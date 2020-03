Koronavirus tappaa, monella tavalla.

Tupakoiva vihanneskauppias kieltäytyi antamasta savukkeitaan kahdelle pummaajalle. Miehet surmasivat vihanneskauppiaan ruuvimeisselillä.

Veljesten kesken tuli riitaa ulkonaliikkumiskiellon noudattamisesta. Vanhempi veli löi pikkuveljensä kuoliaaksi paistinpannulla.

Mies hirtti itsensä puuhun, kun alkoholin myynti loppui ulkonaliikkumiskiellon tultua voimaan.

Ihmisillä on pinna kireällä Intiassa.

Ulos ei saa mennä, ruokakaupoissa hyllyt ovat tyhjinä, vihannesten hinnat pilvissä. Tupakan ja alkoholin myynti päättyi, kun 1,3 miljardia ihmistä suljettiin koteihinsa ainakin kolmeksi viikoksi.

Rahat hupenevat, sillä ansiotuloja ei ole, jos ei käy töissä. Töihin ei voi mennä.

Kodeissa on ahdasta, sillä monen sukupolven perheet ovat usein isoja. Jos nyt yleensä on katto pään päällä.

Apteekkitarpeita jonottavia ihmisiä Mumbaissa 24. maaliskuuta. Kuva: Indranil Mukherjee / AFP

Sääkin on tukala, sillä lämpötilat nousevat päivä päivältä. Köyhillä ei ole varaa ilmastointiin, köyhtyvät eivät tuhlaa rahaa sähköön.

Pahimmassa asemassa ovat miljoonat siirtotyöläiset, jotka yrittävät epätoivoisesti päästä rutiköyhiin kotikyliinsä suurkaupungeista, vaikka kävelemällä satoja kilometrejä. Parin euron päiväpalkkaa vastaan siirtotyöläiset kaivavat ojia, kantavat sementtiä ja siivoavat suurkaupungeissa. Kun karanteeni iski, työ ja palkanmaksu loppuivat, samalla kortteeri meni alta. Viranomaiset yrittävät nyt rahdata siirtotyöläisiä koteihinsa tai sijoittaa heitä leireille.

Kaupungista pakenevia siirtotyöläisiä kuljetettiin rekan lavalla Allahabadissa sunnuntaina. Kuva: Sanjay Kanojia / AFP

Tunnelma kotikorttelini Mumbain hyväosaisten kaupunginosassakin on kireä. Vähän ennen auringonlaskua, kun ilma on vähemmän hiostava, naapurikerrostalon sisäpihalla kiertää ihmisiä päästelemässä pahimpia höyryjä ulos. Sinnikkäin on keski-ikäinen mies, joka vetää noin 30 metrin matkaa edestakaisin tunnin verran. Toisen naapuritalon pyykkinarujen ympärillä on vanhempaa väkeä, joka laahustaa vieläkin pienempää rinkiä, vailla turvaväliä.

Omassa kerrostalossamme on normaalioloissa työssä kymmeniä ihmisiä siivoojista vartijoihin.

Työntekijät asuvat esikaupunkialueilla vähintään tunnin junamatkan päässä. Kun ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan, he eivät enää päässeet työpaikalleen. Karanteeni-ilmoituksen aikaan työvuorossa olleet ovat nyt jumissa talossamme. He joutuvat yöpymään kellarikerroksessa. Perheitään he eivät ole nähneet viikkoon, he eivät ole myöskään vaihtaneet vaatteitaan.

Delhistä kotiseuduilleen palaavat siirtotyöläiset jonottivat busseihin lauantaina. Kuva: Bhuvan Bagga / AFP

Kaiken tämän keskellä oma pikkuongelma on mitätön. Ennen niin sydämelliset ja kohteliaat paikalliset ovat nyt, kauniisti muotoiltuna, kylmäkiskoisia. Asiaa ei sanota suoraan, mutta eurooppalaisia pidetään kiinalaisten ohella syyllisinä koronaviruksen leviämiseen Intiassa.

Onneksi juuri nyt on pysyteltävä kotona.