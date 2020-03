Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkäsi sunnuntaina suunnitelman avata Yhdysvallat pääsiäisenä. Presidentin päätös tuskin yllätti ketään, sillä asiantuntijat ja presidentin neuvonantajat ovat varoitelleet, että liian nopea palaaminen arkielämään voi nopeuttaa koronaviruksen leviämistä.

Trump totesi sunnuntaina Valkoisen talon puutarhassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoituksia jatketaan ainakin huhtikuun loppuun, kertoo muun muassa The New York Times.

Presidentti kertoi uskovansa maan olevan ”tiellä toipumiseen” kesäkuun alussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi rajoitusten pidentämisestä tiedotustilaisuudessa Valkoisen talon puutarhassa sunnuntaina. Kuva: Stefani Reynolds / CNP

Yhdysvalloissa oli sunnuntaihin mennessä vahvistettu eniten koronavirustartuntoja maailmassa, lähes 143 000. Virus on vaatinut maassa noin 2 500 kuolonuhria. Tilanne on pahin New Yorkissa, New Orleansissa ja Detroitissa.

Lue lisää: Yhdysvalloissa on nyt eniten koronavirustartuntoja maailmassa – Miten maa luisui virhe kerrallaan tähän pisteeseen?

Yhdysvallat ei ole ainoa maa, joka on kertonut koronavirustilanteen pitkittyvän. Esimerkiksi Britanniassa viranomaiset arvioivat, että saattaa mennä puoli vuotta ennen kuin elämä maassa palaa normaaliksi.

Britannian lääkintäviranomainen Jenny Harries sanoi, että menee viikkoja ennen kuin lääkärit voivat kertoa ovatko rajoitukset hidastaneet koronaviruksen etenemistä.

Harriesin mukaan viruksen leviämisen estävät toimet arvioidaan kolmen viikon välein ”todennäköisesti seuraavan kuuden kuukauden aikana”, kertoo uutistoimisto AFP.

Myös Italiassa viranomaiset varoittelivat rajoitusten pidentämisestä. Hallitus kertoi, että kansalaisten on syytä varautua rajoituksien pysyvän voimassa pitkään.

”Tämä tulee olemaan hyvin pitkä taistelu”, hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Luca Richeldi sanoi AFP:n mukaan.

Sunnuntaina tiedotustilaisuudessaan Trump vetosi jatkuvasti ennusteisiin, joiden mukaan jopa 2,2 miljoonaa yhdysvaltalaista voisi kuolla, jos viruksen leviämiselle ei tehdä mitään, kertoo The New York Times.

Vaikka viruksen leviäminen saataisiin hidastumaan, tartuntatautiasiantuntija ja presidentin neuvonantaja Anthony Fauci on arvioinut, että 100 000 tai 200 000 amerikkalaista voi kuolla virustartuntaan.

Tiedotustilaisuudessa selvisi, että Trumpin ystävä on koronavirustartunnan vuoksi sairaalassa koomassa, kertoo The New York Times.

”Hänellä ei mene hyvin”, Trump sanoi lehden mukaan.

New Yorkista kotoisin oleva Trump on hätkähtänyt millaista tuhoa koronavirus on saanut aikaan hänen kotikaupungissaan.

New York on yksi Yhdysvaltojen pahimmista epidemia-alueista. Kaupungissa oli sunnuntaihin mennessä todettu 33 768 tartuntaa ja 776 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Sairaalat ovat täynnä potilaita.

”Olen katsonut sitä viimeisen viikon televisiosta, ruumispusseja ympäri käytäviä. He ovat tuoneet jäähdytysrekkoja, sillä he eivät ehdi viemään ruumiita mihinkään. Niitä on niin paljon. Tämä on erityisesti yhteisössäni Queensissa, New Yorkissa. Olen nähnyt asioita, joita en ole nähnyt koskaan ennen”, Trump kuvaili newyorkilaisen Elmhurstin sairaalan tilannetta.

Trumpin suhtautuminen koronavirusepidemiaan Yhdysvalloissa on heilahdellut suuntaan jos toiseen viime viikkojen aikana.

Helmikuun alussa presidentti uskoi lämpimän sään vievän viruksen mennessään. Kuun loppupuolella Trump kertoi ”koronaviruksen olevan hallinnassa”. Maaliskuun alussa hän vertasi koronavirusta kausi-influenssaan ja vakuutti maan elinkeinoelämän pysyvän normaalina.

Vielä viime viikolla Trump pohti epidemiaan liittyvien erityistoimien purkamista, jotta pahoin romahtanut talous taas käynnistyisi. Hänen huolenaan oli, että rajoituksissa on menty ehkä liian pitkälle.

”Emme voi sallia sitä, että hoito on pahempi kuin itse ongelma”, Trump totesi Twitterissä viime viikon maanantaina.

Torstaina Yhdysvaltoja järisyttivät koronaviruksen konkreettiset seuraukset: 3,3 miljoonaa ihmistä oli hakenut työttömyyskorvausta, mikä löi kaikki ennusteet ja edelliset ennätykset.

Sunnuntaina Trump sanoi pääsiäisen aikataulun olleen pelkkä toive. Presidentin mukaan koronaviruksen seurauksena kuolleiden määrän kasvu tulee kiihtymään seuraavina kahtena viikkona. Tautihuippu ajoittuu todennäköisesti pääsiäisen tienoille.

Trump kannusti kansalaisia pysymään kotona. Hän muistutti, että mitä paremmin ihmiset noudattavat ohjeita, sitä ”nopeammin tämä painajainen päättyy”.