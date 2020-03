Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on torstaihin mennessä kuollut yhteensä 66 ihmistä. Asiasta kertoo maan kansanterveysviranomainen torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kuolleiden määrä on noussut vuorokaudessa 24:llä ihmisellä. Vajaat 180 potilasta on ollut tai on parhaillaan tehohoidossa virustartunnan takia, suurin osa Tukholmassa.

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä Ruotsissa on 2 806.

Valtioepidemiologi Anders Tegnellin mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleet ovat pääasiassa yli 80-vuotiaita, hieman enemmän miehiä kuin naisia.

”Nyt kuolevat ovat saaneet tartunnan ehkä noin neljä viikkoa sitten”, sanoi Tegnell tiedotustilaisuudessa.

HS uutisoi keskiviikkona, miten Ruotsin koronaviruksen torjuntatoimet eroavat Suomen toimista. Ruotsi on ottanut viruksen torjunnassa erilaisen otteen muuhun maailmaan verrattuna. Maa on esimerkiksi vielä pitänyt ravintolat, kahvilat ja koulut auki ja sallinut maksimissaan 500 ihmisen kokoontumiset.

Ruotsin salliva asenne voi kuitenkin olla muuttumassa. Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoi torstaina lähteisiinsä vedoten, että Ruotsissa keskustellaan vakavasti Tukholman eristämisestä muusta maasta.

Valtioepidemiologi Tegnell kuitenkin kielsi eristämisaikeet toistaiseksi. Tegnell totesi, ettei Ruotsi ole ainakaan vielä aikeissa eristää Tukholmaa. Hän vertasi tilannetta Suomeen ja Uudenmaan eristämiseen.

Tegnellin mukaan virus ei ole levinnyt Suomessa suuresti ympäri maata toisin kuin Ruotsissa ja siksi Suomessa yhden alueen eristäminen toimii, Ruotsissa välttämättä ei.