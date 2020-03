Jättikirkon pappi pidätettiin jumalanpalveluksien pitämisestä lähellä Tampan kaupunkia Floridassa maanantaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Pappia syytetään kahden jumalanpalveluksen pitämisestä sunnuntaina huolimatta koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi asetetuista kielloista.

Palveluksiin osallistui satoja seurakuntalaisia, osan saapuessa paikalle kirkon tarjoamalla bussikyydillä.

Koko maailmassa vellova koronaviruspandemia on saanut monet maat kieltämään suuret kokoontumiset. Yhdysvalloissa yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty ja kansalaisia kehotetaan pysymään kotona. Suurin osa isoista tapahtumista on peruttu kokonaan keväältä ja alkukesältä.

Floridan jättikirkon pappi pidätettiin isojen kokoontumisten kiellon rikkomisesta.

”Hänen harkitsematon välinpitämättömyytensä ihmiselämää kohtaan riskeerasi sadat seurakuntalaiset ja tuhannet asukkaat, jotka ovat kanssakäymisessä seurakuntalaisten kanssa tällä viikolla”, Hillsboroughin alueen sheriffi Chad Cronister sanoi Reutersin mukaan.

Etelä-Afrikasta kotoisin olevaa pappia uhkaa maksimissaan 60 päivän vankilatuomio ja 500 dollarin sakko mikäli hänet todetaan syylliseksi.

Seriffi Cronisterin mukaan poliisi oli pyytänyt kirkkoa jo aikaisemmin perumaan sunnuntain jumalanpalvelukset ilman tulosta. 4 000 seurakuntalaisen kirkon päätös järjestää jumalanpalvelukset entiseen tapaan oli hämmentävä, sillä kirkolla oli kaikki vaadittava teknologia lähettämään jumalanpalvelukset suorana televisiossa ja internetissä, kertoo Cronister Reutersin mukaan.

Floridassa on vahvistettu 5 500 koronavirustartuntaa ja 60 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Yhdysvalloissa on tiistaihin mennessä vahvistettu yhteensä 164 603 tartuntaa, eniten maailmassa. Maassa virus on aiheuttanut lähes 3 200 kuolemaa, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta.