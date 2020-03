Koronavirus on tehnyt tuhojaan vanhainkodeissa ympäri maailmaa.

Esimerkiksi Espanjan Madridissa sijaitsevassa vanhainkodissa jo 24 asukasta on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Viime viikolla Chamartínin alueella sijaitsevaan vanhainkotiin saapui armeijan desinfiointiyksikkö, joka pyrki puhdistamaan tilat viruksesta.

Katalonian alueella paikallishallinto on puolestaan käynnistänyt tutkinnan ainakin kahdesta vanhainkodista Barcelonan lähellä. Niissä virus on surmannut yhteensä yli 20 asukasta.

Espanjassa on yhteensä noin 5 400 vanhainkotia. Niissä on noin 370 000 asukasta. Sairastuneiden ja kuolleiden laskemisesta on tulossa kylmäävä urakka.

Madridilaista Chamartínin rautatieasemaa desinfioitiin 20. maaliskuuta. Kuva: Inaki Gomez / AFP

Aiemmin maaliskuussa Espanjan puolustusministeri Margarita Robles kertoi televisio-ohjelma Ana Rosalle antamassaan haastattelussa, että apuun kutsuttu Espanjan armeija on tehnyt seniorikodeissa puistattavia löytöjä. Vanhuksia on hylätty niille sijoilleen, jotkut ovat kuolleet sänkyihinsä henkilökunnan lähdettyä hoitokodista, kun se on määrätty evakuoitavaksi.

Jesús Rico johtaa pientä vanhainkotia Madridissa. New York Timesin haastattelussa Rico syytti paikallishallintoa siitä, että puhetta piisaa, mutta tekoja ei. Hänen vanhainkotiinsa oli jaettu tiistaina suojavarusteita: kaksi suojapukua ja kahdeksan hengityssuojainta. Häpeällistä, Rico sanoi.

Vanhustenhoidossa on toki ollut ongelmia jo ennen koronapandemiaakin. Ihmisten hoitamisen kustannuksella on tehty Jesús Ricon mielestä bisnestä.

Residencia Nunez De Balboa -vanhainkodissa on kaksisataa asukasta. Viikko sitten Reuters kertoi, että heistä kymmenen oli kuollut koronavirukseen. Vanhainkodissa työskentelevä hoitaja kertoi Reutersille samaa kuin Jésus Rico New York Timesille: kuormittuneet sairaalat ovat pyytäneet, että senioripotilaat hoidettaisiin siellä, missä he asuvat. Mutta välineitä ei ole, hengityskoneita ei ole. Myöskään todellista erityisosaamista epidemiapotilaiden hoitamiseen ei ole. Hoitajat yrittävät tehdä suojavarusteita itse.

Seitsemästä Reutersille puhuneesta hoitajasta osa sanoi, että vanhainkotien johto on hidastellut ja yrittänyt peitellä johtamiensa laitosten tartunta- ja kuolinlukuja.

Vanhustentalo Ehehaltenhaus/St. Nikolaus Würtzburgissa kuvattiin 20. maaliskuuta. Kuva: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Saksan Würtzburgissa vanhainkodissa kaksitoista asukasta oli kuollut koronavirukseen, kertoi yleisradioyhtiö Bayerische Rundfunk (BR) lauantaina. 44 asukasta ja 32 henkilökunnan jäsentä oli saanut tartunnan.

Der Spiegel kertoi torstaina, että Würzburgin yliopistollisen sairaalan tehohoidossa oli viisi seniorikoti St. Nikolaksen asukasta. Yhteensä St. Nikolaksessa on 149 asukasta.

Wolfsburgissa Pohjois-Saksassa Hanns-Liljen dementiakodin asukkaista oli sunnuntaina kuollut viisitoista. Bild-lehti kertoi, että 165 asukkaasta 72:lla oli todettu koronavirustartunta.

Pohjoissaksalaisessa Wolfburgissa sijaitsevan Hanns Lilje -vanhustentalon asukkaista kerrottiin 29. maaliskuuta 12:n kuolleen koronavirustartunnan seurauksena. Kuva: Ronny Hartmann AFP

Yhdysvalloissa on liittovaltion viranomaisten mukaan vähintään 140 hoitokotia, joissa on vähintään yksi asukas, jolla on todettu koronavirustartunta, kertoi The Washington Post torstaina. Valvontaviranomaisen mukaan luku koskee kuitenkin vain yleisempiä hoitokoteja, ei niitä jotka ovat nimenomaan erikoistuneet vanhustenhoitoon.

Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltiossa Long Islandilla on yksityinen hoitokoti, jossa seitsemäs asukas kuoli myöhään perjantaina, kertoi piirikunnan paikallislehti Suffolk Times.

Washingtonin osavaltion Kirklandissa hoitokoti Life Care Centerissä asukkaita oli jo viikko sitten kuollut 35. Virustartunnan leviämistä on kartoitettu The Wall Street Journalin mukaan helmikuun 26. päivänä pidettyihin juhliin, jotka pidettiin siitä huolimatta, että yksityisomisteisen ketjun johto oli määrännyt joukkokokoontumiset lopetettaviksi. Ensimmäinen potilas oli alkanut saada oireita kaksi päivää ennen juhlia.

Lori Spencer vei äitinsä, Kirklandin Life Care Centerin asukkaan, kotiin. Lähtiessään he jättivät epidemian vaivaaman seniorikodin kyltin päälle kukkia. Kuva: DAVID RYDER / Reuters

Kirklandissa ensimmäisestä koronavirukseksi osoittautuneesta testituloksesta meni lehden mukaan viikko siihen, kunnes lisää testejä edes saatiin.

Italiassa Lombardian alue on kärsinyt koronavirusepidemiasta pahimmin. Lombardiassa sijaitsee Cremonan kaupunki, jossa Emilio Tanzi johtaa 460-paikkaista Cremona Solidade -hoitokotia. Uutistoimisto Reutersille maaliskuun puolivälissä puhunut Tanzi ei antanut tarkkoja lukuja mutta kertoi esimerkkinä, että yhden päivän aikana kuoli 18 asukasta, joilla oli koronavirukseen viittaavia oireita.

”Emme tiedä, onko meillä ollut koronavirukseen liittyviä kuolemia, koska testejä ei ole tehty. Mutta ehdottomasti olemme nähneet korkeaa kuumetta ja hengitysvaikeuksia”, Tanzi sanoi. Italiassa on testattu pääsääntöisesti vain ne, jotka on otettu sairaalahoitoon.

”Jos olisin ollut siinä asemassa, että olisin voinut saada tietoa, olisimme voineet eristää potilaat asianmukaisesti ja välttää epidemian.”

Yksi syy sille, että koronavirus pääsee leviämään niin tehokkaasti vanhojen ihmisten hoitokodeissa, on työn luonne. Hoitajien ja hoidettavien välinen kosketuskontakti on välttämätön, kun hoidettavat eivät pysty esimerkiksi peseytymään omin avuin, muistutti Der Spiegelille Carola Stenzel-Maubach Saksan hoitoalojen ammattiliitosta. Jos fyysinen kontakti jossain muodossa vaikka kiellettäisiinkin, kiellon valvominen olisi hoidettavien yksityisyyden takia mahdotonta.

Yhdysvaltojen Kirklandissa rikottiin ensin ohjeita ja sitten havaittiin tartuntoja niin myöhässä, että vahinko oli ehtinyt tapahtua jo monta kertaa.

Kaikissa neljässä maassa, Espanjassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa, nousi esiin sama syy. Suojavarusteita ei ole, eikä niitä saada riittävästi lisää. Testejä ei ole. Reagointi tapahtuu siinä vaiheessa, kun sairastuneita ja jopa kuolleita on jo paljon.

Espanjassa hoitokotien asukkaita on eristetty ja jopa siirretty niin, että koko rakennus on tyhjennetty. Espanjassa armeija on desinfioinut niitä.

Saksan Würzburgissa St. Nikolaksen vanhainkodin asukkaat on eristetty toisistaan, kertoi BR lauantaina. Eristämistä on tehty myös Yhdysvalloissa, jossa jotkut huolestuneet omaiset harkitsevat nyt ottavansa iäkkään vanhempansa takaisin kotiin hoitokodeissa kytevien tartuntariskien takia. Tämä kuitenkin voisi siirtää tartuntariskin seniorin mukana, Yhdysvaltojen eläkeläisten etujärjestö AARP muistuttaa.

Suomessa vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kiellettiin heti, kun valmiuslaki astui voimaan. Samalla kiellettiin ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

Maanantaina sosiaali- ja terveysalan lupavalvontavirasto Valviran tiedossa ei ole Euroopan vanhainkotien kaltaisia tartuntaketjuja leviämisineen Suomessa.

”Toistaiseksi on ollut rauhallista. Tähän mennessä Valviran tietoon niitä ei ole tullut”, sanoi sosiaalihuollon ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen HS:lle maanantaina.