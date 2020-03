Euroopan unioni aloittaa uuden valvontaoperaation Välimerellä, jolla pyritään lopettamaan aseiden virta sisällissodan repimään Libyaan.

Iriniksi nimetty operaatio käynnistetään huhtikuun alusta. Sen on tarkoitus valvoa YK:n vuonna 2011 asettamaa aseidenvientikieltoa laivojen, lentokoneiden ja sateliittien avulla.

Irini sanana tarkoittaa kreikaksi rauhaa. Operaation päätehtävä on tutkia avomerellä lähellä Libyan rannikkoa seilaavia aluksia, joiden voidaan epäillä vievän aseita Libyaan tai tuovan niitä tai niihin liittyvää materiaalia sieltä. Mukana operaatiossa on myös suomalaissotilaita.

Operaation muita tehtäviä on seurata raakaöljyn laitonta vientä Libyasta, auttaa ihmissalakuljetuksen pysäyttämisessä keräämällä tietoa sekä kouluttaa Libyan rannikkovartiostoa ja laivastoa.

EU:n komissio päätti asiasta tiistaina. Operaatio oli EU:n ulkoministerien käsittelyssä helmikuun puolivälissä.

Irini-operaatio pitää päämajaansa Roomassa. Sen on suunniteltu kestävän 31. toukokuuta 2021 asti. Irini korvaa osittain Välimerellä aikaisemmin toimineen Sophia-operaation, jonka tavoitteena oli pysäyttää ihmissalakuljettajat.

Aseidenvientikiellon pitävyys on katsottu elintärkeäksi Libyan tilanteen vakiinnuttamisessa. Libyassa kansainvälisesti tunnustettua GNA-hallinto on joutunut sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkojen hyökkäyksen kohteeksi. Haftarin hallinnassa on suuria alueita maan etelä- ja itäosissa.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Tuolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin sotilasliitto Naton johtaman koalition tukemassa operaatiossa.