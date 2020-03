Pääministerin työpäivään kuuluu näinä aikoina vähän kaikenlaista: pitää laittaa lapsille aamiaista, pestä perheen pyykit, imuroida makuuhuone ja siinä ohessa johtaa 38 miljoonan asukkaan maata.

Näin Kanadaa on johdettu kohta kolme viikkoa. Pääministeri Justin Trudeau jättäytyi omaehtoisesti kotiinsa eristyksiin maaliskuun 12. päivä, kun hänen vaimollaan Sophie Gregoire Trudeaulla oli todettu koronavirustartunta.

Pääministeri Trudeau on pysytellyt siitä lähtien kotona kolmen lapsensa kanssa ja hoitanut pääministerin tehtäviä puhelimella ja videoneuvotteluilla. Asuntoon ei ole päästetty pääministerin avustajia tai hallituksen muita ministereitä. Ei myöskään kotiapulaisia, jotka tavallisesti helpottavat Trudeaun perheen arkea.

Niinpä pääministeri on tehnyt kaiken yksin. Eräästä videokokouksesta Trudeau myöhästyi, koska oli hoitamassa pienimmän lapsensa iltapesuja, pääministerin avustaja Ben Chin kertoi The New York Times -lehdelle. Chinin mukaan kesken työneuvottelun kuului, kun Trudeau paimensi lapsiaan: ”Isillä on nyt tärkeä puhelu. En voi nyt.”

Trudeau, hänen vaimonsa ja kolme lastaan asuvat pääkaupunki Ottawassa vanhassa punatiilisessä omakotitalossa. Lapset ovat 12-vuotias Xavier, 11-vuotias Ella-Grace ja 6-vuotias Hadrien.

Nyt kodin ja työn yhteensovittaminen saattaa helpottaa hieman, sillä vaimo Sophie Gregoire Trudeau kertoi lauantaina toipuneensa koronaviruksesta. Pääministeri aikoo silti jatkaa kotoa työskentelyä esimerkkinä muille kanadalaisille.

Vaimonsa tartunnasta huolimatta Trudeau’ta ei ole testattu koronaviruksen varalta, koska hänellä ei ole oireita. Kanadassa viranomaisten ohje on, että vain oireita saaneita ihmisiä testataan, joten äänestäjät saattaisivat pitää pääministerin testaamista erityiskohteluna.

Koronavirus­pandemian keskellä useimpien maiden hallitukset ovat jatkaneet työpaikalla käyntiä ja kokousten pitämistä. Justin Trudeau voi nyt jakaa vinkkejä poikkeusoloissa työskentelystä esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnsonille, joka kertoi perjantaina kärsivänsä lievistä oireista koronaviruksen vuoksi. Jonhson jatkaa työskentelyä pääministerin virka-asunnosta käsin.

Trudeau on ollut Johnsoniin yhteydessä muissa asioissa maaliskuun aikana, samoin kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin, The New York Times kertoi. Trumpin kanssa Trudeau sopi Yhdysvaltain ja Kanadan välisen rajan sulkemisesta.

Trudeau ja Trump ovat yleensä politiikassa eri linjoilla, ja niin he ovat myös toimissa koronavirusta vastaan. Trump on väläytellyt Yhdysvaltain rajoitusten poistamista jo pääsiäisenä, kun taas Trudeau on kehottanut kanadalaisia pysyttelemään kotona ja varautumaan pitkään kestäviin poikkeusoloihin.

”Turvavälin pitäminen on paras keinomme historian pahinta terveyskriisiä vastaan”, Trudeau sanoi keskiviikon lehdistötilaisuudessaan The Globe and Mail -lehden mukaan.

Trudeau on eristyksensä aikana pitänyt päivittäisiä lehdistötilaisuuksia kotiovellaan turvallisen etäisyyden päästä toimittajiin.

Kanadan uusin määräys on kieltää lento- ja junamatkailu ihmisiltä, joilla on koronaviruksen oireita. Kielto tulee voimaan maanantaina. Eri puolilla Kanadaa on myös pystytetty tiesulkuja, joilla pyritään vähentämään tarpeetonta liikkumista. Kanadassa viruspandemia on saatu pidetty toistaiseksi kohtalaisesti kurissa. Sunnuntaihin mennessä covid19-tartuntoja on todettu maassa yhteensä 5 655.

Trudeau nousi Kanadassa valtaan vuonna 2015. Komea, sujuvakäytöksinen ja medialle perso poliitikko herätti huomiota myös Kanadan ulkopuolella. Trudeausta tuli nopeasti kansainvälinen liberalismin keulakuva. Viime syksynä Trudeau valittiin toiselle kaudelle, mutta aiempaa pienemmällä kannatuksella.

Trudeau on ristiriitainen poliitikko myös kotimaassaan. Viime viikkoina poliittiset vastustajat ovat sosiaalisessa mediassa irvailleet, että Kanadalle parasta olisi, jos Trudeau jäisi pysyvästi eristyksiin kotiinsa. Konservatiivisempia kanadalaisia ärsyttää muun muassa se, että Trudeaun johdolla Kanadasta tuli toinen maa maailmassa, joka laillisti kannabiksen viihdekäytön.

Koronaviruskriisi on lisännyt pääministerin kannatusta. Tuoreiden kyselyiden mukaan kanadalaiset katsovat Trudeaun toimineen kriisissä hyvin.