Saksalaisen Moldex-Metric -yhtiön valmistamia hengitysmaskeja. Pandemian vuoksi kysyntä on ollut valtava. Kuva: Thomas Kienzle / AFP

Rikollisjärjestöt ovat muuttaneet ripeästi toimintatapojaan vastaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia poikkeusoloja, kertoo Euroopan poliisivirasto Europol perjantaina julkaisemassaan raportissa. Roistot ovat siirtyneet muun väestön mukana entistä enemmän etätöihin verkkoon. Salakuljettajien suosikkilistalla huumeet ovat vaihtuneet hengityssuojiin ja muihin sairaalatarvikkeisiin.

Europol osallistui maaliskuun ensimmäisellä täydellä viikolla kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin Pangea-nimiseen operaatioon, jossa jahdattiin sairaalatarvikkeiden ja lääkkeiden tuoteväärennöksiä. Takavarikkoon joutui 13 miljoonan euron arvosta vaaralliseksi luokiteltua tavaraa.

Väärennettyjä leikkaussalisuojia, virustestejä ja muuta farmasiatavaraa jäi poliisin haltuun kymmenintuhansin kappalein. Yhteensä 121 epäiltyä pidätettiin. He edustavat Europolin mukaan 37:ää järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Lisääntyneen kysynnän nostamien hintojen lisäksi rikollisia houkuttelevat eri maiden sairaalatarvikkeille ja lääkkeille asettamat vientikiellot. Euroopan unionin komissio päätti maaliskuun puolivälissä, että sairaaloiden käyttämien suojavarusteiden vienti unionin alueelta on luvanvaraista.

”On siellä ollut eri tyyppisiä tapauksia ja toimenpiteitä”, Suomen tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg kommentoi vientiluvan valvontaa.

Tuonnin valvonnassa tullia ovat Grönbergin mukaan työllistäneet tuoteväärennökset, joissa joku käyttää tuotteessaan toisen tavaramerkkiä.

”Mutta yleisesti ottaen olemme huolissamme tuontitavaran laadusta. Pitäisihän suojavälineiden aidosti suojella käyttäjäänsä.”

Venäjä asetti muun muassa hengityssuojat, sairaalakäsineet ja sairaaloiden suojavaatteet kolmen kuukauden vientikieltoon maaliskuun alussa. Tästä huolimatta hengitysmaskit ovat olleet apteekeista ja kaupoista lopussa jo hyvän aikaa, kertoo nimettömänä esiintyvä viipurilaismies.

Venäläisen apteekin hinta yhdelle kasvomaskille oli ennen koronakriisiä todella alhainen, sillä venäläiset tehtaat myivät niitä ulos noin kolmella ruplalla eli muutamalla sentillä kappale. Valtio on tukenut Venäjällä farmasiatuotteiden tuotantoa ja säännöstellyt hintoja, jotta ne ovat olleet asiakkaille edullisia myös ilman sosiaaliturva-alennuksia.

Tehdashinta on koronakriisin myötä seitsenkertaistunut, mutta silti apteekkien ja kauppojen maskihyllyt ovat tyhjät.

”Huijarit myyvät niitä 65–75 ruplalla [75–85 sentillä] kappale”, viipurilainen kertoo.

”Mutta kyse on siitä, että naamarit ajetaan täältä rekoilla Vaalimaan kautta Eurooppaan.”

Ukraina teki Venäjän kanssa samoihin aikoihin saman päätöksen suojavarusteiden vientikiellosta. Tullipäällikkö Maksim Nefedov kertoi viikko sitten, että rajoilla oli takavarikoitu yhteensä yli 260 000 hengityssuojaa.

Europolin raportin mukaan sairaalatarvikkeiden salakuljetuksen ja tuoteväärennösten lisäksi myös koronaviruksen aiheuttamaan pelkoon liittyvä verkkorikollisuus on lisääntynyt.

Nettihuijarit ovat myyneet olemattomia suojavarusteita, järjestäneet verkkomyynnin lisäksi erilaisia puhelinkampanjoita ja tehtailleet sijoituspetoksia. Niissä hyväuskoisia on höynäytetty pistämään rahansa muun muassa olemattomiin terveydenhuollon kohteisiin.

Raportin mukaan ”erään EU:n jäsenvaltion” viranomaiset tutkivat tapausta, jossa singaporelainen yritys on myynyt netissä kyseiseen maahan 6,6 miljoonan euron edestä maskeja ja käsidesiä, joita ei ollut tarkoituskaan toimittaa perille.

Singaporelaisen The Straits Times -lehden mukaan paikallinen poliisi on pidättänyt neljä huijaria, jotka ovat tehneet kauppaa tyhjällä myös yksityisasiakkaiden kanssa. Nuorin epäillyistä on lehden mukaan 15-vuotias.

Samaan aikaan perinteinen rikollisuus on raportin mukaan Euroopassa vähentynyt. Huumeiden katukauppa on siirtymässä kokonaan anonyymiin verkkoon, koska ihmisetkin kaduilta häipyvät. Rajojen sulkeutuminen puolestaan parantaa ihmissalakuljettajien liiketoiminnan tuottoa, kun ilmaiset väylät luvattomille rajanylityksille vähenevät.

Murrot ja ryöstöt ovat vähentyneet useissa Euroopan maissa. Uutistoimisto AFP kertoo näin käyneen ainakin Ruotsissa, Itävallassa ja Espanjassa, jossa poliisin mukaan asuntomurrot ovat vähentyneet puoleen aiemmasta.

Asuntomurrot ovat tosin vaihtaneet epidemian myötä muotoaan. Suomen poliisi julkisti kaksi viikkoa sitten tapauksen, jossa ”koronavirustarkastajat” olivat vieneet Vihdissä asukkaalta asunnosta rahat, alkoholit ja arvoesineet.

Vastaavista tapauksista on Europolin mukaan raportoitu eri puolilla Eurooppaa, muun muassa Tanskasta.

Jossakin tapauksissa uhrille on soitettu etukäteen ”sairaalasta” ja kerrottu lähiomaisen saamasta tartunnasta. Tämän jälkeen terveydenhoitajiksi esittäytyneet konnat ovat tulleet uhrin kotiin ”mittaamaan kuumetta” ja tuomaan ”virustestejä”.

”Rikolliset ovat käyttäneet nopeasti tilaisuuden hyväkseen ja muuttaneet toimintatapojaan hyötyäkseen kriisistä”, Europolin johtaja Catherine De Bolle kommentoi raportissa.

”Rikollisjärjestöt ovat huomattavan joustavia ja sopeutumiskykyisiä, ja niiden kyky käyttää kriisiä hyväksi tarkoittaa, että meidän on oltava koko ajan valppaana ja valmiina.”