikriisiorganisaatio ja terveydenhuoltoviranomaiset pitävät tiedotustilaisuuden joka ilta kello 18. Viime päivien viesti on ollut, että pienestä positiivisesta vireestä huolimatta ei saa huokaista helpotuksesta, Birgitte Kankaro sanoo.

Hänen havaintojensa perusteella rajoitustoimet näyttävät toimivan paremmin kuin epidemian alkuvaiheessa.

”Milanosta Duomon aukiolta tulee tv-kuvaa joka päivä, ja näyttää siltä, että ihmiset ovat viimein ymmärtäneet jäädä kotiin. Täällä pohjoisessa suhtaudutaan vakavammin tilanteeseen. Se on pysäyttävää, kun tv:ssä näkee, miten armeijan autojen letkat vievät ruumisarkkuja pois.”

Italian kovat rajoitustoimet näyttävät ainakin toistaiseksi onnistuneet siinä, ettei tauti ole levinnyt nopeasti joka puolelle Italiaa. Lombardian alue on se, joka kärsii, sille ei voi enää mitään. Tavoite on, ettei muille alueille kävisi samoin.

Etelä-Italiassa maakuntajohtajat ja pormestarit ovat rummuttaneet tiukkojen rajoitustoimien puolesta, jotta virus pysyisi pohjoisessa.

”Aiemmin asetuksissa oli poikkeuskohta, että niillä pohjoisessa asuvilla, joiden virallinen kotipaikka on etelässä, on oikeus palata etelään. Nyt oikeus on poistettu”, Kankaro sanoo.

Joissakin kaupungeissa tilanne on todella vakava, mutta toisissa paikoissa koronavirusepidemia ei näy juuri lainkaan, kuten Jouni Kantola kirjoitti HS:n jutussaan sunnuntaina.

Kantola kertoi perheensä elämästä Firenzessä, 300 kilometrin päässä Lombardiasta. Kantolan vaimo on tehohoidon ja anestesiologian erikoislääkäri, mutta koronaviruspotilaita ei vielä ollut tullut hänelle hoidettavaksi yhtäkään.

Lombardian sisälläkin tilanne vaihtelee, ja paljon ovat kärsineet esimerkiksi Bergamon ja Cremonan seudut.

USA Todayn mukaan Italian terveysviranomaiset odottavat, että maaliskuun 28. päivän tietämillä pitäisi näkyä, miten rajoitukset tehoavat. Se on tämän viikon lauantai. Silloin rajoitukset ovat olleet koko maassa voimassa kolmisen viikkoa.

Lehden haastattelema Genovan San Martino -sairaalan tartuntatautiklinikan johtaja Massimo Bassetti sanoo, että jos rajoitukset eivät pure, niitä tulee lisää.

”Sitten kai meidän on tiukennettava sääntöjä lisää, kuten kiinalaiset tekivät Wuhanissa”, Bassetti totesi lehdelle.

”Meidän pitää lukita kaikki koteihinsa ilman mahdollisuutta poistua missään olosuhteissa. Armeija pakottaa kaikki ulos astuvat takaisin sisälle.”