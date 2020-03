Intialaisen ”supertartuttajagurun” pelätään altistaneen tartuntaketjujen kautta jopa tuhansia ihmisiä koronavirukselle Pohjois-Intiassa Punjabin osavaltiossa.

Sikhiläinen guru Baldev Singh matkaili maaliskuun alkupuolella Euroopassa, muun muassa Saksassa ja Italiassa.

Punjabiin paluunsa jälkeen Singh ei jäänyt suositusten mukaiseen kotikaranteeniin, vaan jatkoi seremoniatöitään omassa kylässään ja osallistui osavaltiossaan muun muassa suureen sikhien festivaaliin ainakin kahden päivän ajan.

70-vuotias Singh kuoli maaliskuun 18. päivänä. Singhin koronavirustartunta varmistui vasta päivä hänen kuolemansa jälkeen.

Sittemmin ainakin 27 Singhin sukulaisella on todettu covid-19-tartunta, kuin myös hänen kahdella tuttavallaan, joiden kanssa hän oli matkustanut Euroopassa. He ovat myös saattaneet tartuttaa virusta eteenpäin maaliskuun aikana.

Poliisi on jäljittänyt ainakin 550 henkilöä, jotka olivat Singhin kanssa kontaktissa ennen hänen kuolemaansa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Ainakin 20 kylää on suljettu Singhin kulkureittien varrelta. Äärimmäisen tiukan karanteenin arvellaan koskevan ainakin 15 000 ihmistä, uutistoimisto AFP kertoo.

Punjabin suosituimpien muusikoiden joukkoon kuuluva Moose Wala on jo tehnyt Singhistä kappaleen.

Youtubessa yli 2,5 miljoonaa näyttökertaa keränneessä kappaleessa hän laulaa Italiasta palanneesta gurusta, joka on tartuttanut lapsenlapsensa ja jonka virheistä maksavat nyt muut.

Kappaleen sanoituksissa sanotaan, että ”yleisen hyvän vuoksi minun olisi pitänyt muistaa turvaväli” ja harmitellaan, ”miksi aiheutin hallitukselleni niin paljon ongelmia”.

Intian pääministeri Narendra Modi julisti tällä viikolla maailman suurimman karanteenin alkaneeksi, kun hän määräsi 1,3 miljardia intialaista kolmeksi viikoksi ulkonaliikkumiskieltoon.

Intialaisilla on yhä lupa käydä kaupassa ja apteekissa. Kaikki ei-välttämätön toiminta on keskeytetty ja lähes kaikki julkiset kokoontumiset on kielletty.

Modin ilmoitus karanteenista tuli niin nopeasti, että ihmiset kasaantuivat paniikkiostoksille kauppoihin. Modi on sittemmin joutunut varoittamaan kansaa koronaviruksen levittämisestä ostostungoksessa.

Noin 900 ihmisellä on virallisesti todettu koronavirustartunta Intiassa, mutta potilaita on testattu hyvin vähän. Ainakin 20 ihmisen kerrotaan kuolleen virukseen.

Karanteenien takia maan laaja junaverkosto on pitkälti pysähtynyt. Intiassa suunnitellaan nyt junavaunujen muuntamista parantoloiksi, joihin koronaviruksesta toipuvia potilaita voisi siirtää, uutistoimisto Reuters kertoo.

Laajan karanteenin pelätään syöksevän maan kaaokseen, ja kurittavan etenkin maan köyhimpiä. Miljoonat ovat menettäneet työnsä, ja julkisen liikenteen pysähdyttyä tuhannet suurkaupungeissa töitä tehneet siirtolaistyöntekijät etsivät nyt keinoja päästä takaisin kotikyliinsä.

Yhden työntekijän kerrotaan kuolleen kesken matkan, kun hän yritti kävellä 270 kilometriä kotikyläänsä.

Intian hallitus on ilmoittanut tukevansa vähätuloisia karanteenin aikana 23 miljardin dollarin, eli noin 21 miljardin euron tukipaketilla, uutismedia Al Jazeera kertoo.

Intiassa kuitenkin epäillään, että apu ei tule saavuttamaan harmaalla sektorilla työskenteleviä ihmisiä.