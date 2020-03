Portugalilainen apteekkari Fátima Corvacho kertoo, että kasvosuojia on ollut mahdoton hankkia asiakasmyyntiin ja niiden hinnoilla spekuloidaan. Corvachon apteekissa Miramarissa siirryttiin palvelemaan asiakkaita luukun kautta Porton talousalueella. Kuva: PILVIKKI KAUSE

PORTO. Carlos Contin apteekkipussiin Portugalissa päätyy rohtoa mahassa nipistävään jännitykseen.

”Koronavirustilanne hermostuttaa sen verran, että lievitys on tarpeen. Ostin myös vitamiineja puolustuskykyä vahvistamaan”, Conti kertoo apteekin edessä Miramarissa. Merenrantapaikkakunta sijaitsee Porton metropolin alueella maan pohjoisosassa.

Riskiammattiryhmään kuuluva hammaslääkäri Carlos Conti lopetti työt portugalilaisen liittonsa määryksestä 13. helmikuuta. Brasilialaissyntyinen lääkäri on ollut vapaaehtoisessa karanteenissa monien muiden tavoin. Kuva: PILVIKKI KAUSE

Juuri tänne Pohjois-Portugaliin keskittyivät alkuun maan ensimmäiset virallisesti vahvistetut covid-19-tartunnat maaliskuun alussa. Infektiot saapuivat Italiassa lomailleiden portugalilaisten mukana. Tänne keskittyy myös maan jalkineteollisuus, jolla on tiivitä yhteyksiä Italiaan.

Vielä viime viikolla kymmenen miljoonan asukkaan Portugalin ja viisimiljoonaisen Suomen sairaustilastot olivat samaa suuruusluokkaa. Vahvistettujen covid-19-tapausten määrä Portugalissa on sittemmin harpponut etumatkaa.

Torstaina vahvistettiin sairastuneiden kokonaisluvuksi 3 544 ja kuolleita oli kaikkiaan 60. Terveysministeriön mukaan virusta ei enää pystytä motittamaan tietyille tunnetuille, ensimmäisten infektiokeskittymien seuduille. Tartunnat ovat karanneet kautta maan.

”[Tartuntojen leviäminen] ei ole silti yletön eikä hallitsematon”, valtion terveydenhoitolaitosta johtava Graça Freitas painotti päivittäisessä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Portugali siirtyi torstaina kamppailemaan pandemiaa vastaan mahdollisimman laajalla rintamalla, Freitas kertoi.

Kaikki julkiset ja yksityiset sairaalat sekä terveyskeskukset pystyvät nyt eristetyissä tiloissa ottamaan vastaan koronapotilaita. Epäiltyjä tartuntoja kyetään testaamaan päivittäin jopa 8 600. Etusija on muun muassa oirehtivilla raskaana olevilla naisilla, riskiryhmään kuuluvilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla. Noin viisi prosenttia sairastuneista päätyy sairaalaan, viranomaiset arvioivat.

Pääkaupunkiin Lissaboniin oltiin avaamassa 500 paikan kenttäsairaalaa. Lisäksi hotellit ovat tarjonneet tyhjenneitä tilojaan sairaiden hoitamiseen.

Pääministeri António Costan mukaan terveydenhuoltojärjestelmä ei murru. Hän myönsi silti parlamentin kyselytunnilla tiistai-iltana, että hallitus lähti myöhässä hankkimaan maailmalta koronaviruksen taltuttamiseen tarvittavia laitteita ja suojavarusteita.

Esimerkiksi Kiinasta ostetut viisisataa hengityskonetta ovat kohdanneet ”päivittäin epämiellyttäviä yllätyksiä” sovituista toimitusajoista, pääministeri pahoitteli.

Portugali kilpaili toimituksista muiden pandemian kanssa kamppailevien maiden kanssa. Kymmenen miljoonan dollarin ennakkomaksusta huolimatta hengityslaitteiden tulo on viivästynyt, pääministeri kertoi.

Portugali julisti kansallisen hätätilan viikko sitten keskiviikkona. Koulut siiryivät etäopetukseen hallituksen päätöksellä muutama päivä aiemmin. Raja idässä ja pohjoisessa on pysynyt suljettuna valtaisasta koronakriisistä kärsivän Espanjan kanssa pian kaksi viikkoa.

Liikkumista on Portugalissa asteittain rajoitettu, mutta vain lukuisten infektioiden piinaama rannikkokaupunki Ovar on täysin eristetty muusta maasta. Lasten leikkipuistot sekä muut kuin noutoruokaa myyvät kahvilat ja ravintolat on suljettu kaikkialla. Ulkona voi liikkua entintään kahdestaan. Ulkomailta palaavien ja kotiutettujen portugalilaisten osalta karanteenikehotus astui sen sijaan voimaan vasta maanantaina.

