Kun koronavirusepidemia alkoi maaliskuun puolessavälissä moukaroida Espanjan pääkaupunki Madridia, infektiolääkäri Sari Arponen totesi, että hänellä ei ole vaihtoehtoja.

Hän jätti virkavapaansa kesken ja liittyi virusta vastaan ahkeroivien lääkäreiden ja hoitajien joukkoon toissa viikon maanantaina.

Siitä lähtien niin tartuntojen kuin kuoleman­tapaustenkin määrä on ollut kiihtyvässä kasvussa Espanjassa.

Madridin hiljentynyt keskusta perjantaina. Kuva: Gabriel Bouys / AFP

Lauantai-iltapäivään mennessä maassa oli todettu runsaat 72 000 tartuntaa ja lähes 5 700 kuolemantapausta.

”Tämä ei todellakaan ole mikään tavallinen influenssa. Olen nähnyt 18 influenssakautta, eikä koskaan ole ollut näin paljon kuolleita ja sairaalat täynnä sairastuneita”, Arponen sanoo HS:lle puhelimitse.

Arponen on työskennellyt lääkärinä Espanjassa jo 18 vuoden ajan. Pääasiallisesti hän on hoitanut hiv-potilaita.

Nyt hän huhkii Madridin mittapuulla keskikokoisessa Infanta Leonor -sairaalassa, missä hän kokeneena infektioiden tuntijana koordinoi osastolla työskentelevien lääkärien ryhmää.

Infanta Leonorissa on tavallisesti 264 vuodepaikkaa. Tällä hetkellä potilaita on noin 700, jos ensiavussa osastolle pääsyä odottavat lasketaan mukaan. Lähes kaikki sairastavat koronavirusta.

”Suurin osa Madridin sairaaloista on muuttunut monografisiksi koronavirus­sairaaloiksi, muita potilaita ei juuri ole”, Arponen sanoo.

Monet jäävät nyt muiden vaivojensa kanssa kotiin, koska tartuntariski sairaaloissa on korkea.

Ainoastaan kiireisimmät leikkaukset, kuten umpisuolet, tehdään. Synnytykset on keskitetty muutamiin sairaaloihin.

Kaikki hoitohenkilökunta on keskittynyt koronaviruksen hoitamiseen, erikoisalasta riippumatta. Arposenkin osastolla työskentelee esimerkiksi suolisto- ja maksasairauksiin erikoistuneita lääkäreitä, sekä yksi lastenlääkäri.

”Kaikilla potilailla on sama tauti, ja eri alojen erikoislääkärit voi nopeasti kouluttaa covid-potilaiten hoitamiseen”, Arponen sanoo.

Työpäivien päätteeksi opiskellaan ja luetaan uusia tutkimuksia aiheesta. Sairaalassa pohditaan myös jatkuvasti uusia lääkkeitä ja hoitokeinoja viruksen taltuttamiseksi.

Nyt osastolla käytetään muun muassa reumasairauksiin ja malariaan tarkoitettuja lääkkeitä.

Kokeilemalla eri lääkkeitä ja hoitoja Arponen on muun muassa havainnut, että D-vitamiinista voi olla apua tapauksissa, joiden ennuste ei ole vielä kovin huono.

”Yritämme nyt oppia kaiken, mitä opittavissa on, jotta voimme auttaa ihmisiä sitten seuraavissa aalloissa”, Arponen sanoo.

”Siksi on tärkeää, että ihmiset pysyvät kotona, kunnes saamme rokotteen.”

Sari Arposen mukaan Infanta Leonor -sairaalan osastoilla työskentelee noin 80 lääkäriä. Arposen omalla osastolla lääkäreitä on 11. Kuva: Sari Arponen

Työ on intensiivistä, eikä taukoja ole. Aamulla Arponen ehtii syödä aamupalan ennen töihin lähtöä ja seuraavan kerran hän syö illalla kotona.

Työilmapiiriä Arponen kuvailee todella hienoksi. Kaikki tekevät parhaansa samalla kun he ottavat tietoisen riskin tartunnasta.

