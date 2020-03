Koronaviruksesta tulee maailmanlaajuinen ongelma, varoitti yhdysvaltalainen tartuntatauti­asiantuntija Anthony Fauci. Hän sanoi sen maaliskuun alussa, jo ennen kuin Maailman terveysjärjestö (WHO) oli julistanut covid19-taudin pandemiaksi. Sen jälkeen Fauci varoitti, että Yhdysvalloissa taudista tulee pahempi kuin Italiassa.

Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti toista linjaa. Trump sanoi, että viruksesta on ”hyvin vähän haittaa” ja se ”katoaa pian”.

Niin kävi, että asiantuntija oli oikeassa. Nyt koronavirusepidemia on Yhdysvalloissa laajempi kuin missään muussa maassa.

Ei pitäisi olla yllätys, että Anthony Fauci tietää, mistä puhuu. Hän johtaa Yhdysvaltain allergia -ja tartuntatautien instituuttia ja on maailmalla arvostettu epidemologi. Hän on toiminut neuvonantajana kaikille Yhdysvaltain presidenteille Ronald Reaganista ja vuoden 1984 aids-kriisistä lähtien.

Nyt Fauci on kuitenkin joutunut vaino- ja vihakampanjan kohteeksi. Syynä on, se että Fauci on julkisesti korjannut ja oikaissut Trumpin esittämiä virheellisiä puheita koronaviruksesta. Trumpin kannattajien äärilaidan mielestä Fauci kuuluu siksi vasemmistolaiseen salaliittoon.

Kampanja leviää sosiaalisessa mediassa tunnuksella #FauciFraud, ja se on saanut Yhdysvalloissa vauhtia tunnettujen oikeistovaikuttajien kommenteista.

Sosiaalisen median hyökkäykset Faucia vastaan kiihtyivät etenkin sen jälkeen, kun hän oli esiintynyt Trumpin kanssa samoissa lehdistötilaisuuksissa maaliskuussa. Eräässä tilaisuudessa Trump väitti, että koronavirusrokote valmistuu pian ja, että joka tapauksessa virus laantuu, kun sää lämpenee. Fauci korjasi presidentin kummankin virheellisen väitteen.

Viikko sitten Fauci raapi päätään, kun Trump puhui koronaviruksesta kameroiden edessä. Se oli salaliittoteoreetikoille lopullinen todiste siitä, että terveysasiantuntija yrittää kampittaa presidenttiä.

Muutama päivä sitten Science-tiedelehden haastattelussa Fauci vaikutti vähättelevän erimielisyyksiä. Hän totesi, että ”Trumpin kunniaksi on sanottava, että vaikka olemme eri mieltä joistain asioista, hän kuitenkin kuuntelee.”

Faucin mukaan ongelma on usein Trumpin ilmaisutavassa, joka voi ”johtaa väärinkäsityksiin siitä, mitkä asian faktat ovat”. Hän myös sanoi, että Valkoisen talon väen kanssa asioita joutuu useasti toistamaan useita kertoja ennen kuin viesti menee perille.

Fauci kertoi esimerkiksi yrittäneensä turhaan saada muutosta Trumpin lehdistötilaisuuksiin. Yhdysvaltalaisia on kehotettu välttämään yli kymmenen hengen tapaamisia, mutta kameroiden edessä Trumpin seurassa on usein ollut toistakymmentä hallinnon edustajaa.

“Tiedän. Yritän parhaani. En voi tehdä mahdottomia”, Fauci sanoi Science-lehdelle.

Kuluneen viikon aikana Faucin-vastainen jahti sosiaalisessa mediassa näyttää saaneen järjestäytyneitä muotoja. Twitterissä toimii nyt tilejä, joista jotkut ovat mollaavat tautiasiantuntijaa jopa 800 viestillä päivässä, raportoi The New York Times raportoi.

Trump nousi valtaan vuonna 2016 kampanjalla, joka oli täynnä valheita ja vihapuhetta. Presidenttinä hän on jatkanut epätosien väitteiden suoltamista, mikä ei kuitenkaan ole häirinnyt hänen kannattajiaan. Monien muiden oikeistopopulistien tavoin Trump vetoaa niihin, jotka halveksivat tiedettä, viranomaisia ja ammattimediaa.

Terveyskriisin keskellä väärä tieto voi kuitenkin olla hengenvaarallista, varoitti apulaisprofessori Whitney Phillips The New York Timesissa.

Yhdysvaltain armeijan insinöörejä sunnuntaina New Yorkin kaupungin Javitz -keskuksessa. Laitosta muutetaan väliaikaiseksi sairaalaksi pandemian edettyä vaiheeseen, jossa hoitopaikkoja tarvitaan runsaasti lisää. Kuva: Kena Betancur / AFP

”Tämä tapaus osoittaa, että salaliittoteoriat voivat tappaa”, hän sanoi.

Lääkäri Faucin vaino ei ole kuitenkaan innostanut kaikkia Trumpin tai republikaanipuolueen kannattajia, vaan se vaikuttaa jääneen äärilaidan touhuksi. Trumpia on arvosteltu viime viikkoina myös republikaanien parissa siitä, että hän reagoi koronaviruskriisiin hitaasti ja vähättelevästi.

Trump teki täyskäännöksen puheissaan maaliskuun 16. päivä. Silloin hän väitti pitäneensä virusta ”koko ajan erittäin vakavana”. Vain noin viikkoa aiemmin Trump kuitenkin oli twiitannut, että ”valemedia” ja demokraattinen puolue liioittelee koronakriisiä ja että riski perusamerikkalaiselle on pieni.

Äskettäin Trump hämmensi sanomalla, että hän haluaa Yhdysvaltain poistavan liikkumisrajoituksia viimeistään pääsiäisenä. Monet osavaltiot kuitenkin yrittävät samaan aikaan saada ihmisiä pysymään kotonaan tartuntojen estämiseksi.

Yhdysvaltain tuoreet luvut viikonlopulta kertovat covid-19-taudin leviävän nyt hurjaa vauhtia. Yhdysvalloissa on nyt todettu 130 000 tartuntaa. Viruksen aiheuttamien kuolemantapauksia laskettiin sunnuntaina olevan 2 300. Määrä yli kaksinkertaistui kahdessa päivässä.

Myös lääkäri Fauci esitti tilanteesta uuden arvion sunnuntaina. CNN:n haastattelussa hän arvioi, että Yhdysvalloissa koronavirus tulee johtamaan 100 000–200 000 ihmisen kuolemaan.