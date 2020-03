Venäjä sulkee rajansa entistä tiukemmin sunnuntai-iltana puoliltaöin, maan hallitus päätti lauantaina. Sen mukaan tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä.

Rajaliikennettä on jo rajoitettu aiemmin tässä kuussa, mutta venäläiset saavat nykyisten sääntöjen mukaan vielä palata kotimaahansa.

Maanantaista alkaen raja sulkeutuu myös lähes kaikilta venäläisiltä. Sen jälkeen yli pääsevät enää vain diplomaatit perheineen, viralliset valtuuskunnat, rahti- ja muun erillisen luvan saaneen liikenteen kuljettajat, junalla Kaliningradin ja muun Venäjän väliä kulkevat Kaliningradin alueen asukkaat, Venäjän passin saaneet Ukrainan niin sanottujen kapinallisalueiden asukkaat ja venäläiset, joiden pitää päästä maasta lähiomaisen kuolemantapauksen vuoksi.

Lauantai-iltana oli hiukan epäselvää, onko uudella asetuksella vaikutuksia ulkomaalaisiin. Ulkomaalaisten pääsyä Venäjälle on rajoitettu voimakkaasti jo aiemmin, mutta ulkomaiden kansalaiset ovat päässeet poistumaan. Lain päätavoitteena näyttää kuitenkin olevan pysäyttää venäläisten liikkuminen rajojen yli.

Virallisten tietojen mukaan Venäjällä oli lauantaina todettu 1 264 koronavirustartuntaa. Kuolleita on ainakin viisi.

Venäjän pienet luvut herättivät epäilystä jo pitkään. Tiistaina Moskovan pormestari Sergei Sobjanin myönsikin, ettei virallinen luku kerro totuutta sairastuneiden määrästä.

Uusia tapauksia on viime päivinä todettu joka päivä enemmän kuin edellisenä.

Venäjä on tiukentanut rajoituksia askel askeleelta. Kansainvälinen liikenne on jo lähes lopetettu ja lauantain tietojen mukaan hallitus on rajoittamassa myös maan sisäistä liikennettä.

Moskovassa lähes kaikki kaupat, ostoskeskukset, kahvilat, ravintolat, baarit, museot, urheilutilat ja isoimmat puistot on suljettu. Auki saavat olla lähinnä elintarvikekaupat, apteekit ja huoltoasemat. Myös yli 65-vuotiaat on määrätty kotikaranteeniin.

Myös valtiollisten televisiokanavien viestintä on muuttunut tällä viikolla aiempaa selvästi vakavammaksi. Sävy oli pitkään rauhoitteleva, osin jopa vähättelevä.

Presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkona televisiopuheen, jossa hän ilmoitti ensi viikon olevan kaikille palkallinen vapaa. Putin kehotti ihmisiä pysymään kotona, mutta ei puhunut karanteenista.

Putinin puheen jälkeen Sotšin hotellit varattiin täyteen. Myös rautakaupoissa on kerrottu monin paikoin olevan ruuhkaa, kun ihmiset varautuvat mökkiviikkoon.

Sobjanin ja pääministeri Mihail Mišustin joutuivat tarkentamaan, että kyse on käytännössä karanteenista. Myös Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti perjantaina, ettei Putin puhunut vapaasta ”sanan klassisessa merkityksessä”.

Kriitikoiden mukaan ristiriitaisen viestinnän vuoksi moni ei vieläkään ole ottanut tilannetta vakavasti.