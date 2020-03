Tuhannet suomalaiset ovat palanneet Itävallan, Sveitsin ja Italian Alpeilta Suomeen kesken Alppien koronavirusepidemian.

Nopeasti ja salakavalasti Alpeilla alkaneella epidemialla on myös Suomessa pitkät jäljet, jotka eivät ole vielä välttämättä täysin näkyvissä. Laskettelukauden päättymisestä Alpeilla tulee sunnuntaina kaksi viikkoa.

Kitzloch-niminen ravintola Itävallan Ischglissä tuli aiemmin tässä kuussa tunnetuksi ”viruslinkona”, mutta todellisuudessa vastaavia tartuntalähteitä on ollut paljon enemmän.

Lue lisää: ”Ahneus asetettiin kyläläisten ja sen vieraiden terveyden edelle” – Miten Alppien Ibizaksi kutsutusta kylästä tuli ”koronalinko”?

HS tavoitti helsinkiläisen naisen, joka vieraili Ischglissä ja myös pahamaineisessa Kitzlochissa tammikuussa.

”Kävimme siellä lähinnä syömässä”, nainen kertoo.

Samassa kylässä oli loppuillan paikkoja, joissa ihmiset olivat hänen mukaansa kuin sardiinit purkissa.

”Siellä piti uida eteenpäin. Tartunta ei todellakaan levinnyt vain siellä yhdessä paikassa”, nainen sanoo.

Hän ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska epidemian takia ihmisten syyllistäminen sosiaalisessa mediassa on nyt niin rajua.

Ischglin loppuillan after-ski-baareissa juhlinta jatkui hänen mukaansa metelistä päätellen aamuneljään asti. Myös laskettelijoita vuoren rinteille vievät kabiinihissit on tapana pakata tupaten täyteen ihmisiä, joten tiiviitä kontakteja hiihtokeskuksissa oli monissa tilanteissa. Hisseihin mahtuu useita kymmeniä tai peräti sata ihmisiä kerrallaan.

Naisen mukaan vain Ischgl ja Kitzloch on leimattu turhaan: tartuntalähteitä oli muuallakin.

Tällä viikolla Tirolin viranomaiset nimesivätkin yhdeksän uutta Tirolin hiihtokeskusten alueella toimivaa ravintolaa, joissa vierailleiden pitäisi edelleen tarkkailla oireitaan. Tuore varoitus koski Zillertalin aluetta. Yhdeksän ravintolan joukossa on ruokaravintoloita, pubeja ja keikkapaikkoja.

Niihin liittyen on ilmennyt 32 uutta koronavirustartuntaa, ja Kitzlochin tavoin on käynyt ilmi, että ravintolassa on ollut töissä tartunnan saanut henkilö.

Brück’n Stadl -niminen illanviettopaikka Zillertalin Mayrhofenissa on yksi yhdeksästä ravintolasta, joista Tirolin viranomaiset antoivat varoituksen vielä tällä viikolla. Kuva: Linda Manner

Hiihtokausi lopetettiin ennen aikojaan koronavirusepidemian takia Tirolissa vajaat kaksi viikkoa sitten. Oireettomia Alpeilla tartunnan saaneita on todennäköisesti edelleen myös Suomessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoi perjantaina HS:lle, että sairaanhoitopiirin noin 50 tartunnasta vähintään puolet, mahdollisesti valtaosa, on peräisin laskettelulomilta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Teija Puhto puolestaan kertoo, että sairaanhoitopiirin 14 tartuntaketjusta kuusi tartuntaketjua on Alpeilta. Pohjois-Pohjanmaalla oli raportoitu perjantaiaamuun mennessä 43 tartuntaa.

Suomen suurimman tartunta-alueen, yli 700 todetun tartunnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tartuntaketjujen alkuperästä ei tähän juttuun saatu uusia tietoja, mutta tiedossa on, että Uudellamaalla on paljon Alpeilla lomailleita ja siellä tartunnan saaneita.

Jos ottaa huomioon, että vakavaoireisten ja muiden testattujen ohella on suuri joukko pienempioireisia ja oireettomia tartunnan saaneita, kuten taudinkuvaan kuuluu, Alppien epidemialla on Suomessa pitkät jäljet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL totesi perjantaina, että kaikki Suomen tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. Niitä pyritään kuitenkin edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.

Lue lisää: Pienessä ja rikkaassa Kauniaisissa on suhteessa jopa enemmän tartuntoja kuin Helsingissä – Kaupunginjohtaja selittää alppiturismilla

Laskettelukeskuksissa leviävästä koronaviruksesta havaittiin merkkejä helmikuun lopulla, mutta hälytyskellot eivät silloin vielä soineet.

Helmikuun viimeisellä viikolla Tirolin pääkaupungissa Innsbruckissa laitettiin kokonainen hotelli karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Siitä huolimatta elämä Tirolissa ja sen laskettelukeskuksissa jatkui normaalina vielä monta päivää.

Nyt näyttää selvältä, että Suomessa ei tajuttu ajoissa, miten merkittävä vaikutus Tirolin epidemialla on Suomeen. THL, jonka arvioita Suomen hallitus kuuntelee, myönsi tällä viikolla, että matkailijoiden osuutta epidemian riskeissä ei otettu huomioon.

Tirolin osavaltiohallinnosta kerrottiin HS:lle torstaina, että Tirolissa vieraili helmikuussa 5 732 suomalaista hiihtoturistia ja suomalaisten yöpymisiä oli alueella 27 855. Vielä maaliskuussa Suomesta lähti alueelle paljon turisteja.

Suomalainen matkanjärjestäjä Alppimatkat vastasi helmikuun lopulla HS:n kyselyyn alueen suomalaisten tilanteesta näin: ”Itävallan medioissa ei panikoida viruksesta samalla tavalla kuin Suomen medioissa. Elämä täällä jatkuu normaalisti.”

Matkanjärjestäjä sanoi luottavansa Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteisiin alueelta. Epidemian leviämiseen hiihtokeskuksissa ei uskottu, vaikka tiedot tartunnan saaneista turisteista levisivät hyvissä ajoin.

Epidemian jo alettua alppituristit palasivat koteihinsa ilman erityistä huomiota tai kontrollia, ainoa viranomaistoimi oli kehotus itseohjautuvaan kahden viikon karanteeniin.

Perjantaina selvisi, että valtiovalta suunnittelee keskitettyä karanteenia ulkomailta palaaville.

Epidemia eteni Tirolissa olleiden mukaan hämmentävän nopeasti.

Maaliskuun 5. päivänä kerrottiin 14 islantilaisesta, joista moni sai positiivisen koronavirustestituloksen pian lomansa jälkeen.

He olivat olleet Tirolissa laskettelulomalla, mutta osavaltion terveysviranomaiset uskoivat, että islantilaiset saivat tartuntansa lentokoneessa matkalla Münchenistä Reykjavikiin – eivät Tirolissa.

Samaan aikaan Tirolissa kuitenkin saatiin päivittäin positiivisia koronavirustestituloksia. Maaliskuun 6. päivänä kerrottiin kolmen norjalaisturistin sairastuneen koronavirukseen kesken loman.

THL julisti Tirolin koronavirusepidemia-alueeksi 9. maaliskuuta.

Tirolin Schwazissa asuva Katja Cowling kertoo HS:lle, että epidemia alkoi myös paikallisten näkökulmasta kuin varkain. Hänen poikansa oli vielä 11. maaliskuuta Zillertalissa koulun kanssa laskettelemassa, mutta onneksi oireita ei ole ilmaantunut.

”Sillä viikolla tilanne tuntui kiristyvän tunti tunnilta”, Cowling kertoo.

Jo sitä ennen tartuntauutisia oli tupsahdellut eri puolilta Itävaltaa, mutta paikalliset uskoivat, että tilanne on hallinnassa, koska tartunnan saaneet eristettiin.

Keskiviikkona 11. maaliskuuta turisteja alettiin jo hätistellä pois alueelta, ja sunnuntaina 15. maaliskuuta laskettelukausi keskeytettiin.

Seuraavalla viikolla Tiroli asetettiin tiukkaan karanteeniin. Asukkaat voivat mennä ulos vain ruokakauppaan, apteekkiin tai lääkäriin.

”Maksimissaan seuraavaan kylään saa mennä ostoksille, jos omassa kylässä ei ole auki olevaa kauppaa tai apteekkia”, Cowling kertoo.

Kauppaan saa mennä pyörällä, mutta urheilu on kielletty. Jos pyöräilee urheiluvaatteissa, voi tulla sakot, hän kertoo.

Cowlingin mielestä Suomen reagointi viruksen leviämiseen tuntuu huolestuttavan hitaalta, kun ottaa huomioon, miten nopeasti Itävallassa otettiin rajoituksia käyttöön ja miten tiukkoja ne ovat.

Poliisi vartioi karanteenin pitävyyttä Tirolissa. Kuva: Reuters

Tirolissa asuva Katja Cowling on viettänyt pian kaksi viikkoa sisällä miehensä ja Fin-poikansa kanssa. Ensi viikolla on edessä kauppareissu. Kuva: Katja Cowling

Nyt Itävallassa on yli 7 400 tartuntaa, ja niistä Tirolissa on 1 752. Uusia positiivisia testituloksia tulee edelleen paljon.

Bad Gasteinissa hotellia pitävä Henriikka Laakso kertoo, että peruutuksia hotelliin alkoi tulla alle viikko ennen kuin kausi keskeytettiin.

”Meille annettiin ohjeet, että kaikki vieraat, eli ei pysyvästi täällä asuvat, pitää ’potkia pihalle’ viimeistään maanantaina 16. maaliskuuta”, Laakso kertoo. Turistitoimisto pyysi jopa ilmoittamaan, jos tiedossa oli alueelle jääneitä turisteja, jotta nämä saataisiin poistettua maasta tehokkaasti.

”Sen jälkeen poliisi alkoi partioimaan ympäri kylää ja varmistamaan että kaikki paikat ovat kiinni.”

Tiukka karanteeni jatkuu Itävallassa ainakin 13. huhtikuuta asti.