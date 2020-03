Vantaalla asuva aviomies on yrittänyt taivutella Chen Huita jäämään vielä joksikin aikaa Wuhaniin, koska mies ei pidä tilannetta Suomessa turvallisena. Lentokentällä ja lennollakin voi saada tartunnan.

Chen taas kaipaa perhettään ja hänen matkavakuutuksensa on ehtinyt vanhentua.

”En tiedä, kuka maksaa, jos minä täällä sairastun. Suomessa minulla on vakuutus ja turvallisempi olo. Ja haluan kotiin ennen kuin lapseni kasvaa aikuiseksi”, Chen sanoo ja nauraa ainoan kerran haastattelun aikana.

Vaikka häntä naurattaa, hän ei tässä asiassa vitsaile. Hänen esikoispoikansa täyttää heinäkuun puolivälissä 18 vuotta. Sitä juhlaa äiti ei halua jättää väliin.

Hänen haaveenaan on ollut myös päästä kotiin jopa äitienpäiväksi, joka on 10. toukokuuta. Mutta saa nähdä, kun kaikkea ympäröi suuri kysymysmerkki.

Näin ovat tilanteet maailmassa muuttuneet viimeisen parin kuukauden aikana. Koronavirustaudin alkupisteessä, Kiinan Wuhanissa elämä alkaa hiljalleen palata ennalleen, kun taas Suomessa ja muualla maailmassa pohditaan yhä kovempia toimia uusien tartuntojen estämiseksi.

Wuhanissa julkinen liikenne palailee hiljalleen käyntiin. Kuva on otettu keskiviikkona. Kuva: Str

Pari kuukautta sitten HS:n lukijat saivat joitakin kertoja kuulla vantaalaisen 45-vuotiaan lastentarha-avustaja Chen Huin kokemuksista Wuhanista. Hän oli matkustanut kaupunkiin kiinalaisen uudenvuoden alla tapaamaan äitiään vain muutama päivä ennen kuin 11-miljoonainen kaupunki suljettiin uuden virustaudin pysäyttämiseksi.

”Osa ihmisistä on älyttömän pelokkaita ja varovaisia, kun taas toiset sanovat, että mitä tämä haittaa”, Chen kertoi HS:lle 22. tammikuuta, päivä ennen kuin kaupunki asetettiin tuolloin historiallisina pidettyjen karanteenitoimien alle.

Chen on Suomen kansalainen, jolla on kolme lasta, heistä kaksi teini-ikäisiä tyttöjä. Hän on asunut Suomessa 20 vuotta, joten kaikki lapset ovat syntyneet Suomessa. Heitä Chen on yrittänyt parhaansa mukaan kaitsea netin välityksellä Wuhanista.

Kiinasta katsottuna Chenin on mahdoton ymmärtää, miksi Suomessa ei pidetä hengityssuojaimia julkisissa tiloissa, kuten junissa ja kaupoissa. Niitä eivät halua pitää hänen tyttärensäkään.

”Tytöt sanovat, että he ovat mieluummin kotona kuin pitävät kasvosuojia. Koska muutkaan suomalaiset eivät pidä.”

Tyttöjen mielestä äiti on ollut liian pitkään Wuhanissa ja hermoilee siksi liikaa.

Viime viikon torstaina Kiinan viranomaiset raportoivat ensi kerran sitten epidemian alun, että Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa ei ole vuorokauteen rekisteröity yhtään uutta tartuntaa. Se synnytti toiveikkuutta purkaa karanteenimääräyksiä jossain osissa Hubeita ja myöhemmin myös Wuhanissa.

Suoja-asuiset työntekijät desinfioivat Wuhanin pitkään suljettuna pidettyä rautatieasemaa tiistaina. Kuva: STRINGER

Tämän viikon tiistaina hallitus ilmoitti, että Wuhanin sulku voidaan purkaa 8. huhtikuuta. Nyt Wuhanissa saa jo liikkua vapaammin kuin aiemmin, tosin erillisellä luvalla. Jotkut voivat jo palata töihin tarkkojen terveysmääräysten ehdoilla ja julkista liikennettä palautellaan toimintaan.

Mitä tekevät wuhanilaiset?

Kun Chen kävi keskiviikkona paikallisella ruokatorilla, siellä näkyi kymmenkunta ihmistä. Hänen mukaansa ihmisillä on yhä suuri huoli siitä, onko pahin todella ohi.

”Ihan hassua, että hallitus sanoo, että menkää ulos, mutta kukaan ei mene.”

Chen Huin äiti sai naapurustokomitealta lahjaksi kukan. Chen tarkisti kukkia tunnistavasta kännykkäsovelluksesta, että kyseessä olisi kartiopapinkaura.

Kadut ja puistot olivat yhä melko autioita. Chen itse käy ulkona äitinsä kerrostalon yhteydessä olevalla pienellä ulkoilualueella. Tiistaina elämää piristi kartiopapinkauran näköinen ruukkukukka, jollaisia paikallinen naapurustokomitea oli talon asukkaille lähettänyt.

Viimeiset kaksi kuukautta Chen ja hänen äitinsä ovat eläneet nettiostosten varassa. Kuivamuona, kuten riisi, on tuotu ovelle parin–kolmen päivän jälkeen tilauksesta. Kasvikset ovat tulleet nopeammin, noin vuorokaudessa.

Arkeen neljän seinän sisällä tottui melko nopeasti, Chen sanoo. Hänen pahin hermostuksensa hellitti kahdessa viikossa kaupungin sulkemisen jälkeen. Silloin hän sai mielenrauhan, että hänellä ja hänen äidillään tuskin on tartuntaa.

”Aluksi kun Wuhan suljettiin, ihmiset olivat todella peloissaan. Kukaan ei tiennyt, miten moni on saanut tartunnan tai kuollut. Netissä puhuttiin, kuinka kaupunkiin tulee muualta lisää ja lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia.”

Wuhanilaiset katselivat joukolla, kun Guizhoun maakunnasta apuun tullut terveydenhuollon henkilöstö jätti kaupungin keskiviikkona. Kuva: CHINA DAILY

Chen muistaa, kuinka pelottavalta silloin tuntui ajatus sairastumisesta. ”Sairaaloihin ei voinut edes soittaa, kun tiesi, että ne ovat jo täynnä potilaita.”

Sairaalat olivat toden totta täynnä. Muu maailma seurasi ihmetyksen vallassa, kun Wuhaniin rakennettiin 12 päivässä kaksi upouutta sairaalaa, joissa oli yhteensä noin 2 600 vuodepaikkaa koronapotilaille.

Pari viikkoa sitten sosiaalisessa mediassa levisi laajalle video, jossa viimeisen väliaikaisen koronasairaalan työntekijät poistuivat sairaalasta kasvosuojukset riisuen, jotkut leveästi hymyillen.

Video saattoi olla propagandaa, mutta mikäpä maa ei haluaisi olla jo vastaavia tunnelmia kuvaamassa ja välittämässä?

Kiinaa on arvosteltu tautitilanteen pimittämisestä epidemian alkuvaiheessa. Chen ajattelee, että hallitus on hoitanut kriisin lopulta mallikkaasti.

Siitä kertoo Chenin mukaan se, että Kiinassa on lähes 1,4 miljardia ihmistä, joista tartunnan on virallisten lukujen mukaan saanut runsaat 81 000 ihmistä.

Tartunnan on siis saanut 0,006 prosenttia väestöstä, jos virallisia tartuntalukuja käytetään raa’an laskutoimituksen pohjana. Tartuntoja on kuitenkin todennäköisesti paljon enemmän, mutta laajat rajoitustoimet ovat parantaneet tilannetta kiistattomasti ja merkittävästi.

Hubein maakunta on kärsinyt pahimmin, ja siellä tartuntoja on ollut noin 68 000. Maakunnassa on kuollut 3 163 ihmistä, mikä on noin 96 prosenttia kaikista Kiinan kuolemista.

Wuhanissa tartuntoja on ollut keskiviikkoon mennessä virallisesti 50 006 ja kuolemia 2 526, Kiinan terveyskomission tuoreet luvut näyttävät.

Chen Hui on selvinnyt ilman omakohtaisia suru-uutisia. Kukaan hänen sukulaisistaan tai ystävistään ei ole saanut tartuntaa. Hän tietää mutkan kautta vain yhden ihmisen, koulukaverinsa työkaverin noin 60-vuotiaan aviomiehen, joka kuoli tautiin.

Jotkut saattavat miettiä, onko noin puolen Kiinan sulkeminen ollut kaiken sen arvoista ja kannattaako muualla edes pyrkiä samaan. Yhdysvaltain presidentti Donad Trump esimerkiksi sanoi tiistaina, että ”hoito ei saa olla ongelmaa pahempi”, ja hän lupaili Yhdysvaltain talouden käynnistämistä jo pääsiäiseksi.

Kyseisen kommentin jälkeen Yhdysvaltain tartuntamäärät ovat nousseet Kiinaa korkeammiksi.

Chenin käsityksen mukaan kyseessä on tauti, johon pitää reagoida nopeasti, muuten se ei Kiinassakaan olisi aisoissa. Siitä todisti se, ettei Wuhanin terveydenhuoltojärjestelmä kestänyt epidemian alussa nähtyä potilastulvaa. Väliaikaissairaaloita perustettiin kaupungissa yhteensä kuusitoista.

Vaikka monet asiantuntijat uskovat taudin palaavan vielä Kiinaan, maassa hellitään ajatusta, että epidemian voi todella pysäyttää rajuilla karanteenitoimilla, testaamisella ja kansalaisten terveydentilan seurannalla esimerkiksi kännykkäsovellusten avulla.

Vastaavassa onnistuttiin vuoden 2003 koronavirusepidemian eli sarsin aikana. Sarsia ei ole tavattu vuoden 2004 jälkeen, mutta se ehti tarttua Kiinassa ja muualla vain 8 098 ihmiseen ja tappaa 774.

Chen on lukenut netistä tarkkaan uutisia Suomesta, kuten Martti ja Eeva Ahtisaaren saamista tartunnoista ja Sanna Marinin (sd) hallituksen toimista.

”Hallitus tekee hyviä asioita, mutta liian hitaasti. Tämä virus on todella nopea.”

Chen ei ole yksin ajatuksineen. Ennen kuin Marinin hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta, Suomessa asuvien kiinalaisten keskustelupalstat täyttyivät hallituksen hidastelua hämmästelevistä kommenteista. Moni kiinalaisperhe otti lapsensa pois kouluista ennen kuin siitä tuli määräys.

Sen lisäksi että koronaepidemia on pakottanut Chenin erilleen perheestään, poikkeuksellinen tilanne on ollut kova taloudellinen isku. Hän ei ole saanut pariin kuukauteen palkkaa, eikä tiedä, milloin pääsee Suomeen ja töihin.

Hänen miehensä on kokkina kiinalaisessa ravintolassa Helsingissä. Viime viikon perjantaina omistaja oli kertonut, ettei hän pysty enää maksamaan palkkaa. Ainoat asiakkaat ovat noutoruokaa hakevat ihmiset. Omistajan mukaan toisen kokin piti jäädä kotiin.

”Meidän pitää hakea Kelasta rahaa”, Chen sanoo.

Työntekijä sillan rakennustyömaalla Wuhanissa tiistaina. Kuva: Str

Chenillä oli mahdollisuus pyrkiä pois Wuhanista jo helmikuun alussa, kun EU järjesti Ranskan kautta lentoja, joissa EU-maiden kansalaisia vietiin kotiin. Chen ei silloin halunnut jättää yli 80-vuotiasta äitiään yksin.

Nytkin hänen paluunsa on epävarmoissa kantimissa. Hän voisi jo ostaa Shanghaista lentolipun Suomeen, mutta miten pääsisi Shanghaihin?

Jos Wuhan todella aukeaa matkailulle 8. huhtikuuta, valtava määrä ihmisiä haluaa heti pois.

”Täällä on paljon ihmisiä jumissa. En tiedä, milloin uskallan ostaa lipun Shanghaista Helsinkiin.”

Kun hän vihdoin pääsee Suomeen, Chen aikoo mennä kahdeksi viikoksi karanteeniin appivanhempiensa tyhjään asuntoon Vantaalla. Heillä on pysyvä oleskelulupa Suomessa ja hekin ovat olleet jumissa Wuhanissa, mutta aikovat nyt olla kaupungissa heinäkuuhun asti ennen Suomeen paluuta.

Ehkä tautitilanne on siihen mennessä Suomessakin parempi ja tänne on Wuhanista turvallista matkustaa.