Espanjassa jo yli 6 000 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä on sairastunut koronavirukseen. Ainakin kaksi lääkäriä ja yksi hoitaja on kuollut siihen.

Väsymys ja stressi vaativat veronsa.

”Kyllä täällä töistä lähtiessä itkee yksi jos toinenkin. Tämä on henkisesti kovaa niin meille, potilaille kuin potilaiden omaisillekin”, Arponen kertoo.

Potilaat ovat yksin vaikeissa oloissa. Omaiset saavat olla potilaisiin yhteydessä vain puhelimen välityksellä.

Jos koronavirus­potilaita on kaksi samassa huoneessa, ja toinen kuolee, on se huonekaverille vaikeaa, koska hän tietää sairastavansa samaa tautia, Arponen sanoo.

Joskus potilaan kuolema tulee niin äkillisesti, että perhe ei ehdi paikalle hyvästelemään.

Lääkäri Sari Arposen ottama kuva osastonsa sairaanhoitajasta madridilaisessa sairaalassa. Kuva: Sari Arponen

Koronavirus on toisille ankara, toisille lievä tauti. Sairaalaan tulevat vain vakavammat tapaukset.

”Tässä sairaalassa on noin 10–15 kuolemantapausta päivässä, kun normaalisti tämän kokoisessa sairaalassa potilaita kuolee 0–3 päivässä”, Arponen kertoo.

Kuolleista suurin osa on yli 75-vuotiaita. Torstaina Arponen on hoitanut 25- ja 27-vuotiaita potilaita, joilla on vakava keuhkokuume.

”Nuori ikä ei ole suoja tautia vastaan. Ja kun sanotaan, että tautiin kuolee vain vanhoja ihmisiä, niin ei se mielestäni lievitä asiaa. Ei korkea ikä vähennä ihmisarvoa”, Arponen sanoo.

Espanjan sairaaloiden tehohoitopaikkojen täyttyessä lääkärit ovat yhä useammin vaikeiden valintojen edessä.

”Tiedän, että joissakin sairaaloissa valintoja täytyy tehdä, ja sellainen ihminen, joka kolme kuukautta sitten olisi vielä hyväksytty tehohoitoon, ei nyt sinne välttämättä pääse.”

Toki ihmiset myös jatkuvasti parantuvat koronaviruksesta. Edellisenä päivänä sairaalasta kotiutettiin 40 parantunutta potilasta, Arponen kertoo.

”Eilen kotiin pääsi eräs 82-vuotias rouva, että ei se ikä aina tarkoita, että tähän kuolee.”

Torstaina Arponen arveli, että tartuntahuippu on Espanjassa vielä edessäpäin, ja niin tartuntojen kuin kuoleman­tapaustenkin määrä jatkoi kasvamistaan viikonloppuna. Tiukat liikkumisrajoitukset tuottavat toivottavasti pian tulosta.

Tällä hetkellä Arposen mukaan on tärkeintä seurata päättäjien ja terveys­viranomaisten suosituksia. Kritiikin aika on myöhemmin.

Nyt on pidettävä huolta terveydenhoito­järjestelmien kantavuudesta ja hoitohenkilökunnan jaksamisesta.

Arposta itseäänkin väsyttää, ja uni on jäänyt vähäiseksi. Kukaan ei pakottanut häntä koronaviruksen etulinjaan työskentelemään, mutta silti oli selvää, että kotiin hän ei jää.

”Koen, että lääkärinä oli velvollisuuteni tulla auttamaan. Olen kutsumusammatissa, ja potilaat tarvitsevat meitä.”

Karmivan tilanteen keskellä Arposen mieltä lämmittää espanjalaisten kesken kukkiva solidaarisuus ja auttamisenhalu.

Joka ilta espanjalaiset tulevat ikkunoihin ja parvekkeille aplodeeraamaan äärirajoilla työskentelevien hoitoalan ammattilaisten kunniaksi.

”Se on todella liikuttavaa. Ihmisten osoittama arvostus auttaa henkisesti jaksamaan.”