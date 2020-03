Mumbai

Intiassa alkoi keskiviikkona maailmanhistoriallisesti ennätyksellinen karanteeni, kun pääministeri Narendra Modi määräsi 1,3 miljardia intialaista kolmeksi viikoksi ulkonaliikkumiskieltoon.

Modi ilmoitti harvinaisen järeistä koronaviruksen vastaisista toimista televisiopuheessaan tiistai-iltana.

”Jos astut ulos 21 päivän aikana, viet Intian 21 vuotta ajassa taaksepäin”, Modi sanoi. Hän vaati, että jokaisen kaupungin, jokaisen korttelin ja jokaisen kadun on pysyttävä autiona.

”Pysykää kotona”, hän toisti moneen kertaan.

Vikkelimmät intialaiset ryntäsivät heti puheen jälkeen kauppoihin hamstraamaan tavaraa, sillä pitkässä ja perusteellisessa puheessaan Modi ei kuitenkaan kertonut selkeästi, miten ihmiset saavat esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkkeitä. Intian sisäministeriö julkisti myöhemmin listan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömistä aloista, joita poikkeustoimet eivät koske. Ruokakaupat kuuluvat tähän kategoriaan.

Kaaos ja hamstraus jatkuivat silti karanteenin ensimmäisenä päivänä keskiviikkona.

Pahimmissa mylläköissä poliisi hakkasi kepeillä asiattomasti ulkona oleskelleita ja sulki väkisin kauppoja, joilla oikeastaan oli aukiolo-oikeus.

Kauppojen edustalla syntyi monissa paikoissa kärhämää sekä asiakkaiden välillä keskenään että asiakkaiden ja virkavallan välillä. Esimerkiksi Mumbain varakkaalla Bandran alueella kauppoihin oli jopa 45 minuutin jono, lähes 35 asteen helteessä. Monissa paikoissa kaduille oli noin metrin välein piirretty ympyröitä turvavälin takaamiseksi.

Poikkeusolojen määräyksiä rikkovaa odottaa jopa vuoden vankeustuomio, mutta yksittäisillä paikkakunnilla poliisi rankaisi rikkureita jo ”rikospaikalla” sosiaalisella häpäisyllä. Ihmisiä kyykytettiin, heidät pakotettiin tekemään punnerruksia tai heidän kuvansa ja nimensä julkaistiin sosiaalisessa mediassa.

Poliisi valvoo karanteenin noudattamista Intian Jaipurissa. Kuva: Vishal Bhatnagar

Kolme viikkoa kotiarestissa ilman tuloja on monelle intialaiselle koetus, josta he ehkä selviävät hengissä, mutta nääntyneinä.

Intian kymmenet miljoonat köyhät ovat suuressa vaarassa, mutta ansiotyössä olevat joutuvat myös koville.

”Muutaman päivän karanteeni on ok kansakunnan hyvinvoinnin kannalta, mutta olemme nääntymisen partaalla, jos karanteeni todella jatkuu kolme viikkoa”, sanoo koruompeleita tekevässä tehtaassa työskentelevä 42-vuotias Asif Wahid puhelinhaastattelussa.

Intiassa julkinen turvaverkko on olematon: jos ei ole työssä, ei tule palkkaa. Wahidin tehdas, kuten kaikki muutkin yhteiskunnan toimintojen kannalta ei-välttämättömät tuotantolaitokset suljettiin. Samalla sekunnilla päättyi palkanmaksu.

Wahidin elätettävänä ovat vaimo ja neljä lasta, säästöjä ei ole, sillä normaalioloissakin palkka riittää nipin napin.

Kolmen viikon ikuisuudesta selviämiseen Wahid yrittää lainata rahaa sukulaisilta ja ystäviltä. Jotkut ovat jo lahjoittaneet ruokaa perheelle.

Mumbaissa Bollywood-tähdille ja muille vauraille asiakkaille zumbaa opettava 25-vuotias Keval Kapadia on ollut jo pari viikkoa lähes ilman tuloja, kun Mumbai määräsi kuntosalit suljettavaksi. Ulkonaliikkumiskielto vei viimeisetkin tulonrippeet.

Keval Kapadia

Normaalisti Kapadia vetää puolisen tusinaa tuntia päivässä eri puolilla Mumbaita.

”Minulla on taloudellinen vastuu vanhemmistani ja kahdesta nuoremmasta sisaresta. Olen onneksi säästänyt rahaa, joten me ehkä selviämme”, Kapadia sanoo puhelinhaastattelussa.

”Säästöillä oli tarkoitus tehdä välttämättömiä hankintoja kotiin, mutta ne jäävät nyt haaveeksi”, hän sanoo.

Kapadialla on ymmärrystä poikkeustoimia kohtaan Intian ja koko maailman tulevaisuuden kannalta.

”Jotenkin ansioiden menetys tulisi silti korvata, etenkin kaltaiselleni tuntipalkkalaiselle”, hän sanoo.

Intiassa on toistaiseksi todettu yli 600 koronavirustapausta, kuolleita on 10, mutta tartuntojen määrä on viime päivinä kasvanut nopeasti.

Ääriennusteiden mukaan koronavirustapausten määrä Intiassa voi nousta jopa 300 miljoonaan, kuolleiden määrä 3–4 miljoonaan.

Kolmen viikon ulkonaliikkumiskiellon tarkoituksena on katkaista tartuntaketjut koko Intiassa, erityisesti suurkaupunkien ulkopuolella. Köyhimmissä osavaltioissa Biharissa ja Uttar Pradeshissa terveydenhuollon resurssit ovat hyvin puutteelliset samalla kun väkeä on paljon. Köyhimmillä alueilla asuu jopa 900 ihmistä neliökilometrillä, Suomessa väestöntiheys neliökilometriä kohden on 18.