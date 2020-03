Sairaanhoito

Julkisessa terveydenhuollossa ihmisiä on kohdeltava tasavertaisesti, eikä koronavirusepidemia muuta tilannetta. Kuva: Hanna Matikainen / Lehtikuva

Espanjan Suomen-suurlähettiläs Luis Tejada Chacón lähetti viikko sittenperjantaina Suomessa asuville espanjalaisille tiedotteen, jossa hän varoittaa heitä mahdollisista konflikteista suomalaisten viranomaisten ja terveysviranomaisten kanssa koronaviruksen synnyttämien poikkeusolojen takia, kertoo Foreigner.fi-verkkojulkaisu.

”Yleisesti poliisi ja muut Suomen viranomaiset käyttäytyvät korrektisti ja normien mukaisesti. Mutta nyt olemme valmiustilassa ja valtion edustajilla on laajat valtaoikeudet ja toimintavapaudet, ja epämukavia tilanteita voi nousta esiin”, Tejadan kirjeessä sanotaan.

”Vaikka emme odota väärinkäytöksiä ja suosittelemme aina valtion toimijoiden ohjeistuksia noudatettaviksi, välikohtausten mahdollisuutta ei voi sulkea pois.”

Lisäksi kirjeessä mainitaan, että terveydenhoidon piiriin pääsyssä voi olla Suomessa vaikeuksia, etenkin sairaalahoidon ollessa kyseessä.

”Sairaalahoito Suomessa on harvinaista, ja nyt jopa entistä poikkeuksellisempaa. Siihen suostutaan vain hyvin harvoissa tapauksissa. Ihmisiä avustetaan puhelimitse, ja jos oireet eivät ole vakavia, ihmisiä pyydetään jäämään kotiin, eikä koronavirustestejä tehdä.”

Tejada huomauttaa, että suurlähetystöllä ei ole valtuuksia auttaa espanjalaisia pääsemään sairaalahoitoon.

”Jos eriarvoista kohtelua suomalaisiin verrattuna ei voida todistaa, konsulisuojelua ei voi antaa, vaikka emme lakkaa yrittämästä sen järjestämistä.”

Espanjassa otettiin viikonloppuna käyttöön erittäin tiukat liikkumisrajoitukset koronaviruksen takia. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti, että kaikkien ihmisten on pysyttävä kotona seuraavat kaksi viikkoa, elleivät he hoida yhteiskunnan kannalta elintärkeitä toimintoja. Lue lisää Espanjan tilanteesta täältä.

Suurlähettiläs Tejada avaa kirjeen tarkoitusta HS:lle puhelimitse. Hänen mukaansa tarkoituksena oli selventää espanjalaisille, millaisissa asioissa lähetystö voi heitä auttaa koronavirustilanteen keskellä.

Lähetystö ei voi esimerkiksi vaikuttaa lääkäreiden päätökseen ottaa potilaita sairaalahoitoon.

Lähetystön päällimmäisenä huolena Tejadan mukaan on nyt löytää espanjalaiset vaihto-opiskelijat ja varmistaa, että heidän vuokrasopimuksensa ja oikeus terveydenhuoltoon jatkuu vielä toukokuun tai kesäkuun jälkeen, jos poikkeusolot pitkittyvät.

Normaalisti EU-kansalaisella on oikeus oleskella toisessa EU-maassa kolme kuukautta kerrallaan. Oikeus alkaa alusta, jos palaa kyseiseen valtioon käytyään toisessa maassa. Nyt matkustaminen on kuitenkin rajoitettua.

Kirjeessä mainitut mahdolliset konfliktit viranomaisten kanssa liittyvät Tejadan mukaan poikkeusoloihin, kuten liikkumisrajoituksiin.

”Espanjassa on jo se tilanne, että poliisi vaatii kadulla käveleviä ihmisiä todistamaan, että he ovat menossa töihin tai selittämään muuten ulkonaoloaan. Vielä sellaista tilannetta ei täällä ole, mutta voi olla, että sellainen tulee, ja silloin Suomessa asuvien espanjalaisten tulee varautua siihen.”