Hammaslääkärinä työskenteleveä Carlos Conti sai hammaslääkärien ammattiyhdistykseltä määräyksen töiden lopettamisesta kaksi viikkoa sitten.

”Se oli perjantaina 13. päivä”, Conti tarkastaa puhelimestaan. ”Kuulumme riskiryhmään, joten ammattikuntamme hoitaa nyt vain hätätapauksia.”

Brasilialaissyntyinen Conti on asunut Portugalissa kaksikymmentä vuotta. Heti töiden lopettamisen jälkeen hän aloitti vapaaehtoisen eristäytymisen miljoonien portugalilaisten tavoin.

”Käymme kotoa vain välttämättömillä elintarvikeostoksilla tai kuten nyt apteekissa”, hän sanoi.

Miramarin apteekin asiakkaita on kahden viikon ajan palveltu ikkunoiden takaa luukun kautta, kertoo apteekkari Fátima Corvacho. Näin kansallinen lääkevirasto ohjeisti peruselintärkeän alan yrittäjiä.

Apteekki palvelee ohjeiden mukaan asiakkaita vain luukun kautta Porton metropolin alueella Miramarissa Pohjois-Portugalissa. Kuva: PILVIKKI KAUSE

Asiakkaat jonottavat nytkin ulkona, mutta aurinkoinen sää lämmittää. Jokainen voi puhdistaa kätensä asioinnin jälkeen desinfioivalla käsigeelillä.

Turvaväli on pitänyt, ja yleisestä huolestuneisuudesta huolimatta ihmiset pysyvät rauhallisina, Corvacho kiittää.

Mutta portugalilaiset apteekit kärsivät useiden, pandemian kiihdyttämien menekkituotteiden pulasta. Apteekkiliiton mukaan esimerkiksi käsidesistä, parasetamolista ja kasvosuojuksista kiskotaan lisäksi ”moraalittomia ja epäeettisiä” tukkuhintoja.

”En ole pystynyt saamaan myyntiin kasvonaamareita edes syöpää sairastaville. Maskeja ei valmisteta Portugalissa, vaan niitä tuodaan Kiinasta. Hintataso on kohonnut niin, ettei sellaista edes voisi periä asiakkailta. Pidän pientä varastoa vain meidän työntekijöille, jotta voimme jatkaa töitä”, Corvacho sanoo.

Noin kolminkertaistunut asiakaskunta hamstraa respetilääkkeitä, apteekkari kertoo.

”Jotkut ostavat kolmen, neljän kuukauden lääkkeet varmuuden varoiksi ennakkoon. Reseptillä myytävien malarialääkkeiden myynti on lisäksi selvästi kohonnut”, hän huomioi.

Menekki on noussut etenkin malarian hoitoon ja ehkäisyyn käytetyillä vanhoilla lääkkeillä klorokiinillä ja hydroksiklorokiinillä, hän kertoo. Portugalilla on lujia perinteisiä siteitä Afrikan maihin, joissa malaria on vitsaus, joten lääkitys sinällään ei ole kummallista.

Mutta juuri näiden lääkkeiden äkilliseen suosioon myös muualla maailmassa on vaikuttanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mainostus, että ne näyttäisivät tepsivän vastalääkkeenä koronaan. Pitävää lääketieteellistä näyttöä tästä ei kuitenkaan ole, alan asiantuntijat varoittavat.

Portugalin terveysala uurastaa koronaa vastaan riittämättömissä varusteissa, sairaanhoitajien liitto hälyttää. Liiton puheenjohtaja Ana Rita Cavaco kertoo, että työnantajat ovat kannustaneet improvisointiin.

”Sairaanhoitajat ovat tuoneet kotoa uimalaseja ja sukellusnaamareita, kun suojavisiireitä ja -laseja ei ole tarpeeksi”, hän arvosteli SIC-televisioyhtiön kanavalla maanantaina.

Pääministeri António Costa rauhoitteli hoitoammattilaisia luettelemalla pitkän tilauslistan. Kaupat on jo tehty muun muassa lähes 400 000 suojaviitasta ja liki seitsemästä miljoonasta sterilisoidusta hansikasparista, hän kertoi toimittajaryhmälle vieraillessaan koronapotilaita hoitavassa sairaalassa keskiviikkona.

Terveysministeriön valtiosihteeri António Lacerda Sales puolestaan painotti, ettei koronatestien tekemisessä ”säännöstellä, vaan järkeillään”. Portugaliin oli saapumassa kaikkiaan 280 000 testiä lähipäivinä. Noin kahdeksan prosenttia infektion saaneista on terveysalan ammattilaisia, hän pahoitteli.

Testejä tehdään isoille joukoille jatkuvalla syötöllä läpiajoteltoissa nyt jo viidessä kaupungissa. Ensimmäinen drive-thru -nimellä ristitty asema avattiin Portossa tyhjälle messukentälle kaupunginpuiston viereen.

Suojanaamarilla ja kumikäsineillä varustautunut nainen jonotti kymmenien autojen letkassa testiin alkuviikolla Portossa. Hän kertoo altistuneensa työpaikallaan sairaalassa. ”Suojavarusteita ei ollut saatavana” tuona päivänä, nimettömänä puhuva nainen sanoo.

”Pidimme ahtaassa vastaanottohuoneessa 15 minuutin kokouksen koronapotilaan kohdanneen työtoverin kanssa. Nyt kärsin kuumetta lukuunottamatta tyypillisistä oireista: yskästä, päänsärystä, huimauksesta ja heikotuksesta. Olen karanteenissa mieheni ja lapseni kanssa, ja saimme lähetteen testiin”, hän sanoi auton ikkunan raosta.

Yrittäjä ja vapaaehtoistyötä tekevä psykologi Vivian Sarkis ajoi paikalle 45 minuuttia ennen testiaikaa. Odotus venyi yli kahdeksi tunniksi. Sitten 66-vuotias riskiryhmäläinen pääsi ilmoittautumaan vahtia pitävälle poliisille. ”Olen todella helpottunut. Saan tietää viimeistään 72 tunnin kuluessa, olenko positiivinen vai ei.”

Yrittäjä ja psykologi Vivian Sarkis jonotti yli kaksi tuntia koronatestiin Porton alueella Pohjois-Portugalissa tiistaina. Kuva: PILVIKKI KAUSE

Matkakohteena suositun Porton rantakaduilla kulkee väkeä vain harvakseltaan. Rannat suljettiin virallisesti kautta maan. Syynä oli hillitä rantalomailun tunnelmaa sekä huoli siitä, että itänaapurista Espanjasta saapuisi väkeä merenrantahuviloihinsa Portugaliin.

Espanjan tiukan eristämisen vuoksi pienillekin maanteille on tuotu betoniporsaita, rajakuntien päättäjät raportoivat. Poliisi ja santarmit partioivat virallisilla ylikulkupaikoilla, ja jokainen auto pysäytetään.

Naapurimaassa työskentelevät ihmiset, logistiikkakuljettajat ja elintarvikealan yrittäjät saavat ongelmitta kulkea rajapisteiden yli.

”Seuraamme erittäin peloissamme Espanjan tartuntatilastoja. Portugali ei kumminkaan ole Espanja: pystymme noudattamaan tiukkoja sisälläolorajoituksia. Olemme maantieteellisestikin pienempi maa”, koiraa rantaesplanadilla ulkoiluttava Paula Pereira pohtii.

Hän kertoo perheensä pysyneen jo kaksi viikkoa vapaaehtoisessa karanteenissa, sillä kotitaloudessa asuu Pereiran 95-vuotias äiti. ”Kipaisen nopeasti pissattamaan koiraa. Jos viivyttelee pienissä ryhmissä, poliisipartio voi huomauttaa.”

Verkkoaidat, varoituskyltit ja poliisiteipit tilkitsevät reittejä Porton seudun heikkarannoille.

Portugalissa kaksi vuotta asunut saksalainen Michael Mallek vetää silti toiveikkaana ylleen lainelautailijan kumipuvun.

”Virallisten ohjeiden mukaan yksin ja kaksin voi treenata. Ihailen portugalilaisia, koska kolmisen viikkoa sitten moni alkoi vetäytyä oma-aloitteisesti neljän seinän sisään.”

Nettikaupan perustanut yrittäjä kantaa huolta, mennäänkö eristäytymisessä liian pitkälle.

”Taloudelle ja työllisyydelle aiheutuvat ongelmat voivat pian lyödä vahinkojen mitassa viruksen haitat. Jokainen henki on arvokas, mutta kuinka pitkään eristyksissä voidaan pysytellä”, hän mietti.

Kun Mallek pääsee Atlantin autioon vesirajaan, poliisi pörähtää kuin tyhjästä paikalle. Mönkijan selässä istuva virkavallan edustaja ilmoittaa ystävällisesti, että laineille ei pääse.

”Voi surku, tämä ilo on ohi toistaiseksi. Mikä pettymys”, Mallek huokaa.