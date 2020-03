Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi torstaina syyttävänsä Venezuelan presidenttiä Nicolás Maduroa ”huumeterrorismista”.

Yhdysvaltalaisviranomaiset kertoivat, että Maduro olisi ollut kokaiinin salakuljetusta tehneen Aurinkojen kartelli -nimisen ryhmän johtaja. Heidän mukaansa ryhmään on kytkeytynyt muitakin korkea-arvoisia poliitikkoja sekä Venezuelan armeijan ja oikeuslaitoksen jäseniä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi, että Maduron pidätykseen johtavista tiedoista on luvattu 15 miljoonan dollarin suuruinen löytöpalkkio.

Yhdysvallat on yhdessä monien muiden maiden kanssa tunnustanut oppositiojohtaja Juan Guaidón Venezuelan oikeaksi presidentiksi. Maduro on kuitenkin toistaiseksi pysynyt vallassa tukenaan on maan armeija, Venäjä, Kiina ja Kuuba.

Maduroa ja hänen tukijoukkojaan on pitkään syytetty yhdysvaltalaisviranomaisten puolelta ”huumevaltion” pyörittämisestä. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Maduro on käyttänyt huumekaupan tuloja korvaamaan Yhdysvaltojen rajaamaa öljysektoria. Yhdysvallat on kiristänyt pakotteita Maduron hallintoa kohtaan viime vuodesta.

Helmikuussa Yhdysvallat asetti Venäjän öljy-yhtiön Rosneftin osan pakotteiden kohteeksi katkaistakseen tulovirtoja Venezuelan hallitukselta. Rosneftin öljynvälitysyhtiö Rosneft Trading ostaa Venezuelalta raakaöljyä.