Toisena esimerkkinä välikohtauksesta Tejada kertoo hiljattaisesta tapauksesta, jossa Suomen rajojen sulkeuduttua eräs espanjalainen mies oli yrittänyt päästä Suomeen. Lentokentällä viranomaiset kuitenkin katsoivat, että miehellä ei ole asiaa Suomeen. Viranomaiset selvittelivät asiaa myös lähetystön kanssa, ja lopulta mies lähetettiin lennolla takaisin Espanjaan.

”Kun puhun välikohtauksista, en tarkoita mitään vakavia välikohtauksia”, Tejada huomauttaa.

Foreigner.fi-lehden mukaan suurlähettilään kirje on kiertänyt Suomessa olevien espanjalaisten Facebook-ryhmissä, missä se on kerännyt sekä kiitosta suora­sanaisuudestaan että kritiikkiä siitä, että suurlähetystö arvioi olevansa voimaton kansalaisten auttamisessa, jos he sairastuvat koronavirukseen.

Facebook-kommenttien perusteella joku oli epäillyt suomalaisten saavan etuajo-oikeuden terveydenhuollossa ulkomaalaisiin verrattuna.

Tähän suurlähettiläs ei missään nimessä usko.

”En usko lainkaan, että ulkomaalaisia kohdeltaisiin epätasa-arvoisesti Suomen terveydenhuollossa. Sekä Suomessa että Espanjassa sairaalahoitoon pääsee nyt vain vakavien koronavirusoireiden takia.”

Kansaneläkelaitoksen (Kela) rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmän etuuspäällikkö Marika Lahtivirta vahvistaa, että kaikki Suomessa virallisesti asuvat tai työskentelevät ulkomaalaiset, joilla on Suomessa kotikunta, ovat kotikuntalain mukaan Suomen kansalaisten kanssa samalla viivalla Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Myös Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset ovat oikeutettuja saamaan kaiken tarvitsemansa julkisen terveydenhuollon kotikuntalaisen asiakasmaksulla.

Lisäksi EU- ja Eta-maista sekä Sveitsistä kotoisin olevilla Suomessa tilapäisesti oleskelevilla ihmisillä, eli turisteilla, on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään terveydenhoitoon Suomessa eurooppalaista sairaanhoitokorttia näyttämällä.

Turistien kohdalla hoidontarve määrittyy sairauden luonteen ja oleskelun pituuden perusteella.

”Esimerkiksi viikon Suomessa oleskelevilla turisteilla on kapeammat oikeudet kuin puolen vuoden vaihto-opiskelua suorittavilla opiskelijoilla”, Lahtivirta sanoo.

Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, mikä on lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tai kiireellistä hoitoa.

”Samat säännöt koskevat turisteja ja suomalaisia. Mitään ohituskaistaa sairaalahoitoon ei ole.”

Sama periaate toimii myös toiseen suuntaan, kun kyse on ulkomailla olevista suomalaisista. EU- tai Eta-maassa ja Sveitsissä oleskeleva suomalainen saa hoitoa eurooppalaista sairaanhoitokorttia näyttämällä.

Eri maiden terveydenhoitojärjestelmät toki eroavat toisistaan, ja ihmisiä kohdellaan niissä tasavertaisesti. Ulkomailla oleva suomalainen ei voi vaatia samanlaista terveydenhoitoa kuin Suomessa, vaan hän saa samanlaista hoitoa kuin muutkin siinä maassa.

EU-maiden ulkopuolelta tulevilla ihmisillä on Suomessa pääsääntöisesti oikeus vain kiireelliseen terveydenhoitoon. Se tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa hoito on elintärkeää. Kulut maksaa potilas itse tai matkavakuutus.

”Koronaan liittyvä hoito on kotikuntalaisille maksutonta. EU-lainsäädännön ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten nojalla tämä koskee myös koronan johdosta Suomessa hoitoa saavia ulkomaalaisia”, Lahtivirta sanoo.

Koronavirusepidemian ei pitäisi yleisesti heikentää ihmisten oikeutta päästä terveydenhoidon piiriin, Lahtivirta sanoo.

”Samat säännöt hoidon saamiselle pätevät nyt kuin normaalitilassakin, eli epidemia ei tuo lisäoikeuksia eikä vähennä niitä keneltäkään.”