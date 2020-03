Muutama ylimääräinen purkki hernekeittoa, makaronia kolmeksi päiväksi, pino tomaattisäilykkeitä ja iso kasa vessapaperia.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on säikäyttänyt tavalliset ihmiset eri puolilla maailmaa hamstraamaan kotivaraa pahan päivän varalle. Onhan järkevääkin säilöä kaappeihin sen verran ylimääräistä, ettei tarvitse jatkuvasti käydä supermarketissa altistamassa itseään tartunnalle.

Uusi koronavirus tarttuu ihmisiin samalla tavalla yhteiskuntaluokkaan tai varallisuuteen katsomatta. Tästä huolimatta joillakin meistä on enemmän mahdollisuuksia suojautua epidemialta kuin toisilla.

Myös superrikkaat eri puolilla maailmaa ovat ryhtyneet valmistautumaan pandemian varalle.

Eikä nyt puhuta enää hernekeittopurkeista.

Korkeatasoisesti varusteltujen bunkkerien eli yksityisten pommisuojien kysyntä on lähtenyt pandemian alla voimakkaaseen kasvuun Yhdysvalloissa, sanomalehti The Los Angeles Times kertoi viime viikolla.

Bunkkeriteollisuutta kehittyi Yhdysvalloissa jo kylmän sodan aikana, mutta nyt on siirrytty selvästi nousukauden aikaan. Texasilaisen pommisuojatehtaan Rising S Bunkersin toimitusjohtaja Gary Lynch kertoi lehdelle, että ihmiset ovat suorastaan hullaantuneet viruksen synnyttämästä epävarmuudentunteesta.

Yhtiö itsekin vaikuttaa siitä hullaantuneen. Verkkosivuilla voi nähdä, kuinka koronaviruksesta on valjastettu pommisuojabisneksen myyntivaltti.

220 neliön luksuspommisuojaan saa myös ilmanpuhdistusjärjestelmän, jonka luvataan pitävän virukset loitolla sisätiloista. Kuva: Rising S Bunkers

Pommisuojista ei välttämättä ole hyötyä pandemiaa vastaan, mutta yhtiö lupaa valmistaa niitä kiihtyvään tahtiin juuri koronaviruksen vuoksi. Lynchin mukaan pandemian leviäminen Yhdysvaltoihin on nostanut kysyntää niin paljon, että yhtiö on joutunut palkkaamaan lisää henkilökuntaa, jotta bunkkereita voitaisiin rakentaa asiakkaille kahdessa vuorossa.

Rising S Bunkers tarjoaa tuotteisiinsa muun muassa räätälöityjä ilmansuodatinjärjestelmiä. Niiden luvataan pitävän pöpöt poissa sisätiloista – koronaviruksen kun on epäilty leviävän myös ilmateitse.

Lynch kertoo, että japanilainen asiakas oli juuri tilannut yhtiöltä tuhat ilmansuodatinjärjestelmää. Ne maksavat 3 000 dollaria (noin 2 700 euroa) kappaleelta.

Bunkkerivalikoimassa yhtiöllä on 24 erilaista vaihtoehtoa. Pienin ja halvin on pinta-alaltaan vain noin 10 neliömetrin minibunkkeri, johon on mahdutettu sänky, keittiö, ilmansuodatinjärjestelmän ja vessa. Pikkubunkkerin saa vähän alle 40 000 eurolla.

Puolella miljoonalla eurolla saa jo 220-neliöisen luksuspommisuojan. Äveriäimmille on tarjolla Aristocrat-niminen bunkkeri, joka sisältää muun muassa kuntosalin, saunan, uima-altaan, porealtaan, biljardihuoneen, keilaradan, ampumaradan, kasvihuoneen ja autotallin. Siitä joutuu pulittamaan kahdeksan miljoonaa euroa.

Toinen ala, jonka pandemia on siivittänyt huippusesonkiin, on yksityiset tilauslentoyhtiöt. Yhdysvaltalaisen Southern Jetin omistaja Jerod Davis kertoi maaliskuun alussa verkkolehti Slatessa, että yksityislentojen kysyntä on räjähtänyt kymmenkertaiseksi.

”Tilausjonot ovat menneet todella hulluiksi”, Davis sanoi.

Southern Jet markkinoi yksityislentopalveluja nyt sillä ajatuksella, että niitä käyttämällä asiakkaat voivat vältellä lentokenttien ihmispaljoutta. Yksityislentoja buukkaamalla matkustajat voivat kiertää lentoliikenteen ruuhkaiset solmukohdat, eikä tavallisiin tallaajiin tarvitse olla kosketuksissa.

Palveluja käyttävät hänen mukaansa lähinnä äveriäät perheet. Heille lentoliikenteen välttely ei tule kyseeseen, jos on matkustettava kaupungista toiseen esimerkiksi perhetapahtumiin. Kahden yön matkan Floridasta New Yorkiin saa Southern Jetiltä noin 20 000 euron hintaan, Davis kertoo.

Sisäkuva Southern Jetin Hawker-yksityiskoneesta. Kuva: Southern jet

Hotelli- ja ravintola-ala on ajautunut suuriin vaikeuksiin pandemian vuoksi. Jotkut luksushotellit ovat kuitenkin löytäneet viruskriisistä markkinaraon.

Yksi näistä on sveitsiläinen Le Bijou. Hotelli on viruksen nimeä mukaillen räätälöinyt uuden Covid-19-palvelun. Rahakas asiakas voi paeta pandemiaa karanteeniin luksushotelliin, joka tarjoaa tavallisten hotellipalvelujen lisäksi myös korkeatasoista yksityistä terveydenhuoltoa.

Kaikki tämä toteutetaan ilman pelkoa siitä, että asiakas joutuisi törmäämään ihmispaljouteen.

Terveyspalveluihin kuuluvat muun muassa hotellihuoneiden sisällä toteutettavat koronavirustestit (noin 500 euroa kappaleelta) ja ympärivuorokautinen sairaanhoitaja (noin 4 500 euroa päivä). Terveyspalvelut tuotetaan yhdessä yksityisen Double Check -lääkäriaseman kanssa.

”Sinun ei tarvitse altistaa itseäsi tartunnan saaneille potilaille eikä sairaalatartunnoille: Yhdessä terveydenhoidon kumppanimme Double Checkin kanssa tarjoamme lääkärintarkastukset ja koronavirustestit Le Bijou -huoneistosi sisällä”, hotelli mainostaa verkkosivuillaan.

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti voi pahimmillaan aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen. Kaikkein vakavimmissa tapauksissa potilaita joudutaan pitämään hengissä hengityskoneiden avulla.

Siksi hengityskoneista on nyt huutava pula kaikkialla maailmassa.

Ihmiset eivät ole tässäkään tasa-arvoisessa asemassa. Eri maissa hengityslaitteita on saatavilla eri tavalla. Esimerkiksi 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa on joitakin tuhansia hengityskoneita. Israelin saartamassa kahden miljoonan asukkaan Gazassa hengityslaitteita on tarjolla vain kaksikymmentä.

Myös vauraat ihmiset ovat huolestuneet siitä, ettei hengityslaitteita välttämättä riitä kaikille. Venäjällä ilmestyvä The Moscow Times kertoi viikko sitten, että venäläiset superrikkaat ovat alkaneet koronaviruksen pelossa hamstrata hengityskoneita omiin koteihinsa.

Samaan aikaan lääkärit ovat huolissaan siitä, ettei laitteita ole riittävästi tarjolla varsinkaan Moskovan ja Pietarin alueiden ulkopuolella.

Hengityskoneita valmistetaan Ural Instrument-Engineering Plantin tehtaalla Venäjän Sverdlovskin alueella. The Moscow Timesin mukaan venäläiset rikkaat ovat ryhtyneet hamstraamaan hengityskoneita omaan käyttöönsä. Kuva: Polina Petrenko

The Moscow Timesin mukaan rikkaat oligarkit ymmärtävät hyvin sen, että Venäjän julkinen terveydenhoitojärjestelmä voi tukkeutua koronaepidemian pahentuessa.

Lehti kertoo kymmeniin haastatteluihin tukeutuen löytäneensä todisteita siitä, että monet venäläiset rikkaat ovat ryhtyneet rakennuttamaan koteihinsa väliaikaisklinikoita. Näin he varmistavat sen, että saavat paremman hoidon kuin tavalliset ihmiset, jotka joutuvat hakemaan apua julkisista sairaaloista.

”Olemme onnistuneet hankkimaan jo yhden (hengityskoneen), ja yritämme saada vielä kaksi lisää”, nimettömänä esiintynyt rikkaan venäläisperheen edustaja kertoi The Moscow Timesille. Laite oli maksanut noin 20 000 euroa.

Lehden haastattelemat lääkärit tuomitsivat hengityslaitteiden hamstrauksen ja muistuttivat, että pelkkä laite ei riitä. Sen lisäksi tarvitaan tehohoitoyksikkö ja lääkäri, joka tietää, miten toimia.

Jotkut haastateltavat olivat The Moscow Timesin mukaan järjestäneet asiansa niin, että osaava lääkäri on tarvittaessa puhelinsoiton päässä.

Hengityskoneista on kova kysyntä kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Saksa on ilmoittanut, ettei laitteita saa enää viedä ulos maasta. Niinpä myös Venäjän superrikkaat ovat haasteiden edessä yrittäessään hankkia hengityskoneen väliaikaiselle kotiklinikalleen.

”Monet ystäväni yrittävät hankkia sellaisen”, yksi haastateltava sanoi. ”He ostavat heti, jos löytävät.”

Superrikkaiden lisäksi joidenkin julkkisten käyttäytyminen pandemian aikana on herättänyt arvostelua ja pahennusta.

Esimerkiksi huippumalli Naomi Campbell on jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa hän on pukeutunut huomiota herättäviin varusteisiin: suojahaalareihin, kumihanskoihin, suojalaseihin ja laadukkaaseen, terveydenhoidon ammattilaisten käyttämään N95-hengityssuojaimeen.

Varusteet ovat tuttuja uutiskuvista Afrikan ebolakriisien aikaan.

Brittilehti Evening Standardin haastattelema terveysasiantuntija Krutika Kuppalli paheksui sitä, että Campbell näyttäisi hamstranneen itselleen laadukkaita suovarusteita samaan aikaan kun sairaanhoidon ammattilaiset kärsivät varustepulasta.

”Juuri nyt näistä tarvikkeista on huutava pula. Tällaisia maskeja ei pitäisi käyttää, ellei työskentele sairaanhoidon eturintamassa”, Kuppalli sanoi.

Samaan aikaan popin kuningattareksi kutsuttu Madonna on lähetellyt sosiaaliseen mediaan videoita, joissa hän kertoo elämästään sosiaalisen eristäytymisen aikana.

Yhdessä videossa Madonna istuu ilkosillaan poreammeessa, johon on ripoteltu ruusun terälehtiä. Taustalla soi rauhallinen pianomusiikki.

61-vuotias Madonna poistui Lontoon Palladiumista keikan jälkeen tammikuun lopussa. Koronapandemia on katkaissut Madonnankin kiertueen. Kuva: Ricky Vigil M

61-vuotias poptähti pohdiskelee videolla sitä, kuinka pandemia on asettanut kaikki ihmiset samalle viivalle.

”Tässä on covid-19:n juju. Se ei välitä siitä, kuinka rikas olet, kuinka kuuluisa olet, kuinka älykäs olet, missä asut, kuinka vanha olet tai miten uskomattomia tarinoita osaat kertoa”, Madonna sanoo.

”Se (virus) on suuri tasa-arvoistaja – ja se, mikä tässä on kauheaa, on myös hienoa.”

Kaikki fanit eivät olleet Madonnan pohdiskeluista yhtä mieltä. Viihdeuutisia tarjoavan Entertainment Tonightin mukaan yksi fani kommentoi videota näin:

”Anteeksi, kuningattareni. Rakastan sinua, mutta emme ole tasa-arvoisia. Saatamme kuolla samaan tautiin, mutta köyhät tulevat kärsimään eniten. Älä romantisoi tätä tragediaa.”

Video poistettiin myöhemmin Madonnan Instagram-tililtä.