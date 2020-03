Venäjällä viranomaisetkin myöntävät koronavirustilanteen pahenevan nyt vauhdilla.

Uusien tartuntojen määrää osoittava käyrä alkoi tällä viikolla nousta aiempaa selvästi jyrkemmin. Torstaina uusia tapauksia todettiin neljä kertaa enemmän kuin vielä maanantaina.

Virallinen tartuntaluku oli perjantaiaamuna 1 036, kuolleita oli virallisesti kolme. Luvut ovat kansainvälisessä katsannossa pieniä, mutta koronaviruksen torjuntaa koordinoiva Moskovan pormestari Sergei Sobjanin tunnusti vihdoin tiistaina, että oikeat luvut ovat virallisia isompia.

Keskiviikkona presidentti Vladimir Putin ilmoitti lykkäävänsä perustuslain muutoksia koskevaa äänestystä koronaviruksen takia ja määräsi venäläiset palkalliselle lomalle ensi viikoksi. Rajoituksista kertominen jäi Sobjaninille, joka ilmoitti muun muassa ravintoloiden, baarien, kahviloiden, isojen puistojen ja useimpien kauppojen sulkemisesta lauantaista alkaen.

Moskovan keskustassa oli torstaina selvästi tavallista hiljaisempaa. Kuva Valtionkirjastolta ydinkeskustassa. Kuva: Oksana Juško

Mitä tavalliset moskovalaiset ajattelevat tilanteesta?

Tamerlan Džidžojev sanoo ymmärtävänsä uudet rajoitukset.

”En näe muuta keinoa”, hän sanoo.

Yhdellä tuttavalla on jo tartunta.

”Minusta tilanne on hyvin vaarallinen. Ei tässä ole aihetta paniikkiin, mutta ymmärrän tilanteen vaarallisuuden.”

Džidžojev on käynyt edelleen töissä, mutta käytökseen virus on jo vaikuttanut. Hän pesee käsiään koko ajan ja kuljettaa mukanaan desinfiointiainetta.

”Olen varma, että selviydymme viruksesta, mutta maailma ei ole sen jälkeen entisellään.”

Moskovan keskustassa näkyi torstaina aiemaa enemmän hengityssuojia. Kuva Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevalta Tverskaja-kadulta. Kuva: Oksana Juško

Moskovalaiset ovat jo vähentäneet liikkumista. Moni on siirtynyt etätöihin, koulut ja oppilaitokset ovat kiinni.

Perjantaiaamuna metromatkoja tehtiin 44 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maanpäällisessä liikenteessä vähennystä oli 41 prosenttia ja taksimatkoissa 31 prosenttia.

Matkustajien vähentymisen on huomannut jo jonkin aikaa vahtimestari Tatjana Bytškova, joka kulkee töihin Moskovan keskustaan paikallisjunalla ja metrolla.

”Aamujunassa voin nyt istua vapaasti. Tavallisesti pitää seistä ahtaudessa”, hän sanoo.

Bytškova kertoo seuranneensa uutisia Italiasta huolestuneena. Hän pitää väkijoukossa kasvosuojainta, kantaa mukanaan desinfiointiainetta ja pesee käsiään aiempaa enemmän.

”Ei minua silti pelota. Uskon kaiken menevän hyvin, kunhan noudattaa turvamääräyksiä. Toivottavasti rajoitukset auttavat.”

Henkilökunta tupakkatauolla tavaratalon Tsumin seinustalla Moskovan keskustassa keskiviikkona. Kuva: Oksana Juško

Rajoituksia on asetettu pikku hiljaa lisää. Valtiollisen median sävy oli alkuviikkoon asti rauhoitteleva, välillä jopa vähättelevä ja usein Euroopan tilanteen osalta huvittunut.

Vasta viime päivinä ääneen ovat päässeet lääkärit, jotka ovat varoittaneet tapausten voivan pian lisääntyä ”räjähdysmäisesti” tai Länsi-Euroopan tilanteen toistumisesta Venäjällä. Tällaisilla puheenvuoroilla on selvästi valmisteltu ihmisiä uusiin rajoituksiin.

Niitä on todennäköisesti tulossa vielä lisää.

Putinin keskiviikkoisen puheen sävy oli silti varsin huoleton. Myös Putinin tiedottaja Dmitri Peskov jatkoi torstaina entiseen sävyyn, vaikka selvisi, että hallitus pyysi duumalta valtuuksia poikkeustilaan ja armeija on komennettu rakentamaan pikavauhdilla sairaaloita.

”Meillä ei de facto ole nyt epidemiaa, ja tilanne on paljon parempi kuin monissa muissa maissa”, Peskov sanoi.

Toisaalta tiistaista asti televisiossa pääviesti näyttää selvästi muuttuneen. Esimerkiksi televisiokanava Rossija 24:n logossa Rossijan tilalla lukee nyt ”pysykää kotona”.

Moskovan ydinkeskustassa oli torstaina selvästi tavallista vähemmän ihmisiä. Kuva: Oksana Juško

Tosin viranomaisten tähän viikkoon jatkunut vakuuttelu virallisten lukujen todellisuudesta ei täysin toiminut. Tutkimuslaitos Levada-keskuksen torstaina julkaiseman mittauksen mukaan 38 prosenttia venäläisistä sanoi uskovansa virallisia tietoja koronaviruksesta.

Kriitikoiden mukaan viestin epäselvyys on näkynyt pitkään jatkuneena huolettomuutena, joka todennäköisesti pahentaa tilannetta.

Moskovan metro on maailman vilkkaimpia yli yhdeksällä miljoonalla päivittäisellä matkustajallaan, joten sitä pidetään todennäköisenä ”viruslinkona”. Silti sen matkustajamäärät eivät ole edes puolittuneet.

Nainen poistui Moskovan metrosta torstaina. Metromatkojen määrä on vähentynyt selvästi, muttei vielä puolittunut. Kuva: Oksana Juško

Kaikki eivät myöskään ole noudattaneet Sobjaninin jo aiemmin määräämää yli 65-vuotiaiden kotikaranteenia, joka alkoi torstaina. Kaupunki kuoletti samalla heidän ilmaisiin matkoihin oikeuttavat metrokorttinsa, mutta noin 63 000 eläkeläistä yritti silti kortillaan metroon.

Perjantaina joukko Venäjän tunnetuimpia ekonomisteja vaati avoimessa kirjeessään tiukkaa karanteenia vapaan viikon sijaan. He sanoivat pelkäävänsä ihmisten ymmärtävän puheet vapaasta viikosta väärin, mikä johtaa Italian tilanteen toistumiseen.

Aamiaista torstaina kahvilassa syönyt Svetlana Kovaleva sanoi, ettei pidä tilannetta kovin vahingollisena ja vaarallisena. Hän sanoi pitävänsä tyhjästä Moskovasta, koska nyt melkein kaikkialla voi meditoida rauhassa. Kuva: Oksana Juško

Putin siis jätti ikävät aiheet muille. Hän puhui ensi viikosta palkallisena lomana ja vain suositteli pysyttelemään kotona.

Pahan poliisin roolin saanut Sobjanin joutui sitten sanomaan, etteivät ulkopaikkakuntalaiset saa tällä ”lomalla” tulla Moskovaan ja ilmoittamaan lähes kaikkien palveluiden sulkemisesta. Lähinnä apteekit, ruokakaupat ja huoltoasemat pysyvät lauantaiaamuna auki. Kirkkoja ja moskeijoita ei suljeta, mutta Sobjanin kehotti välttämään niitä.

Perjantaina myös pääministeri Mihail Mišustinin oli sanottava, ettei ensi viikko ole ”lomaa” vaan käytännössä karanteeni ja kehotti ihmisiä olemaan matkustamatta. Hän sanoi, että Moskovan tiukennuksia ollaan ottamassa käyttöön muuallakin.

Hotellivaraukset lomakaupunki Sotšiin olivat jo lisääntyneet selvästi Putinin lomapuheiden jälkeen. Paikallisviranomaiset joutuivat pikaisesti julistamaan matkustusrajoituksia ja perumaan varauksia. Pian sen jälkeen hallitus päätti lomakeskusten sulkemisesta.

Perjantaina Peskovkin joutui selittämään, ettei kyse ole vapaapäivistä ”sanan klassisessa merkityksessä”, vaan etätöitä tehneiden pitää tehdä etätöitä ensi viikollakin.

Viranomaiset ovat myöntäneet rajoitusten todennäköisesti jatkuvan nyt ilmoitettua pidempään ja kiristyvän. Puheet mahdollisesta poikkeustilasta kiistetään, mutta sen valmistelut ovat käynnissä.

Insinööri Dmitri Larjušin sanoi pitävänsä rajoituksia hyvänä asiana. Hän on jo lähettänyt perheensä mökille ja aikoo siirtyä sinne itsekin ensi viikoksi Kuva: Oksana Juško

Seuraukset huolettavat jo digitaaliseen markkinointiin keskittyvää yritystä pyörittävää Viktoria Virtaa.

”Tauti itsessään ei ole niin vaarallinen kuin sen kukistamisen seuraukset. Tulee dominoefekti. Yrityksiä kaatuu, ihmiset eivät saa enää palkkaa, ostovoima supistuu, lisää yrityksiä kaatuu ja talous lähtee syöksyyn”, Virta sanoo.

Hän kertoo jo menettäneensä asiakkaita, osan force majeure -perustelulla ilman mitään irtisanomisaikaa.

”Esimerkiksi vapaan viikon julistaminen ja sitten kieltojen asettaminen yritysten toiminnalle ja liikkumiselle on oikein. Eristyshän estää virusta leviämästä. Mutta on väärin maksattaa se niillä samoilla yrityksillä, joilta on estetty työnteko ja rahan ansainta”, Virta sanoo.

”Yrittäjänä olen kauhuissani. Viikko on vielä kestettävissä, mutta entä pidempään?”

Venäjän keskuskauppakamari arvio jo viime viikolla, että kriisin vuoksi jopa kolme miljoonaa yritystä voi kaatua.

Asel Amirhulovan turistikaupassa kävelykatu Vanhalla Arbatilla ei ole viime aikoina juuri käynyt asiakkaita. Liike on ensi viikon kiinni, mutta Amirhulova kannattaa tiukkoja rajoituksia. Kuva: Oksana Juško

Putin lupailikin puheessaan taloudellista tukea ja etuisuuksia talousvaikutuksista kärsiville. Hän ei kuitenkaan kertonut isosta elvytyspaketista, vaan muun muassa uusista veroista.

Putin ilmoitti, että yli miljoonan ruplan talletusten korkotuloja aletaan verottaa. Miljoona ruplaa on noin 12 000 euroa eli monen eläkeläisen säästöt.

Venäjällä talletuskorko on noin viisi prosenttia, joten monille eläkeläisille korkotuotto on tärkeä lisä eläkkeeseen. Niinpä tieto herätti torstaina ärtymystä ja ekonomisteissa kummastusta.

Tavaratalo Tsumin ovimiehellä oli keskiviikkona hengityssuojain. Kuva: Oksana Juško

Moskovassa on edelleen myös suomalaisia, ulkoministeriölle oleskelustaan on ilmoittanut 156 ihmistä.

Yksi heistä on suomalaisyritysten liiketoimintaa edistävän East Officen Moskovan-päällikkö Jari Jumpponen, joka tekee etätöitä kotoaan.

Hän kertoo kaikkien tapaamisten olevan nyt etätapaamisia.

”Mietin, kuinka nopeasti venäläiset digitalisoituvat tapaamisten suhteen. Yllättävän nopeasti”, hän sanoo.

Jumpponen arvioi, että yleistä havahtumista tilanteen vakavuuteen on ollut näkyvissä noin viikon, erityisesti tiistaista alkaen. Elämä kuitenkin jatkuu, lähipuistossa oli torstaina paljon ihmisiä todennäköisesti etätöiden ansiosta.

”Kaupoissa hamstrauspiikki mennyt jo ohi. Jos on ollut tyhjiä hyllyjä, niin seuraavana päivänä ne on jo täytetty.”

”Elintarvikkeiden nettikaupan toimitusajat ovat tosin pidentyneet kahteen viikkoon. Ennen aamulla tehty tilaus toimitettiin illalla